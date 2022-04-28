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神華中煤季績靚獲瑞信升目標價　無懼疫情隱憂股價飆逾半成

28/04/2022

      中國神華(01088)及中煤能源(01898)昨日(27日)齊齊公布今年首季業績，受惠煤炭價格高企，神華純利升67%，中煤純利更升93%，績後兩股均獲瑞信上調目標價，另中國電力企業聯合會近日發表報告指，首季全社會用電量增5%，其中煤電佔發電量逾六成，可見煤炭需求仍大，雖新冠疫情令內地最大煤炭輸出港秦皇島港今起封控，但幾隻煤炭股卻照升可也，其中神華及中煤都飆逾半成。

 

 (中煤能源網頁截圖)

 

煤價電價售電量增長帶動　神華首季純利升67%

 

      中國神華首季純利約198億元(人民幣．下同)，同比升約67%，每股盈利99.6分。營業收入約839億元，升24.1%，因煤炭平均銷售價格增長、售電量和平均售電價格增長帶動。另經營成本按年升11.9%，煤炭銷量1.06億噸，跌8.4%，每噸平均價624元，升31.4%。發電量升26.1%。經營活動現金淨流入升45%至284億元。

 

      另神華昨公布，公司所屬神山露天煤礦、黃玉川煤礦及青龍寺煤礦的生產能力核增獲得國家礦山安全監察局綜合司復函，符合《煤礦生產能力管理辦法》和《煤礦生產能力核定標準》以及保供煤礦生產能力核增條件，同意核增每年生產能力合共460萬噸。

 

煤價高位運行全力增產增銷　中煤首季純利升93%

 

　　中煤能源首季純利67.93億元，按年升93.1%；每股基本盈利0.51元，按年升88.9%。期內營業收入617.3億元，按年升33.5%，當中煤炭業務銷售收入升逾39%至536.1億元。公司指，盈利增長主要因煤炭市場價格高位運行，公司全力增產增銷保障能源供給，以及確認參股企業投資收益增加等。

 

　　期內中煤能源自產商品煤產銷規模擴大，市場銷售價格大幅上漲，煤炭業務實現毛利129.92億元，比上年同期66.62億元增長95%。另煤炭業務銷售成本406.20億元，增長27.6%。

 

瑞信：神華首季淨利潤勝預期　目標價升至27.6元


　　瑞信發表研究報告指，神華首季淨利潤勝預期，將2022至24年的盈利預測分別提高9.8%、5.7%及1.9%，以反映更高的煤炭和電力價格假設，並預計低利潤的第三方煤炭的下降將有助於提高煤炭分部的整體盈利能力。另相信長期合同煤價格提高和允許燃煤電價在基準價上波動不超過20%，將為神華的盈利能力提供支持，目標價由27港元上調至27.6港元，評級「跑贏大市」。

 

瑞信升中煤目標價至5.2元　惟維持跑輸大市評級


　　另外，瑞信指，中煤能源首季純利按年增93.1%，主要由於煤炭和煤化工產品價格上升，另受惠於政府確保煤炭供應的政策，令公司產量及銷量有所增加，以及投資收入增加與減值撥回。瑞信將2022至24財年盈利預測分別上調19.7%、19.2%及19.7%，以反映上調銷量及煤價預測，目標價由4.3港元上調至5.2港元，估計煤炭產量穩定，惟受疫情影響令需求疲弱，而淡季亦令煤炭價格受壓，維持「跑輸大市」評級。

 

　　值得留意，中煤能源早前已發盈喜，預期首季純利按年增74.6%至93%，花旗當時發表報告指，中煤首季業績表現勝預期，主要因主要產品價格和銷量處於高位、成本有效控制等。而今年首季環渤海動力煤價格指數達到每噸742元，按年增長24%，預期中煤將受惠於平均售價及產量同時上升，重申「買入」評級，目標價8.3港元。

首季全社會用電量增5%　煤電佔發電量63%

 

      另方面，中國電力企業聯合會近日發布《2022年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》，數據表明一季度煤價仍然高企，而全國全社會用電量2.04萬億千瓦時，同比增長5%。值得關注的是，全口徑煤電發電量同比增長1.9%，佔全口徑總發電量比重為62.8%，煤電仍是當前中國電力供應的最主要電源，也是保障中國電力安全穩定供應的基礎電源。

 

      國家能源局副局長余兵早前亦在全國煤電「三改聯動」典型案例和技術推介會上表示，以煤為主的資源稟賦，決定了煤電在相當長時期內仍將承擔保障中國能源電力安全的重要作用。在當前的技術條件和裝機結構下，煤電是最經濟可行、安全可靠的靈活調節資源，在提升電力保供能力的同時促進可再生能源發展。

 

秦皇島港封控煤企或暫停產　疫情或令煤炭需求受壓

 

　　不過，昨日秦皇島海港區在核酸檢測中發現陽性人員，為阻斷疫情傳播途徑，今日零時起實施全域封控管理，並開展全員核酸檢測，當局未說明解封時間，此外唐山、邯鄲亦作出封控管理。秦皇島港為內地最大的煤炭輸出港，受封控影響，煤企或暫停生產。

 

      另本周初市場擔憂北京新冠疫情防控措施進一步升級，煤炭需求或再受壓，令煤炭期貨下挫逾5%，煤炭股亦大跌，而發改委早前印發通知，明確了煤炭中長期交易價格的合理區間，5月1日起實施。天風證券認為，3月各地陸續結束冬季供暖，煤炭需求進入傳統淡季，加之伴隨發改委的政策加碼和區域疫情的影響，煤炭行情或已達階段性情緒頂點。

 

      中國神華半日升6.04%收報25.45港元，成交3.24億港元；中煤能源則升7.84%報6.74港元，成交1億港元；兗礦能源(01171)亦升3.99%報22.15港元，成交1.7億港元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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