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《嚟緊炒D乜》小米股價見底估值平　分注部署博復甦

20/05/2022

      近期港股市場關注科技股業績，內地疫情加劇，此前多項數據均預示小米(01810)今年首季收入將會下跌，而日前更傳出內地多間手機製造商已通知供應商未來幾季訂單都要減少兩成，市場紛紛看淡小米。結果小米公布首季收入按年減少4.59%，略為好過市場預期。


　　小米今季業績除了收入大致符合市場預期外，可謂無甚亮點。除收入外，毛利亦收窄10.25%至127.09億元人民幣，以非國際財務報告準則計算，經調整淨利潤大減52.91%。智能手機收入亦減少11.13%至457.62億元人民幣，出貨量按年亦減少22.1%至3850萬部。管理層歸咎於核心零部件供應持續短缺，加上疫情反覆所致。

 

(資料圖片)


內地解封消費潛力將釋放　料帶動中高端手機增長


　　今年首季中國主要城市陸續封控，的確令零售相關股份業績表現受壓，但隨著今個月起上海分階段解封，市場憧憬零售市道復甦，預期零售企業受壓情況將會逐步改善。小米集團總裁王翔於業績會上提到，低階芯片供應短缺的情況已於第二季內改善，預期今年全年都不會再出現嚴重短缺問題。


　　此外，小米第一季智能手機平均售價由上年同期1042.1元人民幣增加14.1%至現1188.5元人民幣，業績解釋是由於中高端智能手機出貨量佔總出貨量的比例增加所致。未來內地解封後，壓抑多時的消費潛力有望釋放，預期對小米中高端手機的增長帶來動力。另一方面，小米今季除智能手機收入外，其他分部收入都按年上升，包括小米平板在內的家電分部收入就增加6.76%，互聯網服務就增加8.25%，可見疫情下該些部分的收入仍有一定支持。

　
可於高通脹下提升市佔率　10至11元為首個買入位


　　小米業績內強調其深耕境外市場，當中提到歐洲地區智能手機出貨量的市佔率為19.7%，維持第三名，亦於多個歐洲國家市佔排行頭三名位置。近期歐洲通脹情況居高不下，小米智能手機價位較其他品牌為低，高通脹情況下消費者或傾向選購價格更便宜的智能手機，故小米手機有望於通脹市況下提升市場佔有率。


　　小米股價自去年下半年起不斷走下波，由30元水平起大跌三分之二。現時小米的市盈率已降至13倍左右，估值比以前合理得多。而且股價觸及10元水平後有支持力度，建議分注買入，10至11元附近為首個買入位置，企穩12.2元水平後不妨再作部署，中長線目標上望百天線14.8元水平。

 

小米今日(20日)升5.96%收報11.74元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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