  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中生製藥績優兼擬回購　趁消息出貨叠加大行降目標　股價急插8%

01/04/2022

      中國生物製藥(01177)於昨日(31日)收市後公布業績，去年純利升4.3倍至146.08億元(人民幣．下同)，符合集團早前發盈喜預告純利140億元以上，且派末期息4港仙，按年增1倍，更擬未來一年回購最多10億港元股份，不過績後有大行降目標價，且在大市回吐壓力大下，近期業績好的股份也往往借消息出貨，中生製藥也不例外，今日(1日)急跌8%，為表現最差藍籌。

 

(中生製藥網頁截圖)

 

去年純利升4.3倍　末期息倍增至4仙

 

      中國生物製藥去年純利146.08億元，按年升4.27倍；每股基本盈利77.83分；派末期股息每股4港仙，按年增1倍。扣除應佔聯營公司及合營公司盈利及虧損(扣除非控制權益)及相關稅項、若干資產及負債之減值及公允價值變動等因素，去年集團基本盈利按年增26.6%至29.31億元。

 

　　期內收入268.6億元，按年升13.6%；毛利215.3億元，按年升16.6%。其中5年內上市的新產品收入合計約121億元，按年增長34.3%，佔總收入由38%升至約45%，為歷史新高，4年複合增長率約58%。抗腫瘤用藥銷售額按年增21%，錄92.2億元。創新藥新增安尼可，3個創新藥收入合計約63.5億元，按年增長10.8%，佔總收入約24%，4年複合增長率約34.8%。去年集團研發總開支38.2億元，佔收入約14.2%，抗腫瘤領域研發投入佔比約75%，投入金額按年增71%。

 

　　集團表示，集採的壓力在預期之內，前四批集採影響基本消化完畢，後續面臨集採進入常態化的新局面；第五批集採的影響將在2022年繼續消化。

 

擬未來一年回購最多10億元股份　旨在提升股東回報

 

      另外，公司董事會議決通過一項股份購買計劃，據此，公司將視乎市場情況於未來一年以不超過10億港元總代價在公開市場上回購公司普通股，及根據公司於2018年1月5日採納的限制性股份獎勵計劃，指示負責管理股份獎勵計劃的受託人購買股份。董事會將不時檢討及全權酌情決定如何分配股份購買額度用於股份回購及獎勵股份購買。

 

　　股份回購旨在提升公司股東回報，符合公司及股東的整體最佳利益。已回購的股份將被註銷。

野村：去年收入遜預期　目標價降至8.53元

 

　　野村發表研究報告指，中生製藥去年經常性淨利潤按年增長約27%，收入按年增長13.6%至269億元，低於預期，淨利潤按年大升282%至166億元，雖然低於該行預期，但高於市場預期，目標價由9.38港元下調至8.53港元，維持「買入」評級，強調公司仍然是在製藥股方面的首選股份。

 

　　野村又指，腫瘤藥物仍然是增長動力和公司的研發重點領域，分別下調今年及明年的收入預測3%及12%，並下調今年及明年的每股盈利預測3%及2%，主要是考慮到由於今年COVID-19疫苗需求減少，聯營公司的利潤下降，惟看好公司的豐富而全面藥物管線組合，領先的商業化能力，以及充足的現金用於業務發展戰略。另建銀國際亦將中生製藥目標價由9.6港元降至7.1港元，維持「跑贏大市」評級。

 

潘鐵珊：業績好反回吐　中生製藥暫不宜撈底

 

      香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，近期見很多股份業績好股價就會回吐，不止中生製藥如此，很多投資者見大市反彈四、五千點後有回吐壓力，見業績好就趁機減持。其實中生製藥業績不差，惟過往沽壓不小，暫時不宜撈底，而藥股亦有很多其他選擇，如四環醫藥(00460)於醫美方面成績不錯，業績理想估值吸引，未來有很大發展空間。

 

      中生製藥的確質素不差，不時有新藥獲批上市，近日就宣布，集團開發的藥物「吸入用氯醋甲膽鹼」(天晴速信)獲中國藥監局頒發藥品註冊證書，成為目前中國唯一獲批用於支氣管激發試驗的激發劑。另集團自主研發的I類抗腫瘤創新藥「FHND5071」獲中國藥監局批准開展藥物臨床試驗，用於治療晚期實體瘤，該產品亦已向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交藥物臨床試驗申請。

 

     中生製藥今日跌7.98%收報4.5港元，成交4.19億港元，四環醫藥則無升跌，收報1.57港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此





其他中生製藥相關新聞：
【大行炒D乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？一click就知道
《外資精點》野村降中生製藥目標價至８﹒５３元，去年收入遜預期
《異動股》中生製藥低開２％，去年純利按年升４﹒２７倍

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

109.700

異動股

01024

快手－Ｗ

73.100

異動股

03690

美團－Ｗ

155.500

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,818.27
    +139.92 (+0.403%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,545.86
    +15.45 (+0.341%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,261.50
    +40.98 (+0.288%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升384.909
變動率︰+5.860%
較港股︰+1.61%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升4.056
變動率︰+4.564%
較港股︰+1.40%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.475
變動率︰+3.518%
較港股︰-0.04%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升12.235
變動率︰+2.899%
較港股︰+0.62%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升33.840
變動率︰+11.279%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.620
變動率︰+7.975%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.240
變動率︰+7.641%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升95.810
變動率︰+6.824%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌48.110
變動率︰-2.926%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌146.990
變動率︰-3.815%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌23.300
變動率︰-5.438%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌46.440
變動率︰-7.564%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/04/2022 20:42 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/04/2022 20:42 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 155.500
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 229.000
  • 00587 海螺環保
  • 10.040
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.020
  • 目標︰$5.00
  • 00873 世茂服務
  • 4.470
  • 目標︰--
  • 03709 贏家時尚
  • 11.820
  • 目標︰--
  • 01351 輝煌明天
  • 0.800
  • 目標︰--
  • 01761 寶寶樹集團
  • 0.710
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 155.500
  • 00941 中國移動
  • 54.500
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 43.000
  • 目標︰$47.00
  • 01658 郵儲銀行
  • 6.560
  • 目標︰$7.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 113.400
  • 目標︰$128.20
熱炒概念股
即時重點新聞

01/04/2022 16:59  《盤後部署》大市今天低開高收，恒指下周料續區間上落格局

01/04/2022 18:31  【中概焦點】據報中國考慮讓美國獲取多數中概股審計底稿全部權限

01/04/2022 17:39  【特首選戰】南華早報：林鄭往深圳見內地官員，討論特首選舉事宜

01/04/2022 17:17  【特首選戰】選舉事務處:第六屆特首選舉提名期周日開始

01/04/2022 16:34  【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌，資金鬥快搵逃生門！

31/03/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒１億人幣，買中海油沽中移動

01/04/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》財新製造業PMI兩年低　降息訊號亮滬指周升逾2%

新聞>財經熱話

【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌 資金鬥快搵逃生門

新聞>財經熱話

中生製藥績優兼擬回購　趁消息出貨叠加大行降目標　股價急插8%
品味生活
生活

行政人員

堅持設計實體玩具代替「電子奶嘴」！「玩具迷」言語治療師：創業最好興趣行先！

健康大晒

長新冠｜女生誤服中成藥腳腫腳凍！康復女性會月經紊亂、脫髮？男士生育能力下降？中醫推焗茶+湯水強肺健脾恢復元氣

時事要聞

職津放寬 所有住戶資產限額
DIVA CHANNEL

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

藝術家池村玲子：融合「天人合一」的意象，在旖旎風光中獲得沉靜放鬆

「世」界味覺之旅．Saii Lee

在家享用米芝蓮廚Off Menu名菜：海膽燉蛋、海鮮燴飯、香煎羊頸肉！同場加映：文華烤US Prime巨型肉眼套餐

隨性辦公室．飛天爺爺

男朋友左眼見到鬼？可助工作暢通無阻，仲可幫他隨時享齊人之福？
健康好人生 Health Channel
濕氣阻滯影響氣血，重墜、無胃口、易攰卻難入睡？推介「烏梅雙豆飲」，酸酸甜甜，健脾補腎兼生津！
疫下情緒壓力爆煲！10大免費情緒支援熱線︰隔離中、家長學童、醫護都可呻一呻
長新冠 | 腦霧暫時無藥醫？5個改善腦霧和腦功能貼士，勁瞓覺都Work？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事01/04/2022
《神州經脈》財新製造業PMI兩年低　降息訊號亮滬指周升逾2%
財經熱話01/04/2022
【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌 資金鬥快搵逃生門
財經熱話01/04/2022
中生製藥績優兼擬回購　趁消息出貨叠加大行降目標　股價急插8%
專訪01/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股下周冇運行？呢兩個板塊有睇頭！（有片）
香港政情01/04/2022
【特首選戰】今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料4.14前現身
中國故事01/04/2022
《京城近觀》北京購房綠碼有多方便？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金