  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

摩通認報告出錯轉軚力撐　科技股普遍反彈美團表現佳

11/05/2022

　　近日科技股受中美中概股審計談判未有進展、美股跌跌不休及內地監管未放鬆等多項因素夾擊，連日下挫，今日(11日)隨大市回升普遍反彈，摩通承認3月時指科技股不可投資屬編輯失誤，料至少10隻年底會上漲或亦利好投資氣氛，其中於昨日(10日)北水淨流入達14.66億元的美團(03690)半日升逾8%，表現尤其突出。

 

(資料圖片)

 

3月指科技股不可投資大削目標價　現料至少10隻年底上漲

 

      摩根大通在3月14日發表研究報告指，中國網際網路股6至12個月為「不可投資」，認為在沒有估值支撐的情況下，全行業的拋售可能會繼續，下調28隻在美國及香港上市的中資科技股目標價及評級，其中騰訊(00700)、阿里(09988)、美團(03690)、京東(09618)、網易(09999)及百度(09888)等均遭大削目標價50%以上，評級由「增持」降至「減持」。這份研報一下子在華爾街研究圈炸了鍋，亦令科技股遭拋售。

 

      時隔近兩個月，外電引述知情人士出面解畫，透露這份報告本來不該見天日。在報告發布前，負責審核的編輯人員曾要求技術分析師Alex Yao及其團隊執筆的28份報告刪除「不可投資」一詞，雖然大部分報告刪掉了，或用「不具吸引力」取代，但最終還是出現在4份報告的發布版本中。摩通經調查得出結論，指因為編輯方面的錯誤，這個詞漏網了，而雖然Alex Yao及其團隊對中國科網股變得更謹慎，但預計其中至少10家公司的股價到年底會上漲。

 

華爾街大行陷兩難　摩通降金山雲目標價失IPO主承銷商位置


　　在科技監管整頓和防疫動態清零導致中國經濟岌岌可危之際，這件事凸顯了華爾街圍繞中國資產吸引力的激烈爭論。這也凸顯了摩通等全球銀行的小心翼翼，一方面希望拓展中國業務，另一方面也希望客戶可以看到有關中國動盪金融市場的坦率研究。

 

      另據知情人士透露，在摩通團隊將金山軟件(03888)2020年5月分拆、在美國上市的金山雲的目標股價下調一半後，該行失去了金山雲在香港首次IPO主承銷商的角色。雖然摩通仍是此次IPO的保薦人，但目前排名落後於瑞銀和中金。

 
淡馬錫：中國監管漸見清晰　部分科企具投資價值

 

　　此外，早前《彭博》報道，新加坡主權投資基金淡馬錫指，中國對科企監管漸見清晰，部分企業極具吸引力，雖然現時中國經濟正處低谷，但隨著政府刺激經濟，預料將在下半年反彈，不少中資科技企業均因為過去的監管風暴而受到重創，不過相信在當局公布平台經濟實施常態化監管後，未來數月會對相關政策有更清晰的理解，部分企業變得具投資價值。


　　淡馬錫自去年第三季以來先後沽清百度ADR、騰訊音樂、好未來，減持阿里巴巴ADR等，指看不透中國監管，或待科網板塊的監管行動明朗化後，再作進一步資金部署。

 

熊麗萍：事件料對科技股影響不大　美團可博短線反彈

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，摩通報告出錯事件疑點很多，3月中的報告到近5月中才指出錯，且屬頗低級錯誤，兩個月後才解釋反令人覺得其報告不可信，料對科技股實際影響不大，反而令人懷疑摩通將來出的報告可信性有多高。另現時科技股動力仍不太強，似乎逐步下試之前低位，之前中央指會出台一些政策支持平台經濟，惟至今未見，市況差下市場就更沒耐性；中概股方面，雖然再有多隻被美國列入預摘名單影響不大，但料中美審計談判有進展才可令科技股走勢好轉。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　另熊麗萍料美團在科技股中股價反彈力較大，因監管政策對其相對影響輕微，集團就政策作反應亦較快，最近就騎手接單選擇權，以及給騎手更合理寬鬆的配送時間的規則作改革，料更容易走出監管陰霾，惟內地清零政策頗嚴，美團宜跌至140元以下才可博短線反彈，如看長線，因恐美股調整幅度大，暫不宜急於入市。至於京東則最多升至220多元便應沽出，跌至190元就要止蝕，另料騰訊反彈幅度小，短線值博率低，宜候其股價再跌作中長線部署。

 

      科技股今日全線反彈，除美團外，快手(01024)半日亦升逾8%，惟阿里走勢仍弱，只升約1%。

 

 

 撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

162.400

異動股

01024

快手－Ｗ

63.400

異動股

00700

騰訊控股

354.000

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 63.300
  • 00700 騰訊控股
  • 354.000
  • 02333 長城汽車
  • 9.900
  • 06108 新銳醫藥
  • 0.830
股份推介
  • 00322 康師傅控股
  • 14.720
  • 目標︰$16.50
  • 02669 中海物業
  • 8.730
  • 目標︰$10.26
  • 00008 電訊盈科
  • 4.460
  • 目標︰$5.00
  • 00066 港鐵公司
  • 42.750
  • 目標︰$47.00
  • 02866 中遠海發
  • 1.510
  • 目標︰$1.826
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 354.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.200
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 328.600
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00700 騰訊控股
  • 354.000
  • 目標︰$360.00
  • 00992 聯想集團
  • 8.270
  • 目標︰$9.05
熱炒概念股
即時重點新聞

11/05/2022 13:39  【外圍經濟】拜登政府正考慮是否以降低關稅對抗高通脹

11/05/2022 11:48  國泰:未來兩周公布暑假航班，憂長期停飛失海外升降時段

11/05/2022 10:00  內地CPI漲幅較預期大，恒指回升121點，藥明生物升逾6%

11/05/2022 09:37  【聚焦數據】內地4月PPI同比漲8%高於預期，漲幅創一年新低

11/05/2022 09:37  【聚焦數據】內地4月CPI漲幅擴至2.1%高預期，創五個月高

11/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒９億人幣，買騰訊沽碧服

11/05/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】瑞信削吉利目標價，野村維持華虹半導體評級目標

06/05/2022 17:51  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太業務分散，有望搶先捉緊復甦增長潛力

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【陶冬專訪】美國「大辭職潮」前所未見（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

摩通認報告出錯轉軚力撐　科技股普遍反彈美團表現佳
人氣文章

新聞>財經熱話

【飲邊杯酒？】三大因素利好啤酒股　青啤或潤啤？
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

最具私有化價值集團
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

年輕人別被錯誤思想影響上車 1
人氣文章

中醫話

豆腐的神奇功效！中醫：可治水土不服！豆腐配甚麼可提升鈣質吸收？哪類人不宜多吃？
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Netflix 紀錄片：《瑪麗蓮·夢露：最後的錄音》，回到一代女神殞落的宿命一夜
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

分手後與前度做朋友，是大方的表現，還是對愛情放不下？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

品牌企業與皮草割席是真情還是假義？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
吃魚的學問！哪些魚不宜多吃？大型深海魚哪些人不適合吃？點解傷風感冒不宜吃無鱗魚？
人氣文章
二次感染
人氣文章
運動頭暈一定是血糖低？還有甚麼原因導致頭暈？運動前需特別進食嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2022 14:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2022 14:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2022 14:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/05/2022 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
專訪11/05/2022
【陶冬專訪】美國「大辭職潮」前所未見（有片）
財經熱話11/05/2022
摩通認報告出錯轉軚力撐　科技股普遍反彈美團表現佳
財經熱話11/05/2022
【飲邊杯酒？】三大因素利好啤酒股　青啤或潤啤？
財經熱話11/05/2022
【醫療股炒起 】藥明生物飆逾一成　張智威：難返百元關！
FOCUS11/05/2022
【FOCUS】保供穩價+需求疲弱　國內通脹波瀾不興
財經熱話11/05/2022
《午市前瞻》港股反彈目標20700 理想反彈95元先食胡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金