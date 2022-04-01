多隻內房延發業績今停牌 潤地中海外績後獲大行唱好可趁機吸納？

3月港股處業績期，按上市規則要求，須在3月31日或之前公布經審核年度業績，惟近期多家公司都預告無法趕及限期前出業績，其中內房成重災區，多歸咎疫情影響核數工作及更換核數師等，並可能於今日(1日)起停牌，今日果然包括佳兆業 (01638)、融創中國(01918)及世茂集團(00813)等多隻之前都頻傳債務問題的內房股都停牌，惠譽指延發業績或令評級下調，其他內房股亦普遍受累下跌，惟華潤置地(01109)、中海外(00688)及龍湖(00960)等一向被視為較優質內房於績後均獲大行唱好，現時趁整個板塊走弱又是否吸納良機呢？

(華潤置地網頁截圖)

世茂佳兆業融創等停牌 雅居樂富力等刊未經審核業績



其實，根據指引，若公司因應疫情原因而無法完成審核工作，受影響的發行人可發布未與其核數師議定的業績公告，以符合規定繼續交易，惟仍有不少內房股選擇停牌。其中世茂公布，公司未能於3月31日刊發集團去年業績，原因是最新一波COVID-19爆發，導致公司位於上海的總部辦公大樓被防疫封控，及參與準備程序的集團部分員工正處於防疫隔離期，且解除防控措施的時間不能確定。另佳兆業、融創中國、中國奧園(03883)、陽光100中國(02608)、當代置業(01107)及花樣年(01777)今日都停牌，而較早前中國恒大(03333)及新力控股(02103)也宣布未能如期公布業績，繼續停牌。

(《開市Good Morning》節目截圖)

另有9間內房選擇刊發未經審核年度業績，避過停牌，包括雅居樂(03383)、合景泰富(01813)、富力地產(02777)、寶龍地產(01238)、融信中國(03301)等。

惠譽指延發業績或令評級下調 傳羅兵咸擬淡出內房民企核數



惠譽評級表示，延遲刊發經審計的業績，或變更審計師，表明可能存在公司治理和財務透明度問題，會讓這些房企的融資壓力增加，評級可能面臨更大的下行壓力，尤其是對於「B」類或以上評級的開發商，及時發布經審計業績方面的問題將「對信用尤為敏感」。惠譽又指，審計問題會降低銀行對這些房企的放貸意願，購房者亦會避免購買具債務疑慮企業的房子。



另內房債務危機不絕，財務報表透明度常被評級機構質疑，四大會計師樓之一的羅兵咸永道早前據報擬淡出內房民企核數工作，而且在2021年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」審計報告。羅兵咸已先後辭任合生創展(00754)、寶龍地產、融信中國及世茂的核數師。此外，禹洲(01628)及奧園分別因安永及德勤辭任而更換核數師。

富力去年盈轉虧逾88億人幣 潤地中海外龍湖績後獲大行唱好





另方面，很多內房業績都麻麻，其中早前與世茂同發盈警的富力地產公布未經審核全年業績，去年虧損約88.48億元(人民幣．下同)，2020年度純利則為90億元，不派末期股息；雅居樂則公布去年純利約67.12億元，跌約29.2%。不過，華潤置地就公布去年盈利324.01億元，按年增長8.7%，派息1.207元，升9.5%。大和發表研究報告指，華潤置地去年收入及核心淨利潤符預期，今年銷售目標應可達到，但對其毛利率前景轉為保守，維持「買入」評級，目標價由44港元下調1.8%至43.2港元。富瑞同樣予「買入」評級，維持為首選股，指其去年業績不錯，房地産銷售和租賃業務穩健發展，料在未來幾年保持高於同業的盈利增長，惟目標價由47.02港元降至46.2港元，以考慮到毛利率下降和近期的新土地儲備。



中海外則公布，去年純利401.55億元，按年跌8.54%，派末期息76港仙，期內收入2422.41億元，升30.38%。瑞信預計在充足的可售資源及高線城市住屋需求強勁的支持下，集團今年的增長有望跑贏同業，維持其「跑贏大市」評級，並列為首選股之一，目標價由29.97港元調高至31.29港元。富瑞則因其優質的土地儲備、穩健的財務狀況和國企背景，維持其「買入」評級，惟目標價由29.7港元下調至29.06港元。

另龍湖集團早前公布去年股東應佔溢利238.5億元，按年升19.26%，派末期息每股1.23元，計入中期股息每股0.47元，全年合計派息每股1.7元，同比增長18.9%。富瑞指，龍湖業績表現強勁，核心盈利增長20%，派息穩定，資產負債表穩健，管理層預計今年的銷售錄正增長和盈利錄雙位數增長，維持為內房首選股份，目標價由52.51港元上調至52.68港元，維持「買入」評級。大和亦指，龍湖核心純利增20%勝預期，並有45%的高股息派發，是財務最穩健的非國有企業發展商之一，重申目標價54.5港元及「買入」評級。



首季50城二手房成交量環比增7% 惟據報開發商融資難依舊

另外，貝殼研究院發布《2022年一季度二手房市場報告》顯示，2022年一季度貝殼重點監測的50城二手房成交量環比增長約7%，價格整體止跌轉穩，3月份二手房價格指數與1月持平，結束去年8月以來連續環比下跌的走勢。市場轉穩一方面是因降準、降息，房貸利率持續下降，另方面因地方支持性政策力度增加、密度提高。不過，深圳二手房市場持續低迷，據深圳市官方平台數據顯示，2022年3月，深圳全市二手商品住宅僅成交1117套，成交面積為10.33萬平方米，同比大跌約82%，跌幅創下新高。

不過，據《路透》引述內地大型開發商稱，雖然政府承諾要扶持陷入困境的行業，但這未能提振行業前景，因為融資仍難以取得，且許多地方政府部門不願更有效地放寬規定。報道引述五家排名中國前50強開發商表示，他們現在只能靠銷售收入來建設新項目，而銷售收入一直在減少。此外，一家國有銀行的高管表示，該行總部的指導方針是加快抵押貸款的審批，但對民營房地產開發商保持謹慎態度。

潘鐵珊：料資金換馬至優質內房 惟潤地中海外再升空間有限

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，有部分內房股停牌延遲公布業績對整個內房板塊不會影響很大，但融創、恒大、世茂、富力及佳兆業等現金短債比過低或淨負債率過高的內房就要避開，其優質資產料會賣給碧桂園(02007)、美的置業(03990)及瑞安(00272)等，資金會由前景不明朗內房換馬至優質內房，但華潤置地及中海外等一線內房都升了不少，再升空間有限，不如吼美的、瑞安(00272)及保利置業(00119)等二線股，它們也有一定規模，其中美的也有200億港元市值。

華潤置地半日跌0.55%收報36.3港元，中海外跌3.41%報22.65港元，龍湖升0.5%報40.5港元，碧桂園跌4.64%報5.75港元，雅居樂跌2.52%報3.87港元，合景泰富跌4.63%報3.09港元，融信中國跌1.72%報2.29港元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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