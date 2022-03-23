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美法院裁定結束緩刑期　中興復牌狂飆　券商籲買入

23/03/2022

     中國電訊設備製造商中興通訊(00763)(深：000063)今早(23日)AH股突同時停牌，公司其後於午間發公告稱收到美國法院判決，裁定中興通訊緩刑期屆滿，5年合規觀察期結束，且不附加任何處罰。中興通訊午後復牌，A股即漲停板，港股則一度急漲六成，收市仍升逾兩成。此前，中興今年股價累跌近三成。

 

(資料圖片)

 

法院指不附加任何處罰　中興強調堅持合規經營

 

       中興通訊午間公告稱，公司收到美國德克薩斯北區聯邦地區法院關於緩刑期撤銷的聽證會的判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的3月22日(美國時間)結束。其實早前已有內外媒體報道，美國法官裁定，中興通訊應被允許結束其於2017年開始的5年緩刑期。

 

      集團強調，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面開展合規體系建設。對合規管理體系的有效運作以及持續完善充滿信心，將一如既往的履行對全球客戶、員工、股東及合作夥伴的責任，並積極推動全球ICT產業創新和可持續發展。

 

涉向伊朗北韓輸送美國技術　美企7年內不得售予零部件

 

     事件源於美國法院於2017年裁定中興違法向伊朗和北韓輸送美國技術，中興通訊認罪，支付8.92億美元(約69.5億港元)和解費，並被實施5年緩刑期，即合規觀察期。美國商務部在2018年發布禁令，禁止美國企業在7年內向中興通訊出售零部件。

 

      另本月初據報中興涉違反緩刑規定，雖最終虛驚一場，但已令股價受挫。當時據《路透》報道，中興通訊的律師曾被傳喚到德克薩斯州的美國聯邦法院，出席就中興是否因涉嫌簽證欺詐而違反緩刑規定舉行的聆訊。被指控的簽證欺詐源於2021年喬治亞亞特蘭大市的一宗案件。中興通訊在新澤西的一名前研究主管和佐治亞理工學院的一名教授被指控至少在2014年至2018年間密謀將中國公民帶到美國，在中興通訊進行研究。中興通訊澄清，有關案件指控對象為前員工(即前中興通訊研究總監)余建軍，該員工已離職多年，集團沒有在該案件中受到任何指控，生產經營活動正常進行。

 

極依賴美國技術供應商　美企提供手機電子元件佔六成


      事實上，美國商務部2018年宣布禁止美國企業在7年內向中興通訊出售零部件，令中興業務發展遭受重大打擊。看看中興旗艦智能手機的內部構造，就可以發現其極依賴美國技術供應商。據市場預測公司ABI Research Inc.的數據，在中興通訊的Axon M智能手機中，美國公司提供的電子元件佔比為60%。總部位於聖地亞哥的芯片製造商高通公司是中興通訊的最大供應商，上述手機主電路板上的25個關鍵部件中至少有8個由高通生產，其他組件亦多來自於總部位於美國的供應商，所使用的安卓(Android)操作系統亦由谷歌(Google)提供。

 

國泰君安予「買入」評級　目標價26元

 

　　國泰君安最新報告指，中興通訊2021財年取得良好業績，預計公司的三大主營業務均將保持穩健增長。中興通訊在2021財年錄得營業收入人民幣1145.22億元，同比提升12.9%。預計2022-2023年中國新增5G基站數每年將在60萬個左右。預計公司在國內電信設備中的市場份額將提升。此外，2021年部分未實現訂單預計將在2022年實現。總體而言，預計2022年運營商網絡業務將實現兩位數百分比的增長。


　　國泰君安預計，廣闊的市場空間和公司積極的渠道擴張將為政企業務繼續帶來穩定的增長動力。預計消費者業務在2022年仍將增長，但鑒於已經較高的基數，增速將大大低於2021年。鑒於5G業務已經相對穩定，預計運營商網絡業務的毛利率將保持穩定；總體而言，預計2022財年的毛利率將穩定在35%-36%之間。


　　國泰君安對公司目前的投資評級為「買入」，港股目標價為每股26.00港元。目標價相當於12.4倍、11.6倍和11.3倍2022-2024財年市盈率。

 

      中興今日收市升23.14%報19.16元，最多升60.02%高見24.9元，成交11.67億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通採訪組、中國組　整理：李崇偉

 

 

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