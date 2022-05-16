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【跌市買D乜】密密回購兼大行看好盈利前景　匯控渣打股價硬淨

16/05/2022

      近期港股波動劇烈且跌多升少，有更多人留意傳統板塊股份，其中本港銀行股受惠英美步入加息周期，料盈利能力將持續改善，其中匯控(00005)及渣打集團(02888)更回購不斷撐起股價，雖然匯控分拆亞洲業務料無望，但在大行看好港銀盈利增長下，近兩日匯控及渣打都持續造好。

 

(資料圖片)

 

匯控港英兩地密密回購　渣打再斥1.1億元倫敦回購

 

       匯控今個月初公布，即日(5月4日)至8月31日斥資最多10億美元回購普通股，除繼續於英國倫敦證交所購入外，亦會於香港聯交所回購。匯控隨即密密回購，上周五(13日)在英國回購160萬股，總值796.5萬英鎊(約7656.3萬港元)，同日在香港回購14.96萬股，總值710.96萬港元。上周四(12日)則在英國回購160萬股，總值772.9萬英鎊(約7400.67萬港元)，在香港回購14.72萬股，總值695.61萬港元。至今共回購約1195萬股。


      另渣打集團於今年2月宣布展開最多7.5億美元回購股份計劃，此後亦持續不斷回購，上周五就在倫敦回購約199.69萬股，總值約1155.52萬英鎊(約1.11億港元)，上周四則回購194.9萬股，總值約1091.23萬英鎊(約1.04億港元)，回購股份將予註銷。至今總計回購約1.06億股。

 

英美加息利銀行股改善淨息差　惟英倫銀行警告經濟正收縮

 

　　此外，今個月美國聯儲局一如市場預期加息0.5厘，聯邦基金利率目標區間上調到0.75至1厘，主席鮑威爾表示接下來兩次會議各加息0.5厘是普遍共識。利率期貨則顯示，今年底聯邦基金利率上調至3厘或以上的機率近百分百。美國進入加息周期已不可逆轉，料資金會轉投傳統板塊，其中銀行業受惠淨息差改善，成最大受惠者。惟由於香港銀行同業拆息(HIBOR)一般滯後美息約兩季時間，故美國此次加息影響可能要到第四季才顯現，但幾可肯定銀行股盈利和估值都將上升。

 

　　不過，較早時英倫銀行議息，將基準利率由0.75%上調至1%的同時，亦警告經濟在雙位數通脹壓力下正在走向收縮。雖然預計英國將可以避免技術性衰退，但由於生活成本危機的影響，今年最後一個季度經濟產出將下降近1%，到2023年，全年GDP料將萎縮0.25%。若經濟差，銀行業或多或少也會受影響。

 

傳匯控以花費大耗時長等為由反對分拆亞洲業務

 

　　另方面，據英國《金融時報》引述消息報道，對於最大股東中國平安(02318)要求集團分拆業務的提議，匯控認為是一項代價高昂且耗時可能長達數年的操作，還可能嚇跑大客戶。且分拆可能需要重新發行數十億美元的債券，需要獲得許多地區的監管審批，可能要耗時兩三年才能完成，導致管理層分心，另將對匯控與依賴其全球網絡匯款的跨國客戶的關係構成威脅。匯控將以分拆破壞而非創造價值為由反對。


　　《彭博》早前報道平保正力推匯控分拆亞洲子公司後，匯控高層已開始進行內部評估，並已聘請高盛協助。最新據《路透》引述消息人士表示，匯控已聘請投資銀行Robey Warshaw與匯控高管一起評估令匯豐保持全球性銀行地位的戰略。

 

高盛看好港銀盈利增長　籲買入匯控渣打中銀香港

 

　　另高盛近日發表研究報告指，其美國經濟學家留意到出現衰退的風險上升，但這並非不可避免，另雖料貸款需求疲軟、信貸費用上升和市場相關收入下降可能令銀行盈利受壓，而現時本港銀行股價有約20%的衰退風險概率，但仍看好本港銀行表現，亦認為港銀估值吸引，予匯控、渣打及中銀香港(02388)「買入」評級，目標價分別為65元、78元及40元。


　　高盛預計港銀於2023至24年將平均每年錄得約20%每股盈利增長，今年將恢復正增長，而今年首季的表現顯示淨息差擴闊較預期中高，並認為由於港銀同業資金流動性仍然存在，而港元利率落後於美元利率，未來將帶來更多收益。

 

摩通：料渣打今年再加碼回購　予目標價70元

 

　　摩根大通則指，本地新冠肺炎第五波疫情緩和，配合加息及經濟復甦，料未來數季銀行股業績均見改善，重申對行業未來12至18個月的正面看法。而港銀今年首季業績勝預期，當中以中銀香港及渣打較佳，重申兩股「增持」評級，目標價分別看35.4元及70元。匯控資本及派息均令市場失望，惟目標價仍看71元，評級「增持」。值得一提，摩通早前又料渣打今年次季將會額外回購5億美元，並於第四季再回購5億美元(早前預測為2.5億美元)。

 

　　匯控今日(16日)升0.31%收報47.9元，成交5.25億元；渣打升0.45%報55.8元，成交3572萬元。中銀香港則跌1.01%報29.4元，恒生(00011)跌0.5%報138.6元，東亞(00023)升0.36%報11.28元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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傳匯控聘請投行Ｒｏｂｅｙ　Ｗａｒｓｈａｗ為分拆計劃提供建議
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渣打（２８８８）上周五倫敦回購近２００萬股，總值約１﹒１億元
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