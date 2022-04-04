  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

3月銷售數據理想新能源車股急升　惟造車成本上漲隱憂未除

04/04/2022

      「蔚小理」及比亞迪(01211)先後公布3月銷售數據理想，其中小鵬汽車(09868)3月交付量按月增1.5倍，理想汽車(02015)則即將發布新車，比亞迪銷量按月升19%，終止連續兩個月下跌，並宣布停止燃油汽車整車生產，另美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)今年首季交付量再創新高，加上中證監擬允美國獲取中概股審計底稿亦利好中概股表現，「蔚小理」及比亞迪無懼造車成本上漲隱憂，今日(4日)都升半成或以上。

 

(理想汽車網頁截圖)

 

小鵬3月交付量按月增1.5倍　理想即將發布新車「理想L9」

 

      小鵬汽車公布，3月交付約1.54萬輛智能車，按年增長2.02倍，按月增長148%，而第一季度共交付約3.46萬輛智能車，按年增長1.59倍。小鵬智能轎跑P7月度交付首次突破9000輛至9183輛。3月交付量同時包括4398輛智能家轎P5及1833輛G3和G3i智能SUV。至於首季交付約1.94萬輛P7智能轎跑、約1.05萬輛智能家轎P5及4648輛G3和G3i智能SUV。截至3月31日，智能電動車歷史累計交付量約17.25萬輛。


　　理想汽車則公布，3月交付1.1萬輛理想ONE，按年增長1.25倍，按月升31%。第一季度理想汽車累計交付3.17萬輛，按年增長1.52倍。自交付以來，理想ONE累計交付量達15.58萬輛。集團又預告，將於4月16日發布智能旗艦SUV「理想L9」，該車款將採用全自研旗艦級增程電動系統、底盤控制系統和中央域控制器。

 

蔚來3月交付量按年增38%　首季2.58萬輛創新高

 

      另蔚來(09866)公布，於3月交付9985輛汽車，按年增長37.6%。有關交付包括EC6，以及9822輛高端智能電動SUV，其中包括1726輛ES8、5064輛ES6及3032輛EC6，以及於3月28日開始交付予用戶的高端智能電動旗艦轎車ET7共163輛。今年第一季度交付約2.58萬輛汽車，寫下新季度紀錄，按年增長28.5%，累計交付量達19.28萬輛。

 

      蔚來預計5月下旬將發布搭載最新數位智慧座艙硬體的2022款ES8、ES6和EC6，以及現有用戶智慧座艙升級方案；誕生於NIO Technology 2.0(NT2)平台的全新大五座SUVES7也將同步發布。

 

比亞迪銷量止跌按月升19%　停止燃油汽車整車生產


　　至於比亞迪，3月汽車銷量約10.49萬輛，同比升1.57倍，新能源汽車銷量同比升3.33倍，按月升19%，終止連續兩個月錄跌幅走勢；3月產量約10.67萬輛，同比增1.73倍；產銷全為新能源汽車。首季銷量約29.14萬輛，同比上漲1.79倍，而產量約29.22萬輛，升1.7倍；若單計新能源車，首季產量及銷量較去年同期分別增4.16倍及4.22倍。


　　比亞迪亦宣布，根據其戰略發展需要，自3月起停止燃油汽車的整車生產，未來在汽車版塊將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。比亞迪成為全球首家宣布正式停產燃油汽車的車企。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

中汽協稱鋰價過高會向上反映　王傳福指原材料價暴漲挑戰大　

 

　　　另方面，行業仍面對造車成本上漲隱憂。中汽協副秘書長陳士華撰文稱，新冠肺炎疫情以及芯片供應緊張已讓汽車行業倍感壓力，加上汽車消費出現動能不足的跡象，行業今年有增長，但完成全年目標任務仍面臨諸多困難。上游原材料價格一定幅度的上漲可以理解，但目前漲幅已經脫離了供求關係的重要因素，存在囤貨居奇、人為炒作等情況，屬於非理性上漲，鋰價水分嚴重，是時候殺一殺鋰的妖價。中汽協會密切關注動力電池原材料價格變動，並向政府主管部門及時反映有關情況。

 

　　比亞迪早前公布去年業績，純利倒退毛利下降，董事長王傳福表示，新能源汽車市場爆發式增長的背後，行業面臨疫情、原材料價格暴漲、供應鏈不穩定等嚴峻挑戰，眼下的原材料價格暴漲是行業需要克服的挑戰，建議全面梳理碳酸鋰資源布局和產能，增加國內開採量和國外進口量。

 

溫傑：比亞迪銷售成績最好　惟造車成本對行業影響大

 

　　今日《開市Good Morning》請來光大證券國際財富管理策略師溫傑，他指比亞迪賣車成績理想，3月銷量超出預期。不過，新能源車急速增長中，按年比較一定至少增一兩倍，故一定要和過去幾個月比較。小鵬及理想於2月特別賣得差，小鵬只有6255輛，理想8414輛，而1月分別賣出13000輛及約12000輛，撇除2月數字其實只比3月好一些，其中理想3月比1月銷量還少。蔚來1月賣出10700輛，2月6400輛，3月也是少於1月。

 

　　溫傑又指，除銷車數據外，也要關注碳酸鋰價格，現時50萬一噸，即每架車成本要加5000至17000元不算少，比亞迪每架車若賺3、4萬，計及該項成本，毛利便少了三分一至二分一。造車成本對車企確實影響很大，去年1月碳酸鋰才6萬元一噸。而新能源車股始終最看好比亞迪，因有其他如刀片電池等業務，1個月賣10萬架車也非蔚小理賣1萬架可比，但考慮到成本問題要調低買入價，可於約200元吸納。蔚小理定位則有些模糊，未來都會於30至40萬車價競爭，且三間公司仍沒錢賺。另GX中國電車(02845)已由200元跌至150元，且入場費較低可細注儲貨，現價可買入第一注。

 

林家亨：仍是比亞迪最好

 

　　國農證券董事總經理林家亨則指，比亞迪公布3月份的新能源汽車銷售量創出新高紀錄，成績理想，漢、宋、秦、元及海豚系列五款車每月的銷售量均破萬輛，這是一個非常難得的成績，相對同期的小鵬及蔚來只有15414輛及不足萬輛，比亞迪的盈利在今年應該有正面的增長。

 

　　理想汽車半日升7.41%收報110.2元，小鵬汽車升5.48%報117.4元，蔚來升4.77%報178元；比亞迪則升5.15%報236.8元。至於其他車股，吉利(00175)跌0.49%報12.32元，廣汽(02238)升1.37%報6.68元，長汽(02333)無升跌報12.54元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


 


其他車股相關新聞：
恒指升幅擴大至逾４００點，美團揚逾６％，蔚小理漲逾９％
《午市前瞻》恒指２２４００再現阻力機會大，新能源車股宜炒波幅
《股林淘金－林家亨》比亞迪（１２１１）３月新能源車銷售成績佳
【新冠肺炎】浦東封城滿一周，特斯拉上海工廠據報未能復產
《異動股》比亞迪高開近２％，首季新能源汽車銷量增長逾４倍
《異動股》「蔚小理」造好，蔚來高開３％，首季汽車交付量創新高

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

113.700

異動股

01024

快手－Ｗ

79.500

異動股

03690

美團－Ｗ

167.000

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,921.88
    +103.61 (+0.298%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,582.64
    +36.78 (+0.809%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,532.55
    +271.05 (+1.901%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升25.251
變動率︰+6.508%
較港股︰+1.41%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.898
變動率︰+4.300%
較港股︰-0.59%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升394.430
變動率︰+2.483%
較港股︰+1.14%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.131
變動率︰+2.090%
較港股︰+2.00%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升5.580
變動率︰+16.736%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升32.190
變動率︰+16.546%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升49.300
變動率︰+15.592%
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升3.750
變動率︰+10.947%
精選美股 More
TWTR
推特
按盤價(USD)︰升49.970
變動率︰+27.118%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升50.020
變動率︰+8.692%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升1,145.450
變動率︰+5.611%
ZM
Zoom Video Communications
按盤價(USD)︰升124.280
變動率︰+5.304%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/04/2022 04:14 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/04/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/04/2022 04:14 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.000
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 246.600
  • 00587 海螺環保
  • 10.100
股份推介
  • 01199 中遠海運港口
  • 6.620
  • 目標︰$7.00
  • 00560 珠江船務
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 06677 遠洋服務
  • 4.150
  • 目標︰$4.08
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.140
  • 目標︰$5.00
  • 00873 世茂服務
  • 5.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 01910 新秀麗
  • 17.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.700
  • 00700 騰訊控股
  • 390.000
  • 00388 香港交易所
  • 370.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.040
報章貼士
  • 00861 神州控股
  • 3.920
  • 目標︰--
  • 01361 ３６１度
  • 4.110
  • 目標︰$4.35
  • 01109 華潤置地
  • 38.600
  • 目標︰$41.60
熱炒概念股
即時重點新聞

04/04/2022 16:10  恒指高收462點報22502，科指升245點報4769

04/04/2022 17:00  《盤後部署》恒指守穩22500水平收市，本周料維持橫行整固！

04/04/2022 11:02  【特首選戰】林鄭宣布不競逐連任特首，6月結束政府工作生涯

04/04/2022 09:19  【特首選戰】李家超未回應選特首消息，傳梁振英任選委會總召集人

04/04/2022 17:24  【特首選戰】陳智思:林鄭不參選適當，相信李家超有經驗及能力

31/03/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒１億人幣，買中海油沽中移動

04/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】大行點睇內房股？齊升潤地中海外，惟削萬科目標價

專題透視

新聞>財經熱話

【騰訊阿里ADR再升】黃瑋傑拆解買入中概股先決條件！（有片）

新聞>財經熱話

多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜　醫藥股全線熱炒

新聞>專訪

【專訪】陶冬：產業鏈斷裂危機重現，市場對此關注卻不夠（有片）
品味生活
生活

台灣熱話．姚超文

默默收緊移民政策，讓香港人知難而退

娛樂情報

剖白因太急進致婚姻失敗 鍾欣潼樂做單身熟女︰男人不可靠

陶冬天下．陶冬

利率倒掛凸顯滯脹風險 油儲釋放難填能源缺口
DIVA CHANNEL

Art & Living

盤點奧斯卡2022值得一看的電影！《王者世家》、《在車上》、《犬山記》，我們喜歡看電影，因為總在電影裡看見自己！

後起之秀．Zoe_Normalchic

全球頭10位IG最多人關注的超模！最年輕的維密天使、Hadid姊妹花，哪個是你的女神？

Beauty

洗頭水中的愛馬仕、超高性價護髮精華有哪些？4款編輯私心護髮好物推薦！
健康好人生 Health Channel
疫下情緒壓力爆煲！10大免費情緒支援熱線︰隔離中、家長學童、醫護都可呻一呻
一型糖尿非只在兒童時期發病？中大研究：成人新症超預期！男性發病率較高
布斯韋利士失語症 | 無法重複別人說話，可能患失語症？中醫：有得醫！針灸、徒手復位有幫助
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/04/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/04/2022 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話05/04/2022
【騰訊阿里ADR再升】黃瑋傑拆解買入中概股先決條件！（有片）
財經熱話04/04/2022
多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜　醫藥股全線熱炒
專訪04/04/2022
【專訪】陶冬：產業鏈斷裂危機重現，市場對此關注卻不夠（有片）
專訪04/04/2022
【即市專訪】溫鋼城：中概股前景仍未明 短線部署甚麼板塊勝算高？（有片）
財經熱話04/04/2022
3月銷售數據理想新能源車股急升　惟造車成本上漲隱憂未除
香港政情04/04/2022
【特首選戰】林鄭宣布不競逐連任特首　6月結束政府工作生涯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金