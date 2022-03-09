油價飆至近130美元創14年高 為何三桶油不升反跌?

日前俄烏第三輪談判沒實質進展，戰事未見停息跡象，美國昨日(8日)又正式宣布禁止俄羅斯石油進口，國際油價持續攀升，昨再升4%至近130美元，創近14年新高，惟「三桶油」股價近日不但不肯隨油價上升，今日(9日)再下挫，其中中石化(00386)更跌逾半成，原因何在？除因之前累積升幅已巨外，更因內地有所謂「暴利稅」蠶食三桶油上游利潤，另按內地機制，油價達130美元油企便不能加價，煉油業務或面臨虧損，故油價過高三桶油未必能受惠。

(資料圖片)

美國宣布禁俄石油進口 俄警告油價可能升至逾300美元



美國昨宣布禁止俄羅斯石油進口，英國亦表示將在年底前逐步停止進口，市場憂慮或加重原油供應干擾，布蘭特期油升3.9%或4.77美元，收報每桶127.98美元；紐約期油揚3.6%或4.3美元，收報123.70美元。兩大期油合約分別創08年7月及8月以來最高收市價。俄羅斯為全球第二大石油出口國，每日出口450萬桶原油及250萬桶成品油，而去年美國進口的石油及成品油有約8%來自俄羅斯。

其實，早前俄烏第三輪談判未達成停火，歐美已商討進一步對俄制裁，正在歐洲訪問的美國國務卿布林肯周日(6日)就表示，美歐正討論禁止俄羅斯石油入口。美國銀行警告，若俄羅斯石油出口被切斷，即使有戰略儲備釋放及石油輸出國組織(OPEC)出口增加與其抵銷，仍有可能出現每天500萬桶或更大的石油缺口，油價或升至200美元。俄羅斯副總理諾瓦克更警告，如果歐美禁止入口俄國石油，油價可能會攀升至每桶300美元以上。油價周一(7日)飆升至2008年來最高水平，布油及紐油分別收漲4.3%及3.2%。



標普：暴利稅蠶食三桶油上游利潤 中石油受戰事打擊較大



油價不斷攀升，三桶油股價卻不升反跌。標準普爾指，隨油價升至近130美元，內地國營上游油企即使可持續受惠於高油價帶來的豐厚利潤，但同時要繳付俗稱「暴利稅」的石油特別收益金，意味實際利潤將大減。事實上，過去6年油價平均維持於40至70美元，故油企的暴利稅金額偏低，但隨油價急升，油企需要支付高昂的暴利稅，當油價高於65美元，暴利稅為20%，油價升逾85美元時，暴利稅會升至40%。

標普又指三桶油信貸狀況穩健，因資產負債表強勁，而且上游利潤預期將上升，但相信油價最終會回復正常化，並預期今年布油平均約85元，2023及2024年分別約70美元及55美元，三大中資油企中，中石油受烏克蘭政局的打擊相對較大，因中石油會從俄羅斯進口原油及天然氣，正密切留意俄羅斯制裁的溢出效應對油股的影響。

油價達130美元油企不能加價 煉油業務面臨虧損



另按內地成品油調價機制，當國際油價達130美元，內地汽油及柴油等成品油價將不作調整，故油企的煉油業務將會面臨虧損。當油價低於80美元，中央便會開始透過降低傳導比率，降低煉化業務的利潤率，而當油價升越130美元，中央可能不允許傳導上升的成本，意味煉油商需要承受巨大的原料成本。

撇除上述政策限制，其實三桶油定位也有不同。中海油主要從事上游業務，包括原油勘探、開發及生產，業務受油價影響較直接。中石油定位與中海油相近，但燃氣業務貢獻較顯著。中石化就較著重下游煉油業務，包括石油副產品的生產。如果看好國際油價升勢，可買對油價敏感度最高的中海油(00883)，其次是中石油(00857)，惟一旦油價回落，煉油公司有望受惠於原油成本下降，整體業績防守力更高。

匯證：油價存在下行風險 較看好中海油



另匯證近日發表研究報告指，三桶油年初至今跑贏恒指8至32%，主要由於油價走高，雖然不能排除原油價格進一步上升的可能性，反映出地緣政治緊張局勢加劇帶來的額外風險溢價，但該行的全球石油和天然氣研究團隊認為，隨著時間的推移，油價存在下行風險。匯證較為看好中海油，指中海油通過回購計劃、增強的股息政策和潛在的A股上市釋放價值來支持股東回報，予其「買入」評級，目標價由11.6元上調至12.7元，另予中石油「持有」評級，目標價由3.4元升至3.7元，惟將中石化評級由「買入」下調至「持有」，目標價由4.95元降至4.5元。



三桶油今日再下挫，中石油收市跌3.47%報4.17元，成交9.23億元；中海油跌0.59%報10.12元，成交19.88億元；中石化則跌4.91%報3.49元，成交13.38億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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