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【長和系業績】李澤鉅：撤資內地說法「老土」　投資著重兩大因素

17/03/2022

　　長和系周四（17日）公布去年全年業績，兩家公司均增加派息。當中長和(00001)去年多賺15%至334.8億元，派末期息1.86元，按年增9%，全年派息則增15%至2.66元；而長實(01113)去年盈利212.41億元，升30.5%，末期息增加22.6%至1.79元，全年股息亦升22%至2.2元。長和系主席李澤鉅表示，長實作為跨國企業，每天都面對不同地域及行業的投資選擇，認為投資應著重於投資回報及資產質素，故不應限制投資地區，需以回報為最大考慮。他續指，集團全球有逾30萬員工，而香港只佔約逾10%，他認為，不論在何地賣樓，只要賺到錢，對股東都是一樣。

 

（網上截圖）


批撤資中國說法「老土」


　　對於長實一直被指從內地撤資，他直言該撤資說法「老土」，又指長實作為地產商，地產是核心業務，賣樓是日常業務，不應叫撤資，反問「如果一間公司做製衣，有冇可能只製唔賣？」他表示，內地和香港是集團的家鄉，會有一些感情因素，但亦要顧及回報。他又表示，地產作為核心業務，集團有足夠現金流，在開展新項目上有優勢。


　　李澤鉅又形容，疫情對集團來說是「壓力測試」，去年並不是容易的一年，但對於目前困難的環境，集團業績仍然錄得升幅，反映集團有能力應對多變的經濟環境，十分滿意是次壓力測試的結果。他表示「雖然唔係100分，但都幾高分」。


去年本港物業銷售理想 惟入帳有時差


　　香港物業銷售方面，李澤鉅表示，推出的項目已接近全數賣出，銷售成績非常理想。故去年的物業銷售收益比2020年會好，但銷售入帳會有時差。他又指，香港有不少地皮，只要商界和政府多些想法，提高住屋供應不是太難。他續指，賣樓為集團本業，而全球成功的企業均於世界各地有業務，所有各個地區都是集團的本地市場。


　　被問及對英國前景的看法，李澤鉅並未正面回應，惟指出當地的業務有買有賣，集團在賣項目的同時，亦會投資新的項目。


電訊業務會繼續尋求合併 零售業務具抗跌能力

 

（資料圖片）


　　長和聯席董事總經理霍建寧表示，和記電訊業務涉及10個國家。當中，除了越南、印尼、斯里蘭卡外，其他地區如歐洲、香港、澳洲等地均已開展5G業務，而經過多個市內合併，目前集團的頻譜已具競爭性，未來會繼續進行相關合併。


　　對於有傳英國電訊商Vodafone集團擬收購集團旗下的電訊業務，霍建寧認為，對雙方最有利的是合併。他強調，這只是市場謠言，合併是集團的既定策略。


　　至於集團去年出售英國電訊發射塔業務獲當地的監管部門批准後，李澤鉅透露，所得資金部分將用作股份回購。


屈臣氏去年EBITDA錄雙位數增長


　　對於集團旗下的屈臣氏業務，李澤鉅指，疫情對零售市道不容易，而去年屈臣氏的EBITDA錄得雙位數增長，可見具抗跌能力。他指出，客戶注重保健，保健及化妝產品銷售表現較好，並料當疫情減退，屈臣氏的表現會更好。


　　霍建寧補充指，屈臣氏的全球已錄得逾1.4億個會員，其自家品牌佔全球銷售36%。他又指，近年推行的線下及線上數碼轉型下，發現當一名客戶透過兩個渠道都消費，其花費將會增加2.8倍，而集團亦見有很多客戶正以此模式消費。


撰文：經濟通採訪組


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