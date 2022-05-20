選定新行長消陰霾 大行紛唱好招行飆7% LPR降無阻內銀穩升

招商銀行(03968)自一個月前行長田惠宇被免職股價大跌後持續積弱，新任行長人選現終塵埃落定，董事會審議通過聘任執行董事、常務副行長兼財務負責人、董事會秘書王良為新任行長。招行消除此一不明朗因素，大行齊唱好，摩通更予目標價85元，招行股價今日(20日)急彈逾7%近全日高位收市，雖人民銀行同時宣布大降五年期貸款市場報價利率(LPR)要內銀讓利，但招行和其他內銀股價照升可也。

(Shutterstock圖片)

王良自田惠宇落馬已主持工作 待銀保監會批准即接命



招商銀行指，王良任期自中國銀行保險監督管理委員會核准其行長任職起，至第11屆董事會屆滿止。在前行長田惠宇落馬後，他自4月18日起已全面主持招行工作，兼任中國支付清算協會副會長、中國銀保監會數據治理高層指導協調委員會委員、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任和中國金融會計學會第六屆常務理事。



據悉招行實行董事會領導下的行長負責制，董事會對管理層充分信任，授權開展銀行日常經營管理。值得注意的是，招行第十一屆董監事會將於下月正常到期，即將迎來換屆選舉及高管聘任工作。而據中央紀委國家監委網站早前披露的信息，田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

瑞信：消除管理不穩定陰霾 目標價68元

瑞信發表報告，認為招行聘任王良出任行長，消除管理不穩定陰霾，相信銀保監會最終批准任命的機會很高，預計王良將在未來幾年領導招行的發展，不會發生重大戰略轉變。任命的進展可能比許多人預期的要快，管理和戰略的連貫性將恢復市場信心，招行仍然是質素最好的內銀，目前估值相當於未來一年預測市帳率1.1倍，短期內應該會有不錯的反彈，可能會回到4月中旬1.3倍或以上的水平，維持「跑贏大市」評級，目標價68元。

另瑞信表示，隨著管理層不確定性的消除，市場下一階段的重點可能會轉向招行第二季業務和全年前景，認為宏觀形勢存在一些不確定性。

摩通：將獲市場顯著估值重評 目標價85元

摩通則維持招行「增持」評級，目標價85元，指公司公布委任王良出任行長，相信已獲得所有內部認同，但仍需等待監管部門批准，由於任命新行長的進展速度較預期快，預計股價會有正面反應，目前估值僅為預測未來一年市帳率1.14倍。另仍對公司可交出穩定盈利增長有信心，預計8月公布第二季業績時，可獲市場更顯著估值重評，相當於今年預測市帳率1.5倍，主因屆時經濟增長估計持續恢復，以及市場也更清楚監管機構對王良的任命批准。



另里昂指，招行聘任王良出任行長，為股價利好催化劑，意味招行將保持發展戰略不變，消除了市場的一個主要擔憂。王良是管理團隊中最適合擔任行長職務人選，因為他有27年在招行工作經驗和在資本市場具良好聲譽。對招行的競爭優勢可持續性仍然充滿信心，最近股價過度調整，預計招行盈利在2024年將達到16%的年複合增長率，股本回報率(ROE)將擴大到18%，現估值相當於今年預測市帳率1.1倍屬吸引，維持「買入」評級。

溫鋼城：現時估值算平 若市場氣氛改善可翻生

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，招行可憧憬新任行長令盈利持續向上，股價有機會上試50元。其實前行長田惠宇的問題是以前在建行(00939)時發生，招行受累急跌有些冤枉，惟現時大市殺估值，招行一向估值較高，市帳率(PB)貴絕所有內銀，一直都是一倍以上，建行就只有0.5倍，中行低至0.3至0.4倍，不過招行一向炒增長，貴也貴得有道理，最貴時可達1.9倍預測市帳率，現時1.05倍算很低。

不過，溫鋼城又提到，人民幣資產貶值，內銀、內險及內房等都受累，故招行股價未必可以再升很多，要再升上70元應沒那麼快，如持貨少，穩陣起見可於近50元沽出。另料王良接任後仍需要些時間，若加上市場氣氛改善，招行才可明顯翻生，而雖料升至60元會遇阻力，但招行始終是基金經理最愛的內銀。

人行大降五年期LPR 體現內銀主動讓利

另方面，人民銀行公布，一年期LPR維持3.7%，惟五年期LPR下調15基點至4.45%，為今年1月以來首次調降，且下調幅度超市場預期。民生銀行首席研究員溫彬指，在1年期LPR不變保持的情況下，5年期以上LPR大幅降低，體現了銀行主動讓利，降低實體經濟中長期融資成本，支持中長期信貸增長。然而，內銀股仍普遍上升。

招行今日升7.32%收報49.1元，成交25.17億元，工行(01398)則升1.75%報4.65元，建行升2.19%報5.61元，中行(03988)升1.32%報3.06元，農行(01288)升1.71%報2.97元，交行(03328)升0.38%報5.23元，郵儲行(01658)升2.79%報5.9元，中信銀行(00988)升0.54%報3.71元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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