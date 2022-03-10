  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

油價急插人幣強勢　國泰業績勝預期　航空股全線高飛

10/03/2022

      中資航空股近日受內地疫情再起及俄烏開戰令油價飆升影響，股價連連急挫，但油價創14年新高後昨日(9日)急跌超過一成，加上人民幣或成地緣政治避險工具維持強勢，利好有大量美元債務的中資航空公司，今日(10日)航空股終迎來較似樣反彈，其中南航(01055)更升逾8%，另國泰航空(00293)業績勝預期，延續昨日午後升勢再升6%。

 

(資料圖片)

 

俄烏局勢稍緩和油價跌逾一成　人幣或成地緣政治避險工具


　　俄羅斯與烏克蘭外長將於今日在土耳其展開談判，烏總統澤連斯基表示不再尋求加入北約，改為尋求安全保障，華爾街避險情緒緩和，美股昨大幅反彈。另阿聯酋駐美國大使奥泰巴網上表示，阿聯酋傾向於增產石油，並會鼓勵OPEC成員國加大產量，布蘭特期油急瀉13.2%或16.84美元，收報每桶111.14美元；紐約期油大挫12.1%或15美元，收報每桶108.70美元。

 

      另一方面，俄烏戰事爆發，俄羅斯遭受經濟制裁，但人民幣匯率幾無波動，甚至對美元升值一度來到近4年新高，幾乎不受中國近期經濟成長趨緩影響，有分析指，不排除人民幣可能成為地緣政治動盪下的避險工具。英國《金融時報》指，人民幣的國際地位上升，近幾個月來在「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)全球支付系統的使用頻率排名首度超越日圓，來到第4名；中國政府多年來致力發展人民幣跨境支付系統，遭國際制裁的俄羅斯恐怕也必須求助於這個系統。中國外匯交易中心今日公布人民幣兌美元中間價，按日上調73點，報6.3105兌一美元，實現三連漲，創3月3日以來一周最高，上個交易日報6.3178。

 

俄烏衝突關閉領空嚴重影響航空業

 

     不過，美國早前宣布禁止俄羅斯石油進口，英國亦表示會跟隨，帶動國際油價上漲至近14年高位。國際航空運輸協會(IATA)發布的分析報告指，俄烏衝突中的關閉領空措施對航空業影響嚴重，航班不得不改道或取消。3月4日航空燃油價格升至每桶141美元，比上月上漲27%。如果對俄羅斯制裁加劇，所有未對燃油需求進行對沖的航空公司都將受到直接影響。航空公司可能會通過提高機票價格將燃油成本轉嫁給乘客，但在通脹高企下，更高的票價可能會抑制航空客運需求。巴克萊則警告，油價飆升，航空公司難以將燃油成本透過機票加價抵銷，可能令美國航空股再跌多兩成以上。

 

國泰君安指待疫情受控航空業較快恢復　匯豐研究籲買入國泰

 

     國泰君安昨日指，考慮國內外疫情形勢，國際開放仍將緩慢。近期國內亦見多地疫情，航空量價回落。上周國內客流降至2019年的五成，國內票價小幅回落，預售趨勢仍未現改善。機隊周轉效率不足，且油價飆升，雖燃油附加費上調，航空公司短期業績仍將明顯承壓。不過待國內疫情受控，預計航空基本面仍將較快恢復。考慮全球疫情防治體系逐步增強，航空未來兩年復甦仍較為確定，且長期前景樂觀，維持國航(00753)、東航(00670)及南航「增持」評級。


      另國泰航空公布業績，去年虧損55.27億元，按年收窄74.5%，較國泰1月預告虧損56億至61億元為少，上半年虧損75.6億元，下半年則轉賺20.38億元。匯豐環球研究發表研報指，即管去年客流量仍然疲軟，但受益於強勁的貨運，更高的回報、成本控制以及燃油對沖有收益，國泰在2021年下半年錄得盈利，維持其「買入」評級及8元的目標價，強調實現「V形」反彈只是時間問題。大和則重申國泰「跑贏大市」評級，目標價由6.7元升10.4%至7.4元，指雖然去年業績勝預期，但仍預計公司今年維持虧損。

 

　　南航半日升8.47%收報4.61元，國航升3.23%報5.44元，東航升6.96%報2.92元，國泰則升6.02%報7.04元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

　　

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 


 

 

其他航空股相關新聞：
《外資精點》瑞信料國泰今年仍錄虧損，但上調目標價至７﹒３元
《外資精點》匯豐研究：國泰Ｖ形復甦可期，續籲「買入」
白德利：太古地產擬於未來十年投資逾１０００億進行發展項目
【俄烏開戰】國際航空運輸協會：俄烏衝突關閉領空嚴重影響航空業

 

 

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

54.000

異動股

00883

中國海洋石油

10.100

異動股

03690

美團－Ｗ

144.200

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,174.07
    -112.18 (-0.337%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,259.52
    -18.36 (-0.429%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,129.96
    -125.58 (-0.947%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升27.962
變動率︰+3.533%
較港股︰-0.31%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.734
變動率︰+1.627%
較港股︰-2.30%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌22.964
變動率︰-5.107%
較港股︰-1.86%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌369.253
變動率︰-6.975%
較港股︰-4.09%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌52.520
變動率︰-15.833%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌2.440
變動率︰-16.724%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌35.760
變動率︰-17.490%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.210
變動率︰-21.707%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升2,936.350
變動率︰+5.413%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌553.180
變動率︰-5.866%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌41.160
變動率︰-6.348%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌41.470
變動率︰-6.557%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/03/2022 17:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/03/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/03/2022 17:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 54.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 237.400
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 129.600
  • 目標︰$142.00
  • 00136 中國儒意
  • 2.210
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 10.380
  • 目標︰$11.00
  • 00823 領展房產基金
  • 63.700
  • 目標︰$70.00
  • 00746 理文化工
  • 7.050
  • 目標︰$3.97
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.000
  • 00388 香港交易所
  • 338.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.100
  • 00005 滙豐控股
  • 49.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 74.950
  • 目標︰$77.00
  • 00968 信義光能
  • 14.820
  • 目標︰$15.00
  • 00763 中興通訊
  • 15.980
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2022 17:00  《盤後部署》市場就俄烏局勢緩減恐慌，港股料21900點有阻力

10/03/2022 13:02  【國際要聞】尹錫悅火速與拜登通電，展示韓美堅定同盟關係

10/03/2022 18:04  京東集團去年盈轉虧蝕35.6億人幣，經調整淨利潤172億人幣

10/03/2022 17:59  京東物流(02618)去年經調整虧損12.26億人幣，不派息

10/03/2022 16:32  港鐵(0066)去年虧轉盈賺95.5億元，派末期息1.02元

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩

新聞>財經熱話

鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
品味生活
生活

娛樂情報

亂入《940920》扮文青編輯 張敬軒教化劉俊謙︰劇情爛尾觀眾會鬧

女子愛財．唐德玲

認識內地理財產品

健康大晒

【確診者住所名單 | 實用連結】增280地點！瓊峰臺、富麗花園、嘉湖山莊上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（3月10日更新） 6
DIVA CHANNEL

Art & Living

以花藝點綴居家抗疫生活！特色花藝師IG帳號推介：韓式柔美系、歐美復古風，你喜歡哪一款？

古董投資秘笈．費吉

從天價塗鴉，可以看到一個怎樣的藝術氛圍和内涵？

More Than Fashion．Ivan Lau

Kanye West真會成為LV創作總監？
健康好人生 Health Channel
睇《大叔的愛》睇到肩頸痛、手部痲痺？長期床上煲劇錯姿勢，易患「胸廓出口綜合症」！未必關頸椎事，嚴重可令肌肉萎縮壞
快速測試｜快速檢測包評分網！避免「假陰性」！輸入牌子或產品名，即check 382款快速測試包靈敏度！ 1
確診輕症留家自救？中醫：喉痛可飲「胖大海羅漢果水」；精神胃口差、輕微發冷飲「太子參陳皮湯」（附材料做法）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩
財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈
香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早　惟中線可吸納低估值派息股（有片）
FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬
財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢　國泰業績勝預期　航空股全線高飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金