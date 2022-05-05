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百威季績強勁高盛唱好　股價曾飆逾一成　啤酒股首選？

05/05/2022

　　百威亞太(01876)公布今年首季業績，受惠韓國業務表現強勁，首季盈利增29.6%至3億美元，集團又指首季已再調升中國產品售價，且供應鏈未曾發生重大中斷，績後高盛籲買入目標價看26元，股價今日(5日)一度急升11.4%高見21.9元，收市仍升近7%，為表現最佳藍籌。青啤(00168)早前亦已公布季績，雖然3月開始受內地新冠疫情影響較大，首季純利只升一成，但仍獲多間大行唱好，百威盈利增長更理想，難怪股價彈力更強。至於潤啤(00291)則未公布季績，今日股價微升。

 

 (百威網頁截圖)

 

首季盈利3億美元增29.6%　啤酒總銷量減2.7%


　　百威亞太公布截至今年3月底止三個月的未經審核業績，期內股權持有人應佔溢利3.02億美元，按年增長29.6%，每股基本盈利升29.5%至2.28仙。期內收入16.32億美元，上升0.4%，毛利8.33億美元跌3.0%，毛利率51%跌1.8個百分點，正常化除息稅前盈利3.94億美元，增長15.2%。啤酒總銷量20.231億公升，減少2.7%，主要是由於自3月起中國在新冠肺炎管控措施程度增高，但部分被韓國的強勁表現所抵銷。

 

百威：再調升中國產品售價　供應鏈未曾發生重大中斷


　　聯席主席兼首席執行官楊克指，內地個別城市3月起實施的防疫措施對營商環境帶來顯著影響，從3月中旬起拖累整個行業的銷量在第一季錄得低單位數的下跌，集團首季在中國的銷量亦下降4.3%，估計在3月底內地約有100個城市的夜生活全面關閉，全國僅約42%的夜生活場所開業。但近期內地已加快解除封鎖措施，消費需求亦正回升，而團隊在調整不同省份及渠道的投放上反應非常敏捷。他預料在「動態清零」政策下，未來將繼續出現零星封鎖，但時間會有所縮短，而根據過往兩年經驗，個別城市的封鎖解除後，市場需求將相對恢復。他又透露，繼去年第四季上調產品價格後，於今年3至4月在全國範圍內再將售價調升，增幅達中單位數，預計「高端化」將繼續成為集團業績增長的主要驅動力。


　　被問到供應鏈有否受阻，楊克指，同業的物流和供應鏈曾出現多次中斷，但由於集團在中國部署了強大的業務足跡，包括在國內不同地區設有30家啤酒廠，廠房與批發商的距離很近，能確保疫情下業務的連續性。而集團需要對國內幾家啤酒廠進行閉環管理，以保啤酒的新鮮度和供應服務水平，但供應鏈未曾發生任何重大中斷，疫情的影響主要在於銷售渠道及市場需求。

高盛：百威季績受惠南韓業務強勁　維持買入評級看26元

 

　　高盛發表報告指，百威亞太首季正常化除息稅折舊攤銷前盈利5.7億美元按年升7.6%，該行原預期5.47億美元升3.5%，市場同業原預期5.52億美元。而首季股東應佔正常化溢利為3.04億美元按年升28.8%，高於該行及市場同業原預期2.49億美元(按年升5.4%)，主要是較低稅率所致。

 

　　高盛指，百威亞太首季業績優於預期，主要是亞太地區東部(特別是南韓業務)所推動，該地區業務收入按年升10.3%，其正常化除息稅折舊攤銷前盈利按年增長達45.6%。另將關注其在中國、南韓地區業務情況及管理層指引、以及成本通脹壓力等，維持「買入」評級，目標價26元。

 

青啤首季純利升一成　富瑞指勝市場預期目標價96元

 
　　青啤上周亦已公布季績，首季純利11.26億元人民幣，升10.2%。收入約92.08億元人民幣，較去年同期升3.14%。集團指，1、2月實現產品銷量、收入和利潤全面增長，但從3月開始，內地新冠肺炎疫情多點散發，對其啤酒銷量影響較大，而首季累計產品銷量212.9萬千升，其中主品牌青島啤酒產品銷量130.4萬千升，同比增長5.1%。

 

　　富瑞發表報告指，青啤純利好過市場預期，主要得益於較低的銷售開支比率。另青啤4月已調升山東省地區罐裝生啤零售價約10%，預期出廠價稍後亦將提價，維持青啤為內地必須消費股首選，預期隨著內地疫情受控，公司銷量增長應可進一步復甦，重申「買入」評級，目標價96元。里昂則稱，青啤業績表現優於該行預期，受惠公司加速產品組合升級，青島品牌銷量同比增13.2%，從而推動其平均價格升6.6%，其經營環境正在轉好，預計產品組合升級、特定產品和地區的價格潛在上升會彌補成本增加，維持「買入」評級，目標價由80元上調至84元。

 

高盛：青啤高端品牌銷量增長強勁　中金：成本壓力可控

 

　　另高盛指，青啤首季經營利潤率同比升1.2個百分點勝預期，受疫情影響銷量同比跌3%，不過公司成本通脹壓力也獲平均售價上升所抵銷，其高端品牌銷量增長維持強勁，且內地啤酒市場憂慮因素已大致被消化，由於利潤擴張潛力，維持「買入」評級，給予目標價77元。


　　中金則指，青啤今年首季利潤略高於預期，主因是其有效的成本控制以及快於預期的產品結構升級。雖然在收緊對疫情管控措施影響下，3月銷量出現下滑，不過公司將可受惠華北啤酒市場高端化，同時其成本壓力可控，特別是公司已經鎖定了大麥等主要原材料的價格至少到今年第三季，預計其毛利將可保持穩定，維持「跑贏大市」評級，予目標價75元。

 

      百威亞太今日升6.82%收報21元，成交4.39億元，青啤則跌1.48%報63.1元，潤啤則升0.33%報45.6元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 18:40
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