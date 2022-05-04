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猛加息預期升溫疊加回購　匯控逆市最多再升逾3%

04/05/2022

　　市場普遍預期美國聯儲局將加息半厘，繼後加息步伐亦會加快，刺激一眾銀行股今日(4日)逆市上升，其中匯控(00005)宣布今日(4日)起至8月底斥最多10億美元回購股份，並可於香港聯交所購入，股價最多升逾3%。不過，雖然早前有股東建議匯控分拆亞洲業務上市，主要股東之一平保(02318)也支持，但部分機構投資者反應冷淡，或未能再刺激股價上升。

 

 (資料圖片)

 

今起至8月底斥最多10億美元回購　可於聯交所購入


　　匯豐控股4月26日宣布斥資最多10億美元回購普通股，已與美林國際訂立非全權委託回購協議，可於今日起至不遲於8月31日期間購買普通股，並同時向匯控出售有關股份。美林購買普通股之行動將於英國倫敦證交所、Aquis交易所、BATS交易系統，及/或香港聯交所等進行。匯控所回購之普通股將被註銷。

 

平保支持分拆亞洲業務上市　惟部分機構投資者反應淡

 

　　此外，早前有匿名股東建議匯控分拆亞洲業務獨立上市，以減低地緣政治風險，據報匯控主要股東之一平保亦支持該方案，並已與匯控就有關想法進行討論，並認為方案將為股東創造價值。另有指平保支持分拆的另一重考量是，作為機構投資人，要求價值釋放和估值提升。事實上，以今年首季業績來看，匯控亞洲業務的稅前利潤佔比達61.7％，表現亦較歐洲業務好，前者獨立上市理應享更高估值。而分拆消息發布後，匯控上周五(29日)於倫敦股價一度大漲4.36％，昨於港股亦升逾2%。

 

　　不過，路透社引述不願披露名稱的英資機構投資者指，匯豐分拆危及全球銀行業務收益，也令管理層無法專心把握目前利率上行的盈利機會，另一投資者則憂慮分拆亞太業務後長遠會增加資本成本，抵銷獨立上市的利好。

 

料美儲局加息半厘　6月很大機會再加四分三厘

 

      另方面，經過一連兩日議息，美國聯儲局料於本港時間明日(5日)凌晨2時公布結果，市場普遍預期將急加息半厘。利率期貨最新顯示，今次加息半厘機會近百分百，6月再加四分三厘的機會逾九成，至今年12月，聯邦基金利率加至最少3厘也已成市場共識，即較現水平大加2.75厘。

 

　　　另英倫銀行亦於明日宣布貨幣政策決定，預計利率將上調25個基點至1厘，市場預期今年剩餘時間將總共加息150個基點 。此外，歐洲央行執行委員會成員施納貝爾表示，歐央行可能最快7月加息，以應對高通脹。

 

瑞銀：匯控淨利息收入受惠加息　目標價62.2元


　　瑞銀早前發表研究報告指，匯控淨利息收入可受惠利率環境好轉。假設未來一年內美國聯邦基金利率為3.1%，而英倫銀行利率為2.6%，分別較2021年平均水平增長300及250基點，而保守估計孳息率曲線每移動100基點，假設資產收益率增加的一半轉嫁給存款人，預料匯控首年將增加53億美元淨利息收入，至第三年增至71億美元，至2024年將較2021年水平高36%。

 

　　瑞銀又指，雖然匯控信貸風險或因經濟增長放緩、疫情及地緣政治因素而有所上升，但市場對匯控每股收益預測及目前估值均低估了其盈利上升潛力，維持「買入」評級，目標價62.2港元。

 
熊麗萍：回購可撐股價加息幫助有限　料最多只升至55元

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，回購對匯控股價會有支持作用，但不是有推升作用，因只是公司如見股份被過度沽售而又有資金可支撐股價。不過，匯控早前宣布不派季度息且沒新增回購金額，股價的確調整較深，現在這些消息消化後就要看基本面，美國加息對匯控美國業務有幫助，但其亞洲尤其香港業務佔比大，而香港暫未見會跟美國加息，對匯控未必有太大幫助，但近期同業拆息持續上升，匯控拆錢多對淨息差有幫助。總之，匯控可繼續持有，但對派息及回購不要有太大期望，如美儲局除加息外立場更鷹，股價或會再升，但不具備大升條件，早前跌至47元應有支持，除非大市配合，否則料升至55元便行人止步。

 

　　匯控今早最多升逾3%高見51.35元，半日升1.91%收報50.75元，連升兩日，累升4.53%，渣打(02888)亦升1.45%報55.8元，恒生(00011)則升1.06%報142.7元，中銀香港(02388)升0.67%報30.2元，東亞(00023)升1.01%報11.98元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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