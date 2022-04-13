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再有12隻被美列入預定摘牌名單　惟中概股不見大跌　已在市場預期中？

13/04/2022

　　美國證劵交易委員會(SEC)昨日(12日)依據《外國公司問責法》(HFCAA)再將12家中概股公司加入預定摘牌名單，是3月以來第四批，當中沒有同時於本港上市的公司，惟新濠影匯及新濠博亞娛樂同時被列入，一度令新濠國際(00200)今日(13日)跌逾半成，其後股價回穩，其他中概股亦沒有大跌，部分更有升幅，或因再有公司被列入名單也已在市場預期內，加上早前中國證監會再釋出善意，表示會加快境外上市監管新規落地，並推動中美審計監管合作取得成果，令市場集中觀望往後中美雙方對話能否取得成果，不過值得留意，微博(09898)的提交申辯證據限期就定於今日。

 

(Shutterstock圖片)

 

包括搜狐新濠影匯新濠博亞等　5月3日前提申辯證據


　　SEC依據《外國公司問責法》(HFCAA)再將12家中概股公司加入預定摘牌名單，當中包括Microvast(微宏)、中國汽車系統、大全新能源、康乃德生物醫藥、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq、諾亞控股。SEC稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年5月3日。根據HFCAA，如果外國上市公司連續3年未能提交美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)所要求的報告，有關公司可能面臨被除牌。不過，上述12家公司的股價昨日於美股並無劇烈波動，其他中概科技股就個別發展，上日於港股急升逾一成的嗶哩嗶哩(09626)回軟挫逾9.54%，阿里巴巴(09988)、微博(09898)、百度(09888)跌1%，攜程(09961)及萬國數據(09698)就升逾2%。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)


　　SEC在3月8日發布的第一批預摘牌名單，包括百濟神舟(06160)、百勝中國(09987)、再鼎醫藥(09688)、盛美半導體、和黃醫藥(00013)，第二批只有微博。3月30日再將5家中概股公司加入名單，包括在港雙重上市的百度，還有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Nocera。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

中證監：加快境外上市監管新規落地　推動中美審計監管合作

 

      另方面，繼日前中國證監會公布鬆綁的境外上市監管新規意見稿後，中國證監會主席易會滿上周六(9日)再釋出善意，他出席中國上市公司協會第三屆會員代表大會時表示，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市管道的暢通，支援中國企業依法合規利用兩個市場兩種資源更好的發展，按照尊重國際慣例，遵守國內法規的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水準開放，構建可預期的國際監管環境。

　　此外，雖然早前SEC主席根斯勒指，中概股只能完全遵守美國審計要求才能繼續在當地上市，但同時指中美進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話，而中證監國際部負責人稱，中方與PCAOB進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方都有意願解決分歧和問題，溝通還將繼續。

交銀國際：中概股暴跌元兇更可能是內地互聯網監管

 

      交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝早前發表報告指，從歷史事件的時間線索來看，中概股暴跌元兇似乎不是當前的美國審計監管，更可能是因為中國的互聯網監管。回溯過去十多年中概股經歷過的美國合規歷史事件，包括2019年提起的HFCAA，以及HFCAA的正式立法等，中概股依舊漲得如火如荼，一直到2021年2月。


　　他又指，如果中概股不得不從美國退市回到中國市場重新上市，雖然新增的融資需求難免將對中國市場造成壓力，但中國離岸和在岸市場的容量加起來是足夠的。符合香港二次上市的中概股總市值大約為1萬億港元；樂觀估算至2024年底，滿足第二上市要求的中概股公司很可能會帶來約2000億港元的新增融資需求。相對於中概股回歸潮之前香港市場每年的IPO融資額平均約2300億港元來看，中概股回歸對香港市場流動性衝擊理論上可以承受。

 

熊麗萍：再公布名單料對市場影響減　惟買入名單股份風險高　

 

      今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍分析，她指中概股會有一定波動性，內地早前雖表示願調整有關政策令中概股股價回升，但料中美雙方難一下子傾妥，中方雖說正解決中但不見美方有很大回應，如美方持續沒回應，市場對相關消息反應不會如第一次公布時那麼大，對市場氣氛及對相關股份即時影響會縮小，因為市場已預期公布去年業績後陸續會有更多公司被列入名單，最終還是要看中美雙方商討能否有些進展或結果。不過，已被列入名單的公司買入風險仍高，因現在名單出了，只知道它們未達到美國一些審計要求，但當中涉及甚麼問題沒辦法掌握，既不知要處理多久，也不知問題是否嚴重，限期過後是否能真正解決也存疑。

 

　　新濠今日最多跌6.69%低見6.14元，半日則無升跌報6.58元。其他中概股方面，嗶哩嗶哩跌4.74%報200.8元，阿里巴巴跌0.96%報98.05元，微博跌0.75%報186元，百度跌0.77%報128.4元，攜程升1.25%報178.1元，萬國數據升3.65%報35.5元，百濟神舟跌3.13%報111.4元，百勝中國跌2.36%報314.8元，黃醫藥跌1.85%報26.6元。

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此




另外，安里控股主席兼行政總裁黃偉康，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評中槪股及美股分析，立即重溫


 


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《午市前瞻》大市觀望刺激經濟措施，專家指中概股消息影響淡化
【中概焦點】美國將搜狐及新濠影匯等１２家中概股列摘牌風險名單

 

 

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