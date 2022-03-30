中行建行績優兼增派息 獲大行唱好 帶動內銀普遍上升

四大國有銀行本周陸續公布業績，其中建設銀行(00939)及中國銀行(03988)昨日(29日)打頭陣，純利均升逾一成，資產質素穩健，並增加派息，當中中行股息率更高達9厘，令市場驚喜；兩股績後均獲大行唱好，今日(30日)股價造好之餘，亦帶動其他內銀股普遍上升，工行(01398)及農行(01288)均於今日公布業績，看來也不會令人失望。

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中行去年純利升12% 派息增12%股息率近9厘

中行公布，去年純利2165.59億元(人民幣．下同)，按年升12.28%；每股基本盈利70仙，每股派息0.221元，增12.18%，派息率30%，以昨收報3.05港元計，股息率高達8.85厘。期內營業收入6057.17億元，升6.71%；營業利潤2751.42億元，升11.75%。

中行去年淨利息收入4251.42億元，按年升2.22%；非利息收入1805.75億元，升19.01%。淨息差為1.75%，按年下降10個基點，主要是境內人民幣貸款收益率有所下降。截至去年底，核心一級資本充足率為11.3%，升0.02個百分點；一級資本充足率升0.13個百分點至13.32%；資本充足率升0.31個百分點至16.53%。不良貸款總額2087.92億元，比上年末增加15.19億元，不良貸款率1.33%，比上年末下降0.13個百分點；不良貸款撥備覆蓋率187.05%，按年升9.21個百分點。

中行風險總監劉堅東表示，今年部分行業受到階段性、局部性的信貸壓力，包括房地產企業資金鏈問題、個別地方政府債務集中到期還款等，中行將加強風險管控，料資產質量可保持穩定。另副行長王志恆表示，將繼續擴大新增貸款規模，預期境內人民幣貸款按年增加不少於10%，並將持續加大對小微企業、科技創新、綠色發展等重點領域的支持力度。

瑞信：中行盈利勝預期股息率高 目標價升至3.9元

瑞信發表研究報告指，中行去年盈利增長高於預期，每股派息為0.22元人民幣，即其H股的股息率為8.9%，在瑞信所覆蓋的銀行中相對較高，將其H股目標價由3.5港元上調至3.9港元，維持「優於大市」評級。



瑞信又表示，中行大多數業務指標都符合要求，去年淨息差按年下降10個基點至1.75%，淨利息收入按年增長2.2%，不良貸款率按年下降13個基點至1.33%，分別上調今年及明年的每股盈利預測7.5%及7.9%，預計其經營將保持穩定。

建行去年多賺逾12% 派息增近12%股息率7.8厘

建行則公布，去年盈利約2979.75億元，同比升12.26%，每股盈利1.19元，派末期股息每股0.364元，增11.6%，以昨收市價5.75港元計，股息率7.8厘。淨利息收入6054億元，同比增長5.12%，手續費及佣金淨收入升6%至1215億元，信用減值損失跌13%，去年末發放貸款和墊款總額18.81萬億元，增12.04%，主要是境內貸款增長推動，存款10.34萬億元，增加6.59%。淨利差1.94%，跌0.1個百分點，不良貸款率1.42%，減0.14個百分點，資本充足率17.85%，撥備覆蓋率239.96%，多26.37個百分點。



建行展望今年重點推進的工作，包括聚焦服務實體經濟，支持國家重大戰略實施；貫徹新發展理念，推動戰略拓維升級；立足可持續發展，提升負債發展質效，保持中間業務收入合理增長；運用數位化思維，革新傳統業務模式，強化風險管控和合規經營，做好資產質量主動管控等。

大摩：建行盈利穩增股息率勝預期 予目標價8.8元

摩根士丹利發表報告指，建行去年盈利及核心業務穩健增長，股息收益率達8%勝預期，料建行去年第四季淨息差擴闊6個基點，顯示建行今年淨息差表現可望穩定，重申其「增持」評級，目標價8.8港元。





摩通則指，建行去年第四季業績大致符合預期，盈利按年增長8%略高於該行原預期3%，收入按年升8%符預期，而上季淨息差按季擴闊6個基點，資本比率仍然強勁，予「增持」評級，目標價8港元。惟瑞銀指，建行去年第四季盈利按年增長7.9%，略低於預期，從全年業績來看，建行旗下強勁的投資收益推動去年收入增長，但營運成本顯著上升，維持「買入」評級，目標價6.7港元。

熊麗萍：內銀息率吸引可吼建行 惟憂淨息差收窄

今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍分析，她指以內銀股作收息，幾隻都差不多，近期股價由低位反彈後都有7至8厘息，有一定吸引力，派息比率亦很接近，都是30%左右，若就業績去選擇每隻都差不多，業績沒大驚喜但也沒令人擔心的地方，整體資產質素亦能保持，內房問題的影響不見得很大。

不過，她指內銀唯一要擔心每間銀行皆面對淨息差收窄，預計今年都會如此，政府容許內銀多些借貸予內房做併購，併購質素如何值得關注，若純粹為了政策對內銀有陰影，政府又希望內銀在費用及貸款息率上可幫助小企業，都會令息差收窄，非利息收入也可能有壓力，故內銀股雖息率高但不要期望股價會大升，其中建行從股價、業績、資產質素計比較適宜吸納，另交行(03328)業績開始追上來，息率也有7、8厘，也可留意。

在今年港股跌市中，內銀是少數逆市有升幅的板塊，今日亦普通造好，中行半日升2.62%收報3.13港元，建行升1.22%報5.82港元，工行升0.85%報4.76港元，農行升1.36%報2.99港元，招行(03968)升1.16%報60.8港元，郵儲行升0.32%報6.24港元，中信銀行升0.51%報3.92港元，惟交行跌0.18%報5.51港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通中國組、採訪組 整理：李崇偉

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