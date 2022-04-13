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A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成

13/04/2022

　　中海油(00883)A股認購反應熾熱，網上有效申購倍數達415倍，回撥後中簽率僅0.43%，有券商料其「回A」可提升H股估值，並可能完成A股上市後宣派特別息兼回購，加上國際油價昨日(12日)飆逾6%重返100美元水平，中海油今日(13日)股價曾升逾半成。「三桶油」即將於A股會合，中石油(00857)及中石化(00386)股價亦齊造好。

 

(Shutterstock圖片)

 

網上有效申購倍數415倍　回撥後中簽率0.43%

 

     中海油於昨日(12日)啟動A股網上申購，每股發行價為10.8元(人民幣‧下同)，擬募資350億元用於發展公司主營業務。其中300億元用於油氣田項目開發，50億元用於補充流動資金。公司公布A股網上發行申購情況及中籤率，網上發行有效申購1216.68萬戶，有效申購股數3238.09億股，有效申購倍數約415.14倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，回撥後將約6.03億股由網下回撥至網上。網上發行最終發行股票數量約13.8億股(包括超額配售部分)，回撥後網上發行中簽率約0.427%，有效申購倍數為234.21倍。


　　中海油A股戰略配售數量約12.4億股，約佔超額配售選擇權全額行使後發行總量的41.47%；而網下發行最終股票數量約3.68億股。中海油和聯席主承銷商確定啟用超額配售選擇權機制，發行A股股數由26億股增至29.9億股，最終佔發行後總股本約6.28%。

 

匯豐研究：回A應可提升H股估值　完成後料派特息兼回購

 

      匯豐環球研究發表報告指，中海油A股發行正按計劃推進，估值亦符合預期，集資所得將作資本開支及營運資金，重申其「買入」評級及目標價13.1港元，相當於市帳率0.8倍。中海油A股上市(作價相當1倍帳面值)，應可提升市場對其H股的估值預測水平，而當中海油A股完成上市後，董事會潛在宣派連同其上市20周年特別股息，再加上股份回購，相信公司可持續改善股東回報。


      匯豐研究又指，中海油給予今年首季業績指引，料收入介乎690億至830億元，按年升32%至58%；料盈利錄240億至280億元，按年升62%至89%；料扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤約為233億至273億元，按年增長61%至89%，指引均高於預期，而公司未來3年產量複合增長的指引達6%，短期前景清晰。

 

上海局部解封　市場對中國入口石油需求擔憂略紓　油價飆逾6%


　　另方面，國際油價前日(11日)才跌穿每桶100美元，昨日即反彈超過6%，重返100美元水平。雖然歐盟執委會正起草對俄羅斯石油禁運的方案，但中國多個城市疫情升溫，廣州前日宣布加強防控，市民非必要不得離開廣州，市場擔憂全球最大石油入口國中國將進一步減少需求，加上國際能源署成員國將在未來6個月釋放2.4億桶石油，市場預期未來6個月戰略石油儲備釋放量為每日130萬桶，足以抵銷俄羅斯石油供應量每日減100萬桶。油價前日跌約4%，跌穿100美元關。

 

      昨日上海宣布將14日內無新增感染區域解除封控，轉為防範區，紓緩市場對中國入口石油需求的擔憂。紐約期油昨飆約6.7%或6.31美元，收報每桶100.60美元；布蘭特期油漲約6.3%或6.16美元，收報每桶104.64美元。惟石油輸出國組織(OPEC)月報將今年全年石油需求增長預期下調50萬桶至每日370萬桶，以反映OPEC下調2022年的經濟前景。

 

　　另俄羅斯能源部長舒利吉諾夫昨表示，未來一段時期，石油價格可能維持在每桶85美元至120美元之間，俄羅斯準備向友好國家在任何市場價格區間出售石油和石油製品。友好國家相信包括中國，俄羅斯副總理諾瓦克早前才表示，俄國考慮將出口至中國的石油以人民幣作為支付。

 

美銀：油價今夏難升破120美元　高盛：釋放油儲無助解決供應短缺


　　美銀前日則指，美國聯合其他國家向全球市場投放的數億桶石油將有助限制今夏的油價。拜登政府上月底宣布了歷史上規模最大的釋放油儲計劃，國際能源署(IEA)成員國亦集體同意從其緊急儲備中釋放1.2億桶石油，應該會降低布蘭特原油價格到年中飆升至每桶150美元的風險。美銀將對今年夏季油價的峰值預期下調至每桶120美元，維持2022至23年均價為每桶102美元的預期，不過長期來說，由於各國仍需補充石油儲備，最終會抵銷釋油的益處。

 

       另高盛早前表示，戰略石油儲備的潛在釋放有助於原油市場在今年達到供求平衡，但長遠來看，無助於解決多年形成的結構性供應短缺問題。2022年油價走低會支持需求，並減緩頁岩增產速度，但到了2023年油市又會陷入短缺。此外，美國可能需要回補戰備儲油，會造成巨大的需求壓力，將推漲油價。高盛將2022年下半年的布蘭特原油價格預測從每桶135美元下調至125美元，但同時將2023年預測從110美元上調至115美元。

     中海油今日升3.62%收報11.4港元，最多升5.24%高見11.64港元，成交19.66億港元；中石油則升2.03%報4.03港元，中石化升1.52%報4港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 


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