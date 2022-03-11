  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

京東去年盈轉虧大行紛降目標價　股價急插逾一成

11/03/2022

      繼早前阿里(09988)公布業績令市場失望後，另一重磅科技股京東集團(09618)亦於昨日(10日)收市後放榜，一如市場預期去年由盈轉虧，虧損更達36億元(人民幣．下同)，上季虧損亦達數十億元，加上有5隻中概股遭美國列入摘牌名單，績後又有多間大行下調目標價，京東今日(11日)最多跌逾一成半低見195.3港元，收市仍跌逾一成。

 

 (Shutterstock圖片)

 

去年虧損近36億人幣　上季經調整淨利潤升49%


　　京東公布，截至2021年12月31日止年度虧損35.6億元，2020年同期為純利494.05億元；每股基本虧損1.15元，每股美國存託股基本虧損2.29元；非公認會計準則淨利潤172.07億元，按年升2.25%。期內集團收入9515.9億元，按年升27.6%；經營利潤41.41億元，按年跌66.5%；年度活躍用戶數由2020年的4.719億增加20.7%至2021年的5.697億。

 

      單計第四季則虧損51.65億元，2020年同期為純利243.25億元；每股基本虧損1.66元，每股美國存託股基本虧損3.32元；非公認會計準則淨利潤35.65億元，按年升49.4%。期內集團收入2759.1億元，按年升23%；經營虧損3.92億元，2020年同期為經營利潤5.95億元。錄得虧損是因營運成本飆升，且消費者支出放緩。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

大和：中國零售銷售疲軟　目標價降至385港元

 

　　大和發表研究報告指，京東去年第四季業績符合該行預期，包括用戶增長、收入增長及盈利能力等方面，管理層預計上半年消費疲弱，該行亦相信京東零售業務不能免疫於疲軟的巨集觀環境，但料京東仍會跑贏市場，所有項目市佔擴張穩固。料京東今年客戶增長率將回落，但仍跑贏同業。大和下調京東目標價，由425港元降至385港元，同時下調明年收入預測5%，以反映中國零售銷售疲軟，但維持「買入」評級。短期市場對該股的情緒可能較弱，考慮的因素包括騰訊分派京東股份及消費疲弱等，倘若回調都是良好的買入點，因集團的增長前景穩健。

 

　　高盛亦指，京東收入增長健康，顯著勝電商同行表現，主要受惠於其獨特的第一方零售商加上供應鏈驅動的業務模式，其第一季及2022年指引大致符市場預期。雖然投資者對其第四季日用品百貨收入增長放緩，以及京東零售在電子和電器之外長期增長的可持續性感到擔憂，但京東的新業務第四季虧損32億元，按季擴張，收入按季增長40%。管理層預期2022年的實際虧損金額將較2021年收窄，京東現時的風險回報非常吸引，維持其「買入」評級以及「確信買入」名單，惟目標價由453港元下調6.18%至425港元。

 

麥格理：仍是電商領域避風港　近期跌勢提供買入良機


　　麥格理則指，在成本控制得宜下，京東第四季經調整純利表現好過預期，全渠道零售策略繼續推動用戶增長，供應鏈具核心競爭力，令集團免受市場競爭加劇及巨集觀環境波動的影響，仍然是電商領域中的「避風港」。京東近期跌勢為投資者提供一個良好入市機會，重申「跑贏大市」評級，目標價由402元輕微下調至401元。

 

　　匯證亦指，京東第四季收入符預期，非通用會計準則淨利潤勝預期，維持京東為國內電商行業首選，雖然有潛在的宏觀挑戰，但預期2022年度收入增長將受惠強勁的第三方前景、每用戶平均收入(ARPU)及消費頻率上升、全渠道增長加速等，維持「買入」評級，惟將其美股目標價由100美元下調9%至91美元。對於有中概股遭列入潛在除牌名單，匯證認為京東已於香港第二上市，其風險將有所緩衝。另野村將京東目標價由348元降至331元，維持「買入」評級，富瑞則維持473元目標價及「買入」評級。

 

大摩：股價將受累具挑戰消費環境　中概股投資情緒疲弱

 

      摩根士丹利則指，縱使京東第四季業績穩固，且今年業務展望正面，但具挑戰性消費環境，對中概股疲弱的投資情緒，以及騰訊(00700)未來將寄發分派京東股份，將使京東股價短期受壓。大摩分別下調京東今年及明年非公認會計準則純利3%及7%，反映消費疲弱下盈利率下降，並將目標價由85美元降至75美元，維持「增持」評級。

 

      另花旗指，京東去年第四季收入按年升23%、非公認會計準則純利按年升49%為穩固業績，上季成功增加品牌及商戶，全渠道策略增長亦上力，在平衡的業務模式策略、強勁供應鏈及物流網路下，對京東應對巨集觀環境挑戰有信心，但市場認為業績只屬符預期，且年活躍用戶按年增長21%令市場失望，並受中概股在美除牌憂慮拖累。

 

溫鋼城：跌至180元不出奇　溫傑：市場對科技股業績憧憬急降溫

 

      iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，京東業績不太差，優勢在於可爭取到淘寶客人，賣較高檔及質量好的商品亦讓用戶感覺較好，中央近來要他們降收費對其影響似乎不太大，基本因素不錯，惟京東始終也是在美國上市的中概股，而騰訊會於3月25日派發京東股份，不排除有散戶不想留碎股索性沽貨，加上屬科技股市盈率較高，預期市盈率26倍，而阿里(09988)就只有12、13倍，短期股價料會受壓，可能會穿200元甚至跌至180元也不奇怪，如果忍不到可趁反彈減持，整體科技股稍後跌定後料也只是炒上落。

 

　　光大證券國際財富管理策略師溫傑則於今日《hot talk 1點鐘》節目指，京東表面數據不太差，包括收入好過預期，但未經調整利潤特別是第四季本來以為只蝕8000幾萬，結果卻是蝕幾十億，這難免觸動市場神經，再加上中概股問題，故股價急跌。而阿里及京東兩隻權重科技股業績都令人失望，令市場對未來業績憧憬急速降溫，故整體科技股都不宜買入，京東如持貨多就應減磅。最快第二季或下半年才可買科技股，因要消化各種監管風險，並要知道在監管影響下能賺多少錢，據此給予合理估值才能吸引機構投資者再買。

 

　　京東今日收市跌11.04%報211.2元，成交47.78億元。其他科技股亦普遍下挫，阿里跌5.52%收報90.8元，騰訊跌4.47%報367.8元，美團(03690)跌6.1%報135.4元。

 

(經濟通H2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 




另外，光大證券國際財富管理策略師溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評京東及中概股等，立即重溫

 




其他京東相關新聞：
【大行炒D乜】三行齊削京東目標價　富瑞仍牛看$473
《外資精點》麥格理降京東物流目標價至２３﹒２元，維持優於大市
《外資精點》麥格理：京東股價回調可伺機吸納，降目標至４０１元
《外資精點》大和下調京東集團目標至３８５元，上季業績符預期
《外資精點》高盛：京東業績勝同業，惟下調目標６％至４２５元

 

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

367.800

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

211.200

異動股

03690

美團－Ｗ

135.400

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,405.40
    +231.33 (+0.697%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,273.24
    +13.72 (+0.322%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,122.44
    -7.52 (-0.057%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升77.126
變動率︰+5.475%
較港股︰-0.16%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升341.159
變動率︰+2.752%
較港股︰-1.57%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌3.857
變動率︰-2.542%
較港股︰-2.35%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌359.490
變動率︰-2.711%
較港股︰-2.26%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.965
變動率︰-7.632%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌40.755
變動率︰-8.127%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌31.590
變動率︰-8.249%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌2.208
變動率︰-9.512%
精選美股 More
TWTR
推特
按盤價(USD)︰跌33.035
變動率︰-3.180%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌135.750
變動率︰-3.628%
FB
臉書
按盤價(USD)︰跌187.010
變動率︰-4.201%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌14.469
變動率︰-5.558%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2022 10:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/03/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2022 10:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 367.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 211.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 135.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.150
  • 01299 友邦保險
  • 77.250
股份推介
  • 01286 鷹普精密
  • 1.830
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 128.500
  • 目標︰$142.00
  • 00136 中國儒意
  • 2.120
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 10.180
  • 目標︰$11.00
  • 00823 領展房產基金
  • 64.350
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 367.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.800
  • 00388 香港交易所
  • 346.600
  • 00005 滙豐控股
  • 48.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 135.400
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.790
  • 目標︰--
  • 02138 醫思健康
  • 7.140
  • 目標︰$9.00
  • 00981 中芯國際
  • 18.080
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2022 17:00  《盤後部署》恒指下周或下試19500，港交所連升兩日走勢轉好

11/03/2022 14:00  《新股上市》傳滴滴剎停香港上市籌備工作，因未滿足內地監管要求

11/03/2022 11:26  【兩會焦點】李克強:中央政府會全力支持香港抗疫

11/03/2022 16:42  聯通去年多賺15%至143.7億人幣，末期息9.6分人幣

11/03/2022 15:09  【大國博弈】內媒:中美就審計監管磋商進展順利，有望盡快達共識

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》新能源車銷量增長強勁，吉利跌殘11元以下抵買！

新聞>中國故事

《神州經脈》中概股審計監管峰迴路轉　多省連環爆疫滬指周跌4%

新聞>財經熱話

京東去年盈轉虧大行紛降目標價　股價急插逾一成
品味生活
生活

娛樂情報

再次醉酒失控瘋狂爆粗 曹格拒道歉︰望爆料者還原真相

小薯茶水間

在家工作日日趕deadline？跟Steve Jobs、Bill Gates學習！WFH都可變時間管理大師！

時事要聞

港鐵去年虧轉盈賺逾95億 惟未承諾延票價優惠
DIVA CHANNEL

Beauty

Adele在頒獎台上感謝前夫！從Easy On Me到Oh My God，曾經愛錯也是人生寶貴經歷？

More Than Fashion．Ivan Lau

Kanye West真會成為LV創作總監？

Art & Living

Zaha Hadid Architects「城市境築」：回顧建築女王在天際線留下的一抹霸氣與張狂
健康好人生 Health Channel
新冠後遺症｜新冠患者康復後仍乾咳有痰、喉嚨乾燥？港大中醫藥學院推薦3湯1粥，促進病後復元！（附4款湯水藥膳食譜）
朋友比你更重要？經常冷落你的男人，該早日轉身離開嗎？
確診輕症留家自救？中醫：喉痛可飲「胖大海羅漢果水」；精神胃口差、輕微發冷飲「太子參陳皮湯」（附材料做法）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2022 23:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話11/03/2022
《嚟緊炒D乜》新能源車銷量增長強勁，吉利跌殘11元以下抵買！
中國故事11/03/2022
《神州經脈》中概股審計監管峰迴路轉　多省連環爆疫滬指周跌4%
財經熱話11/03/2022
京東去年盈轉虧大行紛降目標價　股價急插逾一成
專訪11/03/2022
【下周聚焦】林嘉麒：下周留意內地經濟數據　恒指或見19000點（有片）
香港要聞11/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：本港約九成死者無打針　要推廣接種保護老幼
FOCUS11/03/2022
【FOCUS】滯脹近在眼前　中概暴瀉祭旗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金