融創發盈警嚇一嚇 傳恒大重組方案今揭盅 內房普遍跌轉升

內房早前獲國務院及中央多個部委相繼發聲呵護，股價強勁反彈，惟興奮過後將迎業績公布期，雖早已預期業績不會理想，但融創中國(01918)今日(22日)發盈警，兼且與世茂集團(00813)、中國恒大(03333)等同樣宣布延遲刊發業績，仍令內房被嚇一嚇，其中融創曾挫12%低見5.28元，不過據報恒大將於今晚9時舉行投資者電話會議，簡介其重組框架，刺激一眾內房股普遍回升，融創亦由跌轉升。

(中國恒大網頁截圖)

據報恒大今晚9時舉行投資者電話會議 許家印不會出席

財經資訊平台《REDD》引述消息人士報道，中國恒大將於本周召開全球投資者電話會議，向投資者簡介其重組框架。而據內媒《澎湃新聞》報道，恒大以及其財務顧問，包括中金公司(03908)(滬：601995)、中銀國際亞洲等，將於今晚9時舉行投資者電話會議，惟恒大主席許家印不會出席，而是由執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇參與會議，值得留意的是，梁森林為中國信達(01359)旗下香港控股有限公司的董事長。

早於今年1月，《REDD》已引述消息人士指，廣東省政府已完成盡職調查，計劃在3月前發布恒大債務重組框架，將出售其海外資產，以償還超過1500億元人民幣的海外債務，許家印在恒大所持59.8%的股份可能在重組後「歸零」。至於恒大旗下恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)就可能賣予國企。

料未能本月底前刊發業績 恒物134億人幣存款被銀行強制執行

另外，中國恒大、恒大物業及恒大汽車公布，由於自去年下半年起恒大或個別公司經營情況發生重大變化，核數師於年度增加大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據目前掌握的資料，無法按期完成審計程序，故預期無法根據上市規則在本月底或之前刊發截至2021年12月31日止年度之經審核業績。三間公司均自昨日(21日)開市前停牌。



恒大物業又公布，在審核截至去年12月31日止年度的財務報告過程中，發現公司有約134億元人幣的存款為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行，公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家進行調查。恒大亦將成立獨立調查委員會跟進事件對公司的影響。

融創料去年溢利下降85% 與世茂同宣布延發業績



另邊廂，融創中國預期截至去年12月31日止年度溢利下降約85%，核心淨利潤下降約50%。純利下降主因處置貝殼股票錄投資損失，同時受去年下半年房地產行業嚴峻環境影響，銷售收入有所降低且毛利率下降，及計提存貨減值、應收款項等預期信貸虧損撥備有所增加等綜合因素所致。而受疫情、當前行業形勢重大不確定影響，目前應收款項等預期信貸虧損撥備入帳金額尚未最終確定；仍將基於謹慎性原則，可能導致溢利及核心淨利潤進一步變動。

融創又表示，由於內地及香港近期的新冠疫情導致的出行、物流及其他限制，集團審計程式無法按期完成，預期無法於本月31日或之前刊發2021年度的經審核年度業績。另世茂集團和世茂服務(00873)亦分別發公告稱，預計2021年度經審核的全年業績將延遲刊發。





3月房貸利率創2019年來最大降幅 銀行加快信貸審批

另一方面，內地因地產商流動性危機而引發樓市下行風險，早前中央已頻發寬鬆信號。多地自今年起調整首付比例及降低房貸利率，據內媒報道，3月房貸利率創2019年以來月度最大降幅，各地商業銀行加快個人住房信貸的審批速度和投放力度，助力房地產市場企穩回暖。另有報道引述一家股份銀行廣州分行負責人表示，總行本月下發通知，要求各分行加大對重點房地產開發商金融支持力度，加大按揭貸款投放規模，今年上半年房貸額度每月環比要有增長。

發盈警的融創今日最多跌逾一成，收市則升約3%；世茂最多跌近一成，收市跌不足1%；碧桂園(02007)最多跌逾3%，收市倒升約8%。

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉



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