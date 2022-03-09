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俄烏戰火未熄金價創年半高　招金再飆半成黃金ETF四連漲

09/03/2022

      俄烏戰事持續兩星期，停火談判未見進展，市場擔憂戰事拖長令經濟增長放緩，歐美央行加息有顧慮未能遏止通脹，資金流入黃金避險，金價近日曾上破2000美元創一年半新高，昨日(8日)更企穩2000美元收市，金礦股自然受惠，不過連日大升的招金礦業(01818)昨日就抖抖氣回吐2%，而龍頭紫金礦業(02899)昨亦下挫半成，今日(9日)兩股藉金價突破2000美元後持續向上再度炒上，其中招金逆市升近半成，紫金曾升逾1%，半日收市靠穩，而最緊貼金價走勢的SPDR金ETF(02840)則連升4日。

 

(招金礦業網頁截圖)

 

憂經濟增長放緩削央行加息力度　金價站穩2000美元持續向上



      俄烏戰事令糧食出口及航運受阻加劇，全球通脹料續升溫，現貨金連升多日，而美國考慮聯合盟友對俄羅斯石油實施禁運，進一步刺激金價本周一(7日)創出2020年8月以來的一年半新高，每盎司曾突破2000美元。黃金期貨昨日收盤更站上每盎司2000美元，朝歷史紀錄挺進，鈀金亦一度突破每盎司3000美元。4月交割的黃金期貨價格上漲47.40美元或2.4%，收每盎司2043.30美元，盤中最高漲至2078.80美元，亞洲交易時段現(中午12時)再升1.08%至2065.4美元，而黃金期貨史上最高收盤價是2020年8月6日的每盎司2069.40美元。

 

      分析師指，自2月俄烏局勢緊張，黃金就持續大漲，而對於滯脹擔憂再起，投資者對央行在地緣政治緊張中對抗通脹的能力有所質疑，經濟增長放緩的擔憂會削弱央行加息力度，進一步支撐這股漲勢；目前實質利率已從近期高點大幅下滑，而市場的通脹預期處於高點，黃金處在絕對看漲的局面。不過亦有分析師認為，比特幣等加密貨幣的限制，將迫使俄羅斯央行脫手一些黃金儲備，以換取現金。

 

全球最大黃金ETF持倉單日增8.42噸　高盛料金價升至2150美元


      金價造好之時，全球最大黃金ETF－－SPDR Gold Trust持倉昨日增加8.42噸，持倉量為1062.7噸。有媒體引述世界黃金協會表示，今年2月，全球黃金ETF吸引了353噸的淨流入(約21億美元，佔資產管理規模的1%)。

 

     招商證券認為，當前全球通脹高企，主要大宗商品上行明顯，行情已經蔓延至黃金。黃金或從避險需求逐步演化為滯脹風險及美聯儲貨幣政策預期邊際放鬆帶來的長牛。高盛則指，黃金最重要的兩個驅動因素是「恐懼」(投資需求的驅動因素)和「財富」(新興市場購買力的驅動因素)，基於美國經濟放緩的預期和市場對經濟衰退擔憂的加劇，預計到2022年底黃金ETF的增持量將增長至每年300噸，黃金12個月後的價格將為每盎司2150美元。


招金盈利能力較強　紫金發盈喜料去年純利增1.4倍

      金礦股中，紫金及招金相信最多人留意，招金規模雖然遠不及紫金，2020年度營業額僅是76.5億元(人民幣．下同)，遠較紫金的1715億元為少，但盈利能力反而較後者更強，該年度賺10.5億元，邊際利潤率達13.76%，反而紫金同期邊際利潤率只有3.8%。不過，招金截至去年9月底止首三季業績，純利按年跌96%至3492萬元，營業收入亦按年跌7.6%。至於紫金，今年1月中發盈喜，預計2021年度純利156億元，按年增1.4倍，期內礦產金47.5噸，按年增長17.28%。另招金總債務對股東權益比率為145%，較紫金稍高。

 

      招金半日升5.14%收報8.19港元，成交1.74億港元；紫金無升跌，收報11.76港元，成交2.82億港元。其他金礦股方面，山東黃金(01787)升3.11%報15.94港元，中國黃金(02099)升1.13%報26.8港元，SPDR金ETF升1.97%報1501港元。

 

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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