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【急瀉一成】招行績差　前行長難再在招商局任職　內銀另覓對象？

25/04/2022

　　招商銀行(03968)上周五（22日）在前行長田惠宇下馬的烏雲下公布今年首季業績，即使上季按年多賺12%，但期內不良貸款餘額及不良貸款率「雙升」，加上田惠宇同日被確認涉嫌嚴重違紀違法被中紀委調查，拖累股價半日應聲急挫近一成，收報47.1元。市場對招行負面情緒尤在，轉吼其他內銀更上算？

 

招行上季多賺12%至360億元人民幣。（《開市Good Morning》截圖）


招行撥備前利潤增速放緩 資產質素轉差


　　招行上季純利按年增長12.52%，至360.22億元人民幣；撥備前利潤（PPOP）按年升8.66%至658.9億元人民幣，為去年首季以來最慢增速。收入按年增長8.43%至919.99億元人民幣，淨利息收入及非利息淨收入分別按年升9.97%及6.27%，至544.64億及375.35億元人民幣。


　　資產質素方面，不良貸款率0.94%，較去年底增長0.03個百分點；不良貸款餘額為541.38億元人民幣，較去年底增加32.76億元人民幣。招行在業績報告中承認，資產質量面臨挑戰，主要受累內地疫情拖累經濟增長，中小微企業、個體工商戶經營困難，導致部分行業、區域的風險加速曝露。

 

招行上季撥備前利潤按年升8.66%，為近五季以來最慢增速。（《開市Good Morning》截圖）


　　招行公布業績後被多間大行唱淡，麥格理相對看得最熊，維持「跑輸大市」評級，目標價41元，較半日收市價仍有近13%潛在跌幅。雖然野村、大和均維持招行的「買入」評級，但同樣降目標價，分別看75.78元及65元。


　　光大證券國際財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上表示，招行首季撥備覆蓋率462.68%，較去年底跌約21個百分點，主要因為集團期內對房地產風險客戶審慎地增加信用損失準備，惟認為仍然目前情況仍可控。

 

田惠宇涉嫌嚴重違紀違法被中紀委調查，招商局集團指會以田為鏡鑑。（《開市Good Morning》截圖）


田惠宇落實受查 招商局：以田為鏡鑑

　　至於前行長事件，中央紀委國家監委網站上周五宣布，田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。招商局集團隨後發稿，稱會以田惠宇為鏡鑑及深刻反思，保持警醒，集團黨委成員更嚴格履行管黨治黨政治責任。值得留意的是，招行在上周一（18日）曾表示田惠宇將另有任用。


　　市場解讀為田惠宇難再在招商局集團內任職，加上業績較預期差，股價早市一度急瀉逾11%，低見46.15元，再創逾一年新低。截至半日收市，仍跌9.51%，收報47.1元。其他內銀股亦受壓，四大內銀跌超過1%；郵儲行(01658)跌逾2%，收報6.26元。

 

招行績後被多間大行唱淡，當中麥格理降目標價至41元。


溫傑：招行不明朗因素多 建議轉吼低估值內銀

　　溫傑續稱，田惠宇下馬的細節逐漸曝光，對招行的影響較預期大；加上料當局將持續加強對金融企業的監管，而人民幣匯價弱勢、內銀需要讓利等，均拖累估值較同業高的招行股價錄得較大跌幅，料短期內仍然弱勢，不建議買入。


　　若投資者有意部署內銀股，溫傑建議考慮估值較低的工行(01398)及農行(01288)，買入價分別為4.4元及2.8元。不過，他提醒，內銀股氣氛轉差，兩股較難重現今年年初的升勢，投資者持股需更有耐性。

 

撰文：經濟通記者羅鈞鴻

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2022 20:54
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