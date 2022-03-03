申洲發盈警料去年純利大跌 大行大削目標價股價曾瀉兩成

內地大型垂直一體化針織製造商申洲國際(02313)昨晚(2日)發盈警，指受累柬埔寨及越南疫情令生產基地停運，加上人民幣升值及生產成本上漲，預計去年純利較2020年下跌31%至39%，多間大行隨即大降目標價，其中中金將目標價降25%至143.48港元，申洲股價今日(3日)最多瀉兩成至97.95港元失「紅底」，為一年半低位，半日仍跌逾一成，為表現最差藍籌。

(申洲國際網頁截圖)

受累疫情人民幣升值成本上漲 去年淨利潤跌最多39%

申洲公布，預期截至2021年12月31日止年度錄得稅後淨利潤介乎約31億至35億元(人民幣‧下同)，按年下跌約31%至39%。利潤減少主要由於2021年上半年集團為配合柬埔寨政府關於2019年新型冠狀病毒疫情防護措施，於柬埔寨的生產基地部分時間暫停運營；2021年下半年越南政府因應疫情實施社會隔離措施，導致集團位於越南西寧省及位於越南胡志明市的生產基地部分時間暫停營運；由於集團的銷售主要以美元結算，人民幣兌美元匯率升值給集團造成負面影響；及2021年下半年各項生產成本都有較明顯的升幅，銷售定價的傳遞有滯後，尤其是受疫情影響而延期的訂單之售價無法調整，故對2021年下半年業績有負面影響。

不過，管理層表示，儘管面對疫情，但年初至今的訂單和生產力仍處於良好狀態，而大多數工人接種了兩劑疫苗，所以今年利用率將大大提高，預計毛利率將在今年反彈，料為29%，惟仍低於2020年31.2%的水平。

富瑞：正面臨產能利用率及成本挑戰 目標價下調17.4%至157元



富瑞發表研究報告指，公司預期去年全年稅後淨利潤低於該行估計的40億至42億元。管理層認為，業績低於預期的原因是越南和柬埔寨的廠房因疫情停產、外匯影響以及原材料成本。申洲正面臨產能利用率及成本的挑戰，而由於內地採取各種疫情預防措施，料集團2022年的利用率將低於最佳水平，惟其現有及新產品持續呈現強勁的訂單，相信集團可在2022年透過自我調整克服大部分問題，料集團產能在2023年全面恢復，成本恢復正常，予「買入」評級，惟目標價由190港元下調17.4%至157港元。

高盛亦指，申洲預期去年稅後純利較該行預期的42億元低18%至27%，反映公司去年下半年純利預測為8.74億至12.74億元，較該行預測的20.23億元低出37%至57%，最新對申洲去年純利預測為33.68億元，另將其2022至23財年的純利預測下調8%至10%。越南的封城和營運環境變幻無常，導致公司成本高過預期，封城超過兩個月應會很大程度拖累去年利潤，不過應在今年有所改善，維持「買入」評級，目標價由175港元下調8.6%至160港元。

花旗：或引發近期拋售壓力 交銀國際：或令人質疑以往財務穩定優勢

花旗則指，由於公司發盈警預計毛利降低，故將其未來3年盈利預測削減16%至32%。公司預計2021年淨利潤下滑31%至39%，主要因為在疫情的封城中越南面料和服裝廠的利用率較低，這個負面影響並不完全出乎意料，但盈警可能引發近期的拋售壓力。不過，儘管最近越南的疫情病例有所升級，但沒有封鎖胡志明市，所以生產力和招聘沒有受到影響，2022年盈利或恢復，予申洲「買入」評級，目標價由179港元下調10.6%至160港元。



另交銀國際稱，申洲業績下滑幅度遠遠超過該行及市場預期的3%至4%。業績不及預期可能導致投資者質疑申洲以往財務穩定的優勢，但其商業模式依然穩固，只是短暫的陷入了2021年的「完美風暴」，兩個海外工廠均停產。管理層表示，申洲今年以來的訂單和產能復甦都非常正常，將會在3月30日公布業績時提供更多細節，重申申洲「買入」評級，惟目標價從175港元降15.4%至148港元。

中金：淨利潤大幅低於預期 目標價降25%至143.48元

中金亦稱，公司預告2021年稅後淨利潤大幅低於市場預期的49億元，主要因越南疫情影響超出預期，但因2022年人員穩定性、效率提升、新客戶合作均在有序進行中，對申洲2022年的業績恢復具備一定信心，維持申洲「跑贏行業」評級，惟目標價降25%至143.48港元。國盛證券則指，疫情影響下海外工廠停工、原材料上漲及外匯等外部因素綜合致使申洲業績下降，惟公司是全球最大縱向一體化成衣製造商，短期受到環境影響，長期産能擴張、效率提升，維持「買入」評級。另摩通 維持申洲「增持」評級，但目標價由180港元降至146港元。

申洲半日跌12.86%收報107.1港元，連跌8日，累積跌幅27.19%，成交12.62億港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉







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