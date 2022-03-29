小鵬績後獲大行祝福 內地新政利好大型車企 車股全線上升

小鵬汽車(09868)公布業績，雖去年第四季虧損擴大，但仍獲大行唱好，另發改委表示新能源車企現有基地達一定規模前不能再新增產能，料利好大型車企，今日(29日)汽車股全線上升。

(小鵬汽車網頁截圖)

小鵬上季虧損擴大至13億人幣 料今年首季總收入增近倍半

小鵬汽車截至去年12月31日止第四季虧損12.87億元(人民幣．下同)，比2020年同期虧損7.87億元有所擴大，而去年度虧損48.63億元，比2020年同期虧損48.89億元有所下降，每股虧損2.96元，不派末期股息。去年度非公認會計原則虧損44.83億元，比2020年相關虧損29.92億元有所擴大。去年總收入約210億元，升2.59倍，毛利升近9倍，至26.22億元，毛利率12.5%，升7.9個百分點。去年汽車交付量9.82萬輛，按年上升2.63倍。



去年第四季度智能運動型轎車P7交付量為2.13萬輛，上升1.5倍，訂單持續與日俱增。今年首兩個月累計P7交付量超過8.5萬輛，至於第四款量產車型，旗艦型智能SUVG9預期於第三季度上市。預期第一季度汽車交付量將介乎3.35萬至3.4萬輛，按年增長約1.51至1.55倍，總收入將介乎72億至73億元，按年增長約1.44至1.47倍。

(《開市Good Morning》節目截圖)

麥格理：小鵬上季收入勝市場預期 大摩：銷量增長將受惠訂單積壓

麥格理則指，小鵬汽車去年第四季收入按年增長2倍至86億元，優於市場預期，惟較該行預期低約2%。季內毛利率按季下跌2.4個百分點至12%，主要由於汽車利潤率倒退。營業虧損約24億元人幣，較該行高約2%。而受益於長期投資收益，季度淨利潤較該行預期高出44%，維持「優於大市」評級，目標價221元。

摩根士丹利則指，小鵬汽車的訂單在農曆新年後恢復，並在近期漲價前飆升；即使供應情況不確定，但上半年銷量增長將受惠於強勁的訂單積壓，管理層提到，在3月21日價格上漲之前的前期訂單強於預期，還需要2至3個月才能完成，大摩維持其「增持」評級，美股目標價42美元。

發改委：新能源車企現有基地達規模前不再新增產能

另一方面，內地在推動新能源汽車多年後，擬逐步開始限制行業盲目發展。第八屆中國電動汽車百人會論壇上周六(26日)舉行，國家發改委副主任林念修在論壇上要求，新能源汽車企業現有基地達到合理規模前，不再新增產能布局，並預告加強違規項目清理整治，大力推動落後企業和無效產能退出等工作。



林念修亦表示，要堅持技術創新，著力提升產業核心競爭力。一要加強新能源汽車和智能汽車關鍵系統部件和基礎共性技術研發，二要加快發展鈉離子、無鈷、固態電池、燃料電池等新型電池技術，三要積極探索車電分離，充換電結合，電池靈活配置等新模式。他又說，歡迎全球企業參與中國新能源汽車的發展，鼓勵中外企業創新合作模式。

(《開市Good Morning》節目截圖)

車企因原材料成本上漲紛上調車價 瑞銀指汽車行業最受影響

由於原材料成本上漲等原因，早前已有包括特斯拉、比亞迪(01211)、小鵬汽車等宣布對旗下車型提價。理想汽車(02015)亦宣布，自4月1日起將會對理想ONE的售價進行調整，全國統一零售價格將由目前的338000元(人民幣．下同)上調至349800元。惟據內媒報道，蔚來汽車(09866)表示，價格穩定對用戶利益、對市場都有好處，短期沒有漲價的打算，會根據客觀環境變化靈活決策。

早前瑞銀發表研究報告指，儘管目前俄烏衝突對中國企業的直接影響有限，但大宗商品漲價以及歐洲經濟增長放緩可能令今年中資企業的盈利增長受壓，汽車和汽車零組件行業最易受漲價的影響，假設無成本轉嫁，大宗商品價格每上漲5%，造成平均盈利降幅將達7%。不過，政府監管和充足的國內供應應能在一定程度上減輕全球大宗商品漲價帶來的壓力。

黃瑋傑：小鵬毛利率較差 發改委防產能過剩對行業有利

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，關於小鵬業績，料市場會較留意公司對未來指引，小鵬預計今年首季收入同比仍有逾一倍增長，惟毛利率相比理想及蔚來表現較差，但管理層預期中長期毛利率可超過25%，反映其信心。另指引應合理，整個汽車業現面對芯片短缺、原材料漲價，以及中國疫情不確定可能影響生產，小鵬對首季交付量偏向保守亦合理。不過，去年第四季理想毛利率22.4%，蔚來亦有17.2%，小鵬只得12%，料股價會跑輸。理想毛利率最高因只得一個車型，在生產線安排、零部件等可享規模效益，如推出新車銷售同樣理想，會續為造車新勢力中首選，可挨近97元買入，目標110元，不過現時買中概股會面對美國退市風險，只宜短線買入。

至於對發改委新要求， 黃瑋傑指新能源車行業前期因為補貼令很多競爭者加入，恐怕後期會出現產能過剩，加劇原材料短缺問題，監管當局防患於未然，料對行業發展有利。另比亞迪將公布業績，關注點料同樣是毛利壓力有多大，作為龍頭已享受一定垂直整合優勢，有自己的刀片電池及汽車半導體，但其他原材料漲價始終會於毛利上反映，今年初至今所有車股都要跌，比亞迪也跌了兩成，可見行業已進入艱難期，對整個汽車板塊都看得比較悲觀，比亞迪200元以上欠吸引。

林家亨：發改委改善胡亂競爭利好比亞迪 鄧聲興：看好受國策鼓勵中概股

不過，國農證券董事總經理林家亨指，發改委宣布未來汽車產能未達到一定規模前，不能再增加產能，對比亞迪是好事，以前中國汽車製造太濫造成低價傾銷，低價傾銷之餘拿了政府補貼，自己又賺不到錢，反而因不斷造車搶高資源價格，造成惡性競爭現象，發改委做法料可改善車企胡亂競爭狀況，長線利好比亞迪，而比亞迪作為中國少數能賺錢及最大車企，公布業績後如股價回落值得留意。

意博資本管理合夥人鄧聲興則指，中美近來就中概股監管的博弈有緩和跡象，近期中國證監也釋出善意，要中企加強審計披露以達到美國監管機構的要求，雖然暫時美方未有清晰表態，但相信美方在現時與俄羅斯關係緊張情況下不想兩條戰線同時發展，中概股最惡劣情況料已過去，但不代表前景一片光明，因有自身行業監管政策，故較看好受內地政策鼓勵行業的中概股如電動車，除國家推動，全世界也要增加電動車比例，尤其俄烏問題令資源價格上升，相信更多國家會開發電動車。

小鵬今日收市升1.64%收報105.5元，蔚來升7.19%報167元，理想升2.23%報105.5元，比亞迪升2.18%報216元，吉利(00175)亦升4.48%報12.12元，長汽(02333)升4.44%報12.22元，廣汽(02238)升0.8%報6.34元。

撰文：經濟通中國組、採訪組 整理：李崇偉

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