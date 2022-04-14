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傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫

14/04/2022

      昨日(13日)美股造好，納指升2%，港股科技股今日(14日)普漲，唯獨阿里(09988)跌3%，為表現最差藍籌兼科指成分股。阿里近7個交易日有6日下跌，累積跌幅16%，股價跌跌不休相信與近日連環爆出多個負面消息有關，繼早前「股神」巴菲特拍檔芒格(Charlie Munger)大手減持阿里持倉一半，以及傳阿里雲多名高層離職後，又傳中紀委直接參與調查阿里旗下螞蟻集團，以及有高管自爆托關係逃離上海，加上再有大行調低目標價，難怪股價扭持續弱勢。

 

 (資料圖片)

 

中紀委正釐清螞蟻影響力　或涉周江勇巨額受賂案


　　《彭博》引述知情人士報道，中共中央紀律檢查委員會等機構參與了近期對馬雲旗下螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查。知情人士並稱，中紀委正試圖釐清理清螞蟻集團的影響力，包括其與銀行和國有企業業務往來的具體程度。


　　有一位知情人士稱，中紀委參與了今年2月的全面排查，這亦是對前杭州市委書記周江勇腐敗案調查的一部分。螞蟻集團和阿里巴巴集團的總部均設在杭州。中國檢察機關本周起訴周江勇收受巨額賄賂，當局在此前通報中提過周江勇曾利用自己在杭州的影響力幫助弟弟經商，但沒有提到任何具體公司，今次報道進一步反映周江勇案和阿里系之間的關係。又據指雖然國有銀行和企業已經提交了有關它們在螞蟻集團的風險敞口的報告，但決策部門尚未作出進一步決定，目前尚不清楚該調查是否仍在進行中。

 
首季遭芒格大手減持　另傳阿里雲多名高層離職

 

      此外，芒格旗下Daily Journal Corp大手減持阿里巴巴，根據美國證券交易委員會披露，Daily Journal第一季度大幅減持阿里30.206萬股ADR，持倉比例由27.65%下降至15.35%，持股數量降至30萬股。去年底Daily Journal持有阿里巴巴60.206萬股。芒格曾長期擔任Daily Journal董事長，今年3月該報宣布他將卸任，但保留董事席位，且仍將繼續特別關注他過去參與的事項，包括公司的證券投資組合。

 

　　另阿里巴巴旗下的雲端運算服務供應商阿里雲據傳出現人事大變動，多名高層陸續離職。據內媒《21財經》引述多方消息人士透露，阿里雲中國區總裁任庚(M6)將離職，該職位由阿里雲中國區副總裁黃海清接任，統管中國16個戰區。此外，集團副總裁、雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍(M6)已在走離職流程，生態+銷管體系暫時由蔡英華直接代管。阿里副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名P9/P10中高層骨幹在近期辭任。

 

技術副總裁赴美看病 否認「逃離」上海指控

 

      另方面，阿里巴巴技術副總裁賈揚清日前在Facebook用英語發文，提到自己在上海經過長達18日的嚴格封城後，「以自己的方式」回到了美國，引發外界爭議。他稱與他人分享完最後一瓶啤酒後，通過一個「有門路的人」(someone with connection)安排了一輛麵包車，凌晨動身前往機場，以「不可說」(don't-ask-don't-tell)的方式通過了警方設置的檢查點，最終成功登上前往美國的飛機。


　　有關貼文曝光後，賈揚清連忙發聲明澄清，稱自己離開上海的方式並非特事特辦，文中「with connection」的意思只是因自己召不到網約車，所以找朋友幫忙聯絡了一輛出租車去機場，他在上海已經隔離滿兩星期，是可以正常購買機票和前往機場。他又解釋自己沒有從阿里離職，但因為生病選擇回去看病。網民對其回應都不太收貨，還有網民揶揄，賈總連生病都不忘喝啤酒，看來病情不太嚴重。

 

瑞銀：基於疫情監管等下調收入預測　目標價降至136元

 

       瑞銀發表研究報告指，基於新冠疫情、監管及宏觀經濟所帶來挑戰，決定下調對阿里巴巴2022財年第四季(即截至2022年3月底止財季)及2023財年預測，但仍預計阿里今年將削減成本，尤其是關注國內低線城市的效率提升、社區團購和按需配送計劃。隨著今年稍後時間消費復甦，預計阿里的營收和利潤增速將加快，鑑於2022及23年市盈率為10倍及9倍，風險回報具有吸引力。

 

      瑞銀又指，監管機構之間的ADR上市談判取得任何積極成果，以及在較小程度上將阿里巴巴的香港上市轉變為主要上市，都可能成為額外的催化劑。瑞銀將其第四季收入預測下調1.9%，將2023財年收入預測下調3.5%，維持「買入」評級，美股目標價由150美元下調6.67%至140美元，相當於港股目標價136港元(此前為146港元)。

 

林家亨：股價下挫或與芒格減持有關　跌穿93元可分注買入

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，阿里看技術走勢大機會回補上月中上升裂口約88至94元， 今日成交量比平時稍大，不排除跌穿保歷加通道底線約93元，第一注可考慮跌穿後買入，但成交量大不宜一次過重注。另股價下挫相信與芒格公布減持有關，很多美資投資機構亦有機會跟從，股價可能持續橫行甚或下跌，故要分段買入。

 

      阿里今日跌3.05%收報95.5元，成交50.02億元，其他科技股普遍上升，騰訊(00700)升0.21%報374.4元，美團(03690)升0.71%報155.2元，小米(01810)升0.97%報12.48元，百度(09888)升1.94%報131.4元，嗶哩嗶哩(09626)升1.68%報206元，惟京東(09618)跌0.61%報226.4元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 
重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此


 


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