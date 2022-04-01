潘鐵珊：三桶油首選中石化 港股20200為吸納良機！

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

今日（1日）係第二季開局，在過去十年，港股在4月表現理想，錄得「九升一跌」佳績，平均升幅超過3%，今個月港股能否有顯著反彈？美國宣布每日釋放100萬桶戰略儲備石油，為期半年，隔晚（31日）紐約期油一度失守100美元，油價升勢勢完結？中石油(00857)去年多賺近3.9倍，業績有何亮點？三桶油又點比拼？

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