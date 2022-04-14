國策來祝福 新能源車齊飆比亞迪最靚 惟需留意原材料供應

中國經濟正受新冠疫情及地緣政治因素內外夾擊，國務院總理李克強昨日(13日)除預告降準外，又提到會推出促進消費政策，其中特別提出支持新能源車消費，刺激一眾車股今日(14日)股價飆升，其中多隻包括比亞迪(01211)都升半成或以上，不過近兩個月汽車銷售持續低迷，不知最新政策論調能否持續支持股價上升。

(比亞迪網頁截圖)

李克強：鼓勵汽車大宗消費 不得新增限購措施

李克強昨日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，包括擴大重點領域消費，支持新能源汽車消費，鼓勵汽車、家電等大宗消費，要求各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。

(《開市Good Morning》節目截圖)

李克強又於本周一(11日)至周二(12日)赴江西南昌、上饒考察，特別視察位於上饒的吉利商用車低碳數智工廠，並由吉利董事長李書福陪同，親自介紹工廠內部營運。他指發展新能源有利提升能源保障能力及多元化發展，同時要推出更多質量高、安全性強、市場需要的新產品。據報他又詳細了解新能源商用車、甲醇汽車、供應鏈、企業留抵退稅情況。

乘聯會：4月首周乘用車零售同比降32% 疫情料帶來20%減產

另方面，乘聯會數據則顯示，今年4月第一周總體狹義乘用車市場零售達到日均2.5萬輛，同比下降32%，相對表現嚴重不強，較今年3月第一周均值下降39%。

乘聯會秘書長崔東樹判斷，上海等地的疫情預計會給汽車行業的生產帶來20%的減產損失，目前對於新能源車仍保持550萬輛的全年銷量預測，但預計之後會對燃油車銷量做出銷量下調預測。此外，歷年4月是新車上市發布的黃金期，重磅新品上市對拉動市場人氣和廠商銷量促進巨大，惟由於全年最重要營銷活動北京車展延期，今年的廠商新品上市節奏面臨全盤調整，不利於地方車展的開展效果，目前只依賴流媒體保持客戶看車熱情。

中汽協：3月汽車銷售同比降11.7% 建議出台促進汽車消費政策

另中汽協亦公布月度數據，中國3月乘用車銷量同比下降0.6%；新能源汽車銷量同比增長116%；汽車產銷數據分別為224.1萬輛和223.4萬輛，同比下滑9.1%和11.7%；環比增長23.4%和28.4%。

中汽協表示，芯片短缺的情況沒有得到明顯緩解，動力電池原材料價格快速上漲，進一步推高企業產品製造成本，汽車企業生產經營活動受到一定影響，總體形勢不及預期；消費動能明顯不足，與同期相比，呈現一定幅度下降。展望全年形勢，受宏觀經濟影響，汽車行業發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，建議政府部門出台促進汽車消費的政策措施，包括以往行之有效的購置稅減半政策等。

林家亨：先考慮買優質車企 長遠最看好比亞迪

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，李克強發言料對車股刺激作用很大，不過政策是針對全個行業而非個別車股，非優質的車企難因此轉好，逆風一來股價往往跌得較多，故應先考慮買優質車股，然後才考慮政策帶來多少影響。

他又指看車企質素要先看其推出車款是否都賣得好，是否做到收支平衡，Tesla95%車款都超過收支平衡點(Break-even Point)，比亞迪就逾八成，反觀蔚來(09866)所有車款都未達標，3月賣出9000多架，共4款車每款賣出二、三千架，而一款車年產10萬才能達標，理想(02015)雖只賣出11000架但只得一款車已達標，料最快今年就可轉虧為盈，小鵬(09868)4款車中只得一款達標，明年或有些微機會轉虧為盈，蔚來則可能遲至2025年。吉利(00175)就全部新能源車都不達標，虧損超100億且無撥備，又與母公司有太多關連交易，且車款太多每款賣幾千架難達規模效益。總之，新能源車股中長遠仍最看好比亞迪，其生產地分布全中國，受疫情打擊最小，且主要生產混能車，電池成本影響最小，惟股價現已升至接近保歷加通道頂線，短線不抵買，反而可吼位沽貨。

(《開市Good Morning》節目截圖)

比亞迪半日升4.72%報239.8元，成交12.88億元，小鵬汽車升6.39%報109.9元，蔚來升4.8%報161.6元，理想汽車升3.67%報103.1元。另吉利升4.46%報11.72元，長汽(02333)升3.03%報11.58元，廣汽(02238)升4.62%報6.8元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉



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