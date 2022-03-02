百度業績勝預期大行齊唱好 股價曾逆市飆近一成

百度(09888)昨(1日)收市後公布去年第四季及全年業績，去年收入受雲及人工智慧(AI)業務帶動，按年升16%，勝市場預期，多間大行上調其目標價籲買入，今日(2日)股價曾逆市升近一成。

(資料圖片)

去年收入受雲及人工智慧業務帶動 按年升16%

百度截至2021年12月31日止年度純利102.26億元(人民幣．下同)，按年跌54.49%。期內總收入1244.93億元，按年升16.27%，勝市場預期，主要受雲及人工智慧業務帶動。年內核心收入按年升21%至951.63億元，當中包括人工智慧及雲在內的非網路營銷收入按年大升71%至212億元。經營利潤105.18億元，跌26.65%；經調整淨利潤188.3億元，跌14.49%，但仍勝市場預期；經調整EBITDA為249.14億元，跌9.41%。至於愛奇藝收入按年僅升3%至305.54億元。

另截至2021年12月31日止第四季純利17.15億元，按年跌66.85%；期內總收入330.88億元，升9.33%；經調整淨利潤40.84億元，跌40.54%，均好過市場預期。經營利潤19.58億元，跌60.66%；經調整EBITDA為57.57億元，跌32.78%。

李彥宏：非廣告業務強勁增長 蘿蔔快跑上季訂單按季增近一倍



百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，2021年是百度穩步增長的一年，集團非廣告業務實現強勁增長，尤其是百度智能雲快速發展。集團將AI能力引入中國的傳統企業及公共服務領域，助力其效率的提升和業務的發展。此外，Apollo自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑於第四季度供應的無人車訂單量約為21.3萬單，按季增長近一倍，再次證明集團在全球無人車市場的領導地位。



百度首席財務官羅戎表示，智慧雲業務對百度非廣告營收增長具有明顯的拉動作用。百度智慧雲四季度營收52億元，按年增長60%，2021年實現全年總營收151億元，按年增長64%。百度智慧雲在多個行業中取得了巨大進步，在製造、能源、交通和公共服務領域的總收入在2021年翻了一倍多。展望未來，預計百度智慧雲將保持高於行業的收入增長。

富瑞升目標價至264元高盛看240元 均維持買入評級

富瑞發表研究報告指，百度上季收入及經調整淨利潤均好過該行和市場預期，預料今年第一季疫情不會再度惡化，核心廣告業務將見底。此外，集團對AI Cloud、智能駕駛、集度汽車、小度以及移動生態等領域進行了清晰的戰略部署，料未來數年非廣告業務帶來的貢獻將有所提升，維持「買入」評級，目標價由262港元輕微上調至264港元。

高盛亦指，百度去年第四季度業績表現高於預期，其核心搜索業務按年增長1%，符合預期，而受到AI雲業務所帶動，集團的非廣告收入表現出色，隨著宏觀環境復甦，料今年下半年的廣告收入增長將加速，目標價由236港元上調至240港元，維持「買入」評級。





摩通：料市場對上季業績反應正面 匯證：今年或成具防守性股票

摩根大通同樣表示，百度去年第四季收入及經調整純利勝該行預期，主要受惠良好經營開支控制，並相信線上廣告疲弱因素已被反映，料市場對其上季業績反應正面，另料百度將加快推動自動駕駛出租車業務商用化。摩通重申對百度「增持」評級及目標價250港元。

另匯證指，百度去年第四季收入按年升9%，勝預期；核心非營銷收入按年升63%，主要由於雲收入按年升60%，對比阿里雲只有20%升幅。百度今年或成為一隻具防守性的股票，因為廣告業務的競爭大致已反映在股價上，市場將認受更多其人工智能的價值，維持其「買入」評級，將其美股目標價由190美元上調2.63%至195美元。另巴克萊維持百度「買入」評級，予目標價243港元。 中金則予「優於大市」評級，目標價213港元。



大和亦指，百度收入及盈利都超過市場預期，線上營銷收入一如預期增長疲軟，但雲端及其他人工智慧業務錄得強勁增長。截至去年第四季，百度旗下Apollo累計銷售訂單規模達到80億元人民幣，預期一旦車輛交付，未來三至五年將轉化為收入，另百度最近獲得比亞迪(01211)產品訂單，預料將吸引更多汽車製造商與百度合作，重申「買入」評級，目標價由230港元上調至232港元。

熊麗萍：業績不見很大驚喜 溫鋼城：料165元有阻力

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，百度業績比預期略好，但不見很大驚喜，市場關注其AI及自動駕駛業務，技術發展確是信心加大，而傳統搜尋器業務已不再是關注點，另雲業務發展較快亦會對股價有幫助，但始終市場對其自動駕駛業務信心還不夠，故股價較飄忽，目前上落格局為主。另市場對百度與吉利(00175)合作的集度汽車完成融資，概念車會於車展推出這類消息沒之前那麼興奮，加上到2023年才投產，料日後於技術和產能交付跑出，才能令股價受惠。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城則表示，百度股價自2021年3月上市至今大幅回落，今天借住較市場預期好的業績反彈。不過，科技股接下來再現大升機會不大，未來亦要留意百度的自動駕駛技術有沒有增長，料在165元有阻力，建議投資者可待股價回至150元以下才部署。

百度今日收市升6.75%報158.1元，成交81.98億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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