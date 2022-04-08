廣州房貸利率調降 大行料政策續放鬆利銷售復甦 內房全線上升

中國經濟在年初即因疫情和地緣政治陷困境，房地產行業重新成為重點扶持對象，樓市鬆綁措施不斷，繼多個城市放鬆限購限售等政策後，廣州有外資銀行將首套房房貸利率降至LPR基準4.6%，四大行最低亦降至5.2%，另六大行因應疫情允許延期還房貸，又傳廣州有銀行重推「接力貸」，河北燕郊首付降至20%，大行亦看好寬鬆政策下內房銷售有望復甦，雖內房首季發債融資沒甚起色，但今日(8日)內房股普遍上升，其中中海外(00688)一度再升逾半成高見27.2元。另有大行預計內房信貸風險對內銀盈利影響有限，內銀股今日靠穩。

中海外寰宇天下樓盤(截自中海外網頁)

廣州外資銀行房貸利率低至4.6% 六大行因應疫情允延期還房貸

據內媒報道，廣州匯豐和渣打兩大外資銀行將首套房的房貸利率降至LPR基準4.6%。匯豐銀行表示，目前廣州首套房貸可以調至最低4.6%，二套房貸利率最低為LPR+60bp，即5.2%。而目前四大行廣州分行首套房為LPR+80bp，即5.4%，二套房LPR+100bp，即5.6%，惟相關人士透露，一些優質客戶能夠爭取到一定優惠，首套房可以降至5.2%。從放款速度來看，也大為提高，目前主流銀行都集中在一個月內放款。

另據官媒《央視》報道，部分金融機構對受疫情防控影響房貸供款的個人提出延期還款政策，報道引述工、農、中、建、交、郵儲六家國有大型商業銀行回應指，受疫情影響較大的幾類人員可以申請房貸延期還款，包括:因感染新冠肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員；參加疫情防控工作人員；受疫情影響暫時失去收入來源的客戶。

廣州有銀行重推「接力貸」燕郊首付降至20% 後均遭叫停

此外，據內媒報道，廣州有銀行重新推出「接力貸」，即父母作為主借款人，子女一起承擔還貸責任，讓原來的還款周期延長，但或因較敏感原因在廣州重推1日已被緊急叫停。

市場又有消息稱，在北京市周邊的河北燕郊買首套房首付降至20%，二套房首付降至30%。此前，燕郊首套房的首付為總價的30%，二套為50%。不過，據指目前降首付的只有某家銀行，該銀行隨後也緊急叫停政策，並未真正實行。

首季房企發債同比降幅擴至43% 國央企帶動融資利率大降

在持續利好政策影響下，一季度房企融資規模較2021年底有所微升。不過，從同比來看，融資規模降幅較大。貝殼研究院的統計數據顯示，一季度房企境內外債券融資累計約1733億元(人民幣．下同)，同比下降43%，降幅較2021年同期擴大20個百分點。境內債發行佔比80%，發行人性質為國央企的佔比高達94%。而從融資成本來看，境內方面，一季度債券平均票面利率3.65%，較2021年同期下降112個基點，環比上一季度票面利率下降49個百分點。



業內人士認為，此前市場寄予厚望的融資增長點，併購債尚未形成規模，短期內對房企整體的融資規模影響有限。政策回暖的傳導落地仍是一個較為緩慢的過程，房企的融資量將呈現緩慢恢復的態勢。對於境內融資成本大降的原因，貝殼研究院認為，一季度境內共發行債券融資123筆，其中116筆發行人企業性質為國央企，信用背書優厚的國央企會獲得更高的市場認可，從而獲得相對低廉的融資利率。

摩通：銷售有望第三季恢復正增長 看好潤地中海外龍湖等

摩通發表研究報告指，在銷售改善和需求端政策放鬆推動下，儘管今年第二季中國地產股可能有很大波動，惟或會迎來方向性復甦。迄今為止2021財年業績不佳、停牌、銷售疲弱及違約等利空應該都已出盡，儘管地產板塊上周跑贏大市10%，其實僅重返去年第四季交易區間的下半段，可能有15至20%的上漲空間，其中物管公司潛力更大，長期依然看好華潤置地(01109)、中海外、龍湖集團(00960)和華潤萬象生活(01209)。



摩通建議投資者基於預期買入，認為隨著更多地方層面的調控放鬆(存在滯後效應)，銷售會在第二季獲得改善，從第一季的按年下滑40%升至按年下降10至20%，並有望在第三季恢復正增長。近期市場應該著眼於尋找在經歷大風大浪後誰會是長期的倖存者，將萬科(02202)、碧桂園(02007)、中國金茂(00817)和綠城服務(02869)評級升至「超配」，目標價分別由19元、6元、2.4元及6.4元升至25元、7.6元、3.5元及12元。

匯證：料內房銷售半年內現復甦 看好中海外潤地旭輝

匯證亦預計內地房地產行業將於未來3至6個月內出現銷售復甦，但偶爾會被新冠疫情復甦引起的封城打斷。一線城市二手市場有所改善，並以更好的條件進行土地拍賣。相信碧桂園、旭輝(00884)及中駿集團(01966)將更吸引投資者興趣，由於該行業有較大波動，看好中海外、華潤置地及旭輝，均予「買入」評級，目標價分別為29元、47.4元及5.3元。另碧桂園目標價6.6元，予「持有」評級。



匯證又指，近期內房股股價強勁回升，原因是預期政策將進一步放鬆以及實物市場情緒改善，在估值低迷的情況下，資本市場會希望重新評級。發展商3月份的地產銷售按年下降幅度大於2月，但一些發展商的情緒和睇樓量有所改善。另多個城市修改土地拍賣規則，亦為發展商提供更多空間，預計現金充裕的發展商包括碧桂園和旭輝將抓住機會，以更高的預期利潤率收購更多優質土地。

花旗：內房信貸風險對內銀影響有限 摩通：資產質素將保持穩定

另方面，花旗指，內房信貸風險對內銀盈利影響似乎有限，因內銀有適當撥備，對內銀進行的壓力測試亦顯示信貸風險可控，惟對內房的溢出效應維持審慎看法。預期內地監管當局將顯著放寬對內房行業的政策，此舉有助降低投資者對資產質素風險的憂慮。花旗指其追蹤的內銀股都有充足撥備應付內房相關不良貸款增長30點子，預計內房損失只會衝擊民行(01988)的股本。





摩根大通就指，中資銀行預計房地產不良貸款百分比會上升，但整體資產質素將保持穩定，因為政府政策限制了巨集觀下行風險。中資銀行於去年收入和利潤錄強勁復甦，將支持近期股票表現，尤其是國有銀行，短期內看好交通銀行(03328)和農業銀行(01288)，認為估值吸引，而招商銀行(03968)和郵儲銀行(01658)維持為行業首選，因為它們都具有最強勁的收入增長和最高的撥備水平。

內房股今日普遍上升，午後升幅更顯著，華潤置地升3.28%收報39.4元，中海外升3.68%報26.75元，龍湖升0.82%報43.15元，萬科升2.41%報21.25元，碧桂園升3.43%報6.63元，旭輝升4.06%報4.87元。至於內銀股則靠穩，招行升0.49%報61.6元，郵儲行升0.3%報6.63元，交行升0.18%報5.62元，農行跌0.66%報3.01元，工行(01398)跌0.21%報4.78元，建行(00939)升0.17%報5.89元，中行(03988)無升跌報3.14元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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