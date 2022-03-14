內地疫情澳門客量回落 濠賭股插逾一成

內地疫情突轉差，新冠肺炎本土病例前日(12日)激增逾倍至3122宗，深圳昨(13日)增86宗確診，並由今日(14日)起封城7天，另上海客運站停運，並呼籲市民不要離市，而廣東省及上海等都是澳門主要內地客源市場，另據報疫情影響內地居民來澳意欲，澳門3月旅客量回落，濠賭股應聲急跌，除銀河娛樂(00027)跌半成外，其餘都跌逾一成。

(金沙中國網頁截圖)

深圳封城7日開展三輪核酸檢測 上海客運站停運籲市民勿離市

據國家衛健委通報，前日內地新增本土確診病例共3122宗，比前一日(11日)增加逾倍，創近兩年新高，其中廣東省是重災區之一，深圳疫情尤其嚴重，昨日新增86宗病例，為有效管控疫情傳播擴散風險，決定今日起封城7日，成為兩年來內地首個「封城」的一線城市，並在全市範圍內開展三輪全員核酸檢測。深圳的公共汽車、地鐵等今日起皆暫停行駛，社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。深圳市亦提醒當地民眾「非必要不離市」，若有特殊需要得出城，一律得憑24小時核酸陰性證明才能離開深圳市。東莞市亦宣布，由即日早上8時起至3月20日深夜封城，全市將展開多輪核酸檢測。



另上海官方微信公眾號「上海發布」前日發布公告，呼籲市民非必要不要離開上海，確需離市及往返當地的人員必須持有48小時內核酸檢測無染疫報告。上海交通委員會昨日透過微信發布消息稱，為配合疫情防控工作，市內各大客運站自今日起將全部暫停營運。



面對當前疫情形勢，國務院副總理孫春蘭昨日出席國務院聯防聯控機制會議，提到疫情多發頻發，防控形勢複雜嚴峻，要求疫情較重地區從嚴從緊開展防控工作，阻斷社區傳播，用最短時間實現社會面清零。

據報澳門3月旅客量回落 疫情損內地居民來澳意欲

據《澳門日報》近日報道，踏入3月，在內地疫情反覆多發、赴澳簽注收緊等因素疊加下，旅客量較2月下半月回落。澳門旅遊業議會會長胡景光表示，近日訪澳旅客跌至1.5至2萬人次，內地多個省市爆疫，居民審慎出遊，短期旅遊業仍面臨壓力，期望下半年穩定，追回上半年失地。2月底中山坦洲出現疫情後，影響內地居民尤其廣東省客來澳意欲。自新變種病毒出現以來，今年內地多個省市先後出現不同程度的疫情，較為嚴重的有廣東省及上海市等，都是澳門主要內地客源市場。



事實上，疫情令內地來澳旅客減少，對濠賭股影響頗大。美高梅(02282)近日就公布，截至去年12月31日止年度虧損約38.47億元，比2020年虧損約52億元有所收窄。年度虧損乃由於疫情導致業務大規模持續受阻所致，但年度虧損減少因內地及澳門政府致力控制疫情後恢復簽發旅遊簽證，令本年度商業活動逐漸恢復，以及採取措施收緊營運開支所致。

博彩法建議持5%承批公司股東不可交叉持股





澳門修改博彩法草案今年1月提交當地立法會審議，該會主席高開賢早前表示有信心能在6月賭牌到期時如期完成草案審議工作，澳門立法會近日正討論草案。其中草案建議承批公司及其子公司上市流通股總數不能超過公司總股份30%，持有5%的公司股東更不可交叉持有其他承批公司股份。澳門行會成員陳澤武表示，目前六家承批公司均沒有上市，而是其母企上市，並不是條文監管範圍內，然而將來若承批公司上市後，其餘持70%非流通股股東的資料須每年向政府提交，包括股東身份及出資額等，以防有人控制承批公司。

今日濠賭股沽壓大，金沙收市跌11.59%報15.56元，銀河娛樂跌4.99%報39元，澳博(00880)跌12.3%報3.21元，新濠(00200)挫11.48%報5.94元，美高梅跌10.38%報4.06元，永利澳門(01128)瀉13.22%報5.12元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉



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