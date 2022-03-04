俄烏戰火未停納指急跌 港科技股急插阿里失紅底

俄烏次輪談判未能達成停火，隔晚美股納指急跌，在美上市的中概股亦全面下挫，另據報烏克蘭核電廠遭俄炮擊起火，外圍納指期貨大跌，多隻重磅科技股今日(4日)低開後持續急插，其中阿里(09988)跌近半成跌穿紅底，再創上市新低。另內地互聯網監管消息仍不斷，大摩又降美團(03690)目標價，而嗶哩嗶哩(09626)去年經調整淨虧損擴大股價跌逾一成，再加上大摩下調恒指下限目標至19500點，並指對科技股取態更審慎，科技股看來難有運行。

(阿里巴巴官網視頻截圖)

俄烏未達成停火恐通脹惡化經濟放緩 烏核電廠遭炮擊起火

俄烏次輪談判未能達成停火，戰事持續令能源價格上升，恐進一步令通脹惡化及經濟放緩。美股昨日下挫，科技股遭拋售，納指下跌214.07點或1.56%，收13537.94點。在美上市的科技股同下挫，嗶哩嗶哩挫近8%；京東(09618)、萬國數據(09698)亦跌逾5%；百度(09888)、阿里就跌逾3%。

另有報道稱，歐洲最大、位於烏克蘭的札波羅熱核電廠遭俄羅斯炮擊後起火，這引發了人們對一場前所未有的核災難的恐懼，美國股指期貨於今早大跌。烏克蘭外交部長庫列巴證實了核電站發生火災，要是爆炸，會比切爾諾貝爾核事故大10倍。烏當局表示，已確保核電廠安全，重要設備未受波及。美國總統拜登已與烏國總統澤連斯基聯繫討論此事。

最高法院拒認網店無理條款 工信部指互聯網企業要依法合規經營

互聯網監管方面，最高人民法院近日推出新規，列舉了一些不公平不合理的網店格式條款，例如「簽收商品即視為認可商品質量合格」等，最高法院指應當認定無效，又規定商家不能以商品已拆封為由拒絕退貨，獎品、贈品、換購商品給消費者造成損害，也應當承擔賠償責任。《人民日報》發表評論，稱此前一些網購潛規則失去了生存的土壤，規定的出台對於保護消費者合法權益有著重要意義。新規將於3月15日起施行。

此外，工信部副部長張雲明早前出席2022中國互聯網發展座談會，強調互聯網企業要依法合規經營，切實履行社會責任，堅持公平競爭，推進生態開放。騰訊(00700)、阿里、百度、京東等互聯網企業代表，以及行業專家等參加會議。另銀保監主席郭樹清在國新辦發布會上表示，對螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及的金融業務，由人民銀行牽頭，銀保監、中證監、外匯局一起，從前年以來一直在進行整改，總體進展的情況還是比較順利的，現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對一些問題還需要繼續探索。

大摩降美團目標價至250元 B站去年經調整淨虧損擴大

另一方面，摩根士丹利近日發表研究報告指，美團日前宣布為疫情中高風險地區經營困難的中小商戶提供服務費減免措施，相信費率優惠為短暫性，不會導致食品配送定價機制產生結構變化。商家支持措施有利加快疫情緩和後的復甦速度，儘管近期面臨疫情不確定性的壓力，但對美團長期前景仍保持信心，維持「增持」評級，對其每日訂單量達1億、每單盈利1元人民幣的長期外賣目標不變，但考慮到疫情對訂單量的短期影響，將今年淨虧損預測由82億元人民幣擴大至89億元人民幣，目標價相應由320元下調至250元。

繼阿里巴巴上周公布去年第三財季業績遜預期，大行紛降目標價後，嗶哩嗶哩亦公布，集團2021年度經調整淨虧損擴大至55億元(人民幣．下同)，2020年為淨虧損26億元。單計第四季度經調整虧損16.59億元，2020年虧損為6.91億元。淨營業額57.81億元，按年升50.5%。

大摩下調恒指下限目標至19500點 對科技股取態更審慎

另大摩下調恒指今年的下限預測，由先前的21000點下調至19500點，預計第一季餘下時間，市場走勢仍會向淡，之後始能逐漸出現可持續的復甦，但大摩強調出現跌至下限的機會約為20%，其中對銀行股、汽車股及資訊科技股取態更審慎。



大摩指，影響恒指的風險，包括能源及商品價格持續高企、地緣政治衝突及全球增長放緩，而由於中國同俄羅斯有緊密聯繫，亦是歐洲的主要貿易夥伴，所以會受到更大影響。另外，內地房地產市場仍然不穩定，加上香港疫情及內地零星的病毒散發，因此調低MSCI中國指數成分股的市盈率，由11倍下調至9倍。

潘鐵珊：阿里持貨多應減持 若大市跌定可買京東騰訊

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》指，烏克蘭以前是軍事重地，有很多軍事設施，俄羅斯攻擊不容忽視。而科技股這樣大跌，尤其阿里跌穿紅底，如持貨不多不要急於沽貨，如持貨多就應減持，因阿里100元主要心理關口都跌穿，恐信心需時恢復，長線會好轉但短線料要捱沽。

他又指，港股輕易跌至21800點證明承接力減弱，最好預留七成現金，如之前沒怎麼買貨3月份料會有入貨機會，不過待大市跌定才可再買科技股，建議到時吸納京東和騰訊，如往後跌穿20000點關口，甚或試穿19800點就可入貨。騰訊跌至近400元確有吸引力，但若外圍因素未完，恒指成分股中佔比重股份會受壓，料騰訊會跌穿400元，但跌至300幾元後當市況好轉，料會很快抽升重上400元以上，惟現時若揸重貨可適量減持。

阿里半日跌4.93%收報99.25元，成交26.32億元；騰訊跌3.82%報402.8元，美團跌7.12%報161.8元，京東跌6.99%報266.2元，嗶哩嗶哩挫11.34%報211元，小米(01810)跌6.52%報13.76元，百度跌6.16%報149.2元，萬國數據跌4.8%報40.7元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組 整理：李崇偉

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