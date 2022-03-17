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內房獲中央連環發聲呵護　大行唱淡無阻股價持續勁彈

17/03/2022

      國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議的消息，令內地及本港股市昨日(16日)午後掀起報復式反彈，除中概股外，會議亦有提及對房地產行業的支持，之後多個部委亦相繼發聲呵護，人行和銀保監分別發聲稱化解房地產市場風險、支持併購貸款，中國財政部負責人則表示今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，刺激內房股股價今日(17日)持續彈勁，縱有大行唱淡仍無損彈力，其中早前被惠譽降級的融創中國(01918)更勁升近六成，據報正與招商蛇口等央國企接洽引戰及舊改合作開發的佳兆業(01638)亦飆逾三成。

 

(融創中國網頁截圖)

 

銀保監：鼓勵開展併購貸款　財政部：今年內不擴大房產稅試點城市

 

      國務院表示，房地產企業要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。銀保監則召開專題會議傳達學習貫徹國務院金融委會議精神，提出要指導銀行保險機構從大局出發，堅定支持實體經濟發展。滿足市場主體合理融資需求，加大融資供給，新增貸款要保持適度增長。積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性循環和健康發展。

 

      另國家財政部有關負責人表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市開展了調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

 

傳監管部門擬打擊惡意做空機構　碧桂園地產兩高層購公司債券

 

　　此外，有券商機構分析認為，近期A股、港股、中概股出現調整，除了外部地緣政治衝突影響，其他一些市場「傳言」對市場相關板塊形成壓力、打擊市場人氣。據《每日經濟新聞》最新引述知情人士表示，監管部門正醞釀打擊惡意做空機構的措施，並積極聽取上市房企化解風險的意見。

 

      碧桂園近日正是受網上境內外融資傳聞拖累，股價連日急插，公司繼後出通告澄清傳聞毫無根據，公司營運正常，具備充足可動用現金儲備，控股股東亦積極增持股份，公司又自本月4日起購回本金額960萬元美元優先票據。碧桂園地產在深交所再發公告稱，為穩定公司債券價格，切實保護投資者利益，公司地產董事莫斌及監事王增瑞將在二級市場購買公司債券，總規模不超過2000萬元人民幣。另匯證近日發表研究報告指，碧桂園已就近日網上負面陳述闢謠，其基本面沒有重大變化。

 

花旗：對受壓內房幾乎沒有幫助　摩通：仍未緩解對樓市疲弱擔憂

 

      中央雖連環發聲，但大行似乎不賣帳。花旗發表研究報告就指，國務院有關言論提供了「積極的立場」，但缺乏「真正的」措施，並且對壓力大的房地產品牌幾乎沒有幫助。花旗預計，內地會有一些有針對性的下行保護，但不太可能對房地產融資進行大規模寬鬆政策，而推遲擴大房產稅試驗可能會有部分幫助，但不太可能立即改變買家的價格預期。花旗又指，新冠疫情帶來的封鎖預計將進一步為3月至4月的銷售帶來壓力。由於銷售和盈利疲弱，內房行業可能在3月份出現波動，轉向銷售驅動而非政策驅動，首選中海外(00688)、華潤置地(01109)和龍湖集團(00960)。

 

      另摩根大通發表內房行業報告，指注意到當中兩個發展，第一是中國財政部指今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，即此不明朗因素能短期消除；第二是據報內地當局正計劃推出措施打擊惡意沽空機構。基於上述兩個發展，料內房股股價短期反應正面，但無論如何，仍未闡述具體令實際需求側寬鬆措施，或仍未緩解投資者最大的擔憂，如內地樓市仍然疲弱，兼且內地近日疫情升溫，或會令內房發展商流動性惡化。料若無大幅寬鬆措施能令今年第二季銷售改善，將不預期內房股股價能持續復甦。摩通在內房股中看好防守性較佳的中海外、華潤置地、龍湖等 ，對融創中國、世茂集團(00813)、雅居樂(03383)、中國恒大(03333)、富力地產(02777)及奧園(03883)等仍持審慎態度。

 

      今日內房股收市全線爆升，升幅普遍逾一成至三成。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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