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內地疫情仍嚴峻人幣連日走弱　惟航空股憧憬疫後復甦未宜看淡

22/04/2022

      內地新冠疫情依然嚴峻，昨日(21日)新增本土病例逾1.8萬宗，其中上海佔17629宗，決定再封城5日檢測篩查，惟上海副市長稱上海國際航運中心功能仍然穩定發揮，加上市場或憧憬日後防疫措施放鬆後需求將恢復，縱使人民幣兌美元匯價連日下跌不利持大量美元債務的中資航空公司，今日(22日)三大中資航空股沒見急跌，其中東航(00670)收市更升逾1%。

 

 (資料圖片)

 

內地新增逾1.8萬本土病例　上海再封5日檢測篩查

 

      內地昨日(21日)新增本土及無症狀新冠病例逾1.8萬例。國家衛健委公布，全國新增確診2841宗新冠病例，其中本土病例2119宗，上海佔最多有1931宗，吉林有63宗，廣東5宗。新增無症狀感染者16465宗，其中本土16383宗，上海佔最多有15698宗，吉林省244宗，江蘇124宗，廣東1宗。

 

      上海昨日新增本土及無症狀感染者病例共計17629宗，連續五日下降，惟上海市政府公布，將從今日起開展社會面清零攻堅九大行動，包括繼續實行社區管控、連續5日進行檢測篩查等，力爭早日實現社會面清零。

 

上海副市長：入境航班執飛率近80%　貨運日均100多架次

 

      雖然疫情仍嚴峻，但上海市副市長張為今日在上海疫情防控新聞發布會上表示，疫情發生以來，即使在最困難的情況下，上海國際航運中心功能仍然持續穩定發揮。國際機場入境航班執飛率接近80%；國際貨運航班執飛逾2300架次，日均達到100多架次；日均貨量超過3500噸。

 

　　張為又表示，會持續關注貨運物流方面的問題，及時回應訴求，全力協調解決，切實保障港口機場核心功能運轉正常、貨運暢通。

 

鮑威爾再放鷹美元反彈　人幣兌美元中間價創逾半年低

 

　　人民幣匯價方面，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.4596，較上個交易日跌498點子，錄三連貶，創2021年10月13日以來逾半年新低，上個交易日報6.4098。人民幣今早兌美元再跌最多近0.4%，低見6.475，本周累跌約1.6%，為2019年8月以來最大一周跌幅。另方面，美國聯儲局主席鮑威爾昨日暗示下月加息半厘，美匯指數在紐約尾盤反彈，升0.24%，報100.63，本月迄今已升約2.3%，可望創下去年6月以來最佳表現。

 

　　有分析指，市場對聯儲局大幅加息預期升溫，加上內地財政及貨幣政策對經濟支持力度不如預期，預期人民幣短期貶值趨勢不變。另美國大幅加息預期亦推升美國債息續升，10年期美債息一再上試近3厘關口，令中美債息倒掛情況愈趨嚴重，加深人民幣貶值壓力。

 

瑞銀：下調人幣6月目標至6.55　惟料內地不會推動貶值


　　瑞銀發表報告指，基於中國多地出現疫情及面臨經濟增長的挑戰，而當局在提振經濟方面至今相對謹慎，加上美聯儲局展示出更鷹派的態勢，把人民幣今年6月目標從原來的6.40下調至6.55，9、12月及明年3月目標由原來6.45下調至6.5。不過，瑞銀與花旗都指，中國不會透過積極推動人民幣貶值支持經濟，因在全球不確定因素下，人民幣大幅貶值弊多於利。華僑永亨則預期，隨著內地疫情受控及工廠回復生產，外資流入將限制人民幣跌幅。

 

大和：防疫措施放鬆後需求將恢復　重申國航買入評級

 
　　另外，大和早前發表研究報告，重申中國國航(00753)「買入」評級，惟由於最近疫情影響，預計2022年淨虧損將比以往更大，下調2023年每股盈利預測5%，以反映推遲客運需求的復甦，目標價由6.8元下調至6.5元。


　　大和指，客運需求復甦坎坷，但國航提高機票價格以抵銷航空燃油成本的上漲，而政府限制放鬆時乘客需求將恢復。國航管理層強調大部分營業外成本都在可控範圍內，而國航提高機票價格中的燃油附加費能夠覆蓋高達航空燃油總成本上漲的60%至80%。管理層雖指由於疫情影響，3月客運量仍然疲軟，但防疫措施放鬆後需求將恢復，並為這壓抑的需求做好了充分的準備。

 

     東航今日升1.55%收報2.62元，國航跌0.92%報5.41元，南航(01055)跌1.13%報4.38元，國泰航空(00293)則升0.27%報7.39元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此


 

 

另外，中薇證券研究部董事黃偉豪，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評大槪股及港股大市，立即重溫


 

 

 

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