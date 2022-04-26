匯控盈利倒退兼不派季息不回購 股價曾插逾半成

匯控(00005)於今日(26日)中午公布今年首季業績，列帳基準稅前利潤跌28%至41.66億元(美元．下同)勝市場預期，惟決定今年內不派季息，又指今年或無法進一步回購股份，令市場失望，加上預期信貸損失提撥錄6億元，以反映俄烏戰爭影響及通脹壓力，績後股價即最多急跌5.52%至48.8港元，收市仍跌逾4%。

(資料圖片)

列帳基準稅前利潤跌28% 香港跌約46%

匯控公布截至今年3月底止，首季列帳基準稅前利潤41.66億元，按年跌27.9%，經調整除稅前利潤47.06億元，按年跌25.1%，勝預期。

按地區劃分，期內亞洲區列帳基準稅前利潤為28.04億元，按年跌25.4%，當中香港區為10.22億元，按年跌45.8%。另歐洲區錄得列帳基準稅前利潤按年跌74.6%至2.53億元，北美洲升14.3%至5.53億元，中東及北非升14.2%至3.85億元，拉丁美洲跌15.8%至1.71億元。按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場經調整稅前利潤按年跌35%至12.33億元，財富管理及個人銀行跌40.3%至11.23億元，工商金融升3.5%至18.21億元，企業中心跌28.7%至5.29億元。

列帳基準收入跌4% 今年不派季息明年2月再交代

另匯控首季列帳基準收入124.64億元，按年跌4%，主要因為財富管理及個人銀行業務收入減少，反映制訂壽險產品業務的不利市場影響及香港投資產品分銷收入下降，以及環球銀行及資本市場業務旗下環球債務市場業務及自營投資業務收入減少。惟受資產負債表增長及利率上升帶動，全線環球業務的淨利息收益均告上升。

匯控表示，現時不擬於今年內恢復按季派息，未來數年將繼續檢討是否恢復，明年2月公布2022年業績時或之前再交代最新情況。



預期信貸損失提撥6億美元 反映俄烏戰爭影響及通脹壓力



此外，匯控列帳基準預期信貸損失錄得6億美元提撥，去年第一季則撥回4億美元。預期信貸損失增加，主要反映俄烏戰爭的直接和廣泛經濟影響，以及遠期經濟前景受到的通脹壓力，但有關增幅因絕大部分與新冠疫情相關的儲備被撥回而有所緩減。第三級提撥為4億美元，相對過往經驗仍維持在低水平。



集團指，俄烏戰爭加劇通脹壓力，增加了遠期經濟前景的不確定性，正密切監察事態發展，但根據當前主流經濟預測及過往經驗，繼續預期今年內預期信貸損失提撥將恢復至平均貸款額30個基點的正常水平。儘管面臨通脹壓力，今年經調整營業支出目標與去年保持一致，明年將繼續致力把支出增長(對比今年)控制在0%至2%範圍內。

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

祈耀年：對收入前景感樂觀 俄羅斯業務逐步收縮

行政總裁祈耀年表示，對集團年初的表現感到鼓舞，大部分業務均保持有機增長。雖然財富管理業務收入受到市場的不利影響，加上預期信貸損失趨向正常水平，導致盈利較去年第一季減少，但所有業務及地區的貸款均錄得升幅。另已進一步減少成本，同時繼續對科技作出大量投資，有望實現2022年的成本節約及風險加權資產削減目標。儘管經濟前景依舊不明朗，但鑑於利率持續上升，進一步增強對明年平均有形股本回報率能夠達到雙位數的信心。另俄烏戰爭造成毀滅性後果，集團正配合英國及其他國家的制裁措施，俄羅斯匯豐不會開展新業務或接受新客戶，業務正逐步收縮。

祈耀年又指，由於市場引伸的平均政策利率走向較公布2021年全年業績時有所改善，預期淨利息收益將繼續增長，加上2022年貸款有望實現中單位數百分比增長，因此繼續對收入前景感到樂觀。雖然財富管理業務於首季表現因香港實施新冠疫情限制措施而相對失色，但限制措施放寬後，業務表現有望回升，仍然預期今年收入將錄得中單位數百分比增長。

若普通股權一級比率低於目標 今年或無法進一步回購

另方面，匯控表示，去年第三季公布業績時宣布回購最多20億美元股份的相關工作已於今年4月20日完成，而於公布2021年全年業績時宣布最多達10億美元的進一步股份回購，擬於今年4月29日舉行股東周年大會後展開。

不過，匯控又指，普通股權一級比率由去年12月31日的15.8%下跌至今年3月31日的14.1%。透過利潤生成及持續削減風險加權資產等措施，集團致力把中期普通股權一級比率維持在14%至14.5%的目標範圍，然而為就淨利息收益進行經濟對沖而持有的金融工具產生的權益變動，可能會短暫令今年普通股權一級比率下跌至低於目標範圍，從而使集團無法展開進一步回購。集團擬出售法國零售銀行業務的計劃，亦預期會對今年下半年的普通股權一級比率造成不利影響。

林嘉麒：料不派季息影響不大 跌至46元可分注吸納





今日《hot talk 1點鐘》節目請來元宇證券基金投資總監林嘉麒分析，他指匯控業績整體可以接受，市場已預料整個大環境不算太好下稅前盈利按年倒退，而今年撥備雖多但去年首季有些回撥，變相撥備情況整體可控，另公司對整體股本回報甚至展望與年初目標比較暫時沒變，管理層對業績大致上滿意，亦較市場預期好。至於不派季息，料對股價影響不大，因在沒期望下市場應不會太失望，不過本來預計今年第四季有機會恢復派，現時再推遲當然令人不太舒服。另外，去年有段時間匯控炒美國加息、息差擴闊，但大前提要有生意做、經濟要好，故應先看環球經濟增長及內地情況，才考慮美國加息因素。

林嘉麒又指，匯控股價或難於短期回穩，可能要多看幾日甚至要權衡下周聯儲局加息後大家對經濟情況看法，股價才可喘穩。其實，匯控首季業務表現不太差，但次季會否較差難料，故建議可於年內分幾注吸納，如跌至46港元3月低位附近，市帳率約0.7左右就再現價值，可買第一注，但要長線持有，料至明年恢復派息及經濟見底，股價上升空間才較多。

匯控今日跌4.16%收報49.5港元，成交22.03億港元；恒生(00011)亦跌4.79%報145港元，渣打(02888)跌2.19%報49.05港元，中銀香港(02388)跌1.55%報28.65港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監 林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評匯控及港股大市，立即重溫

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