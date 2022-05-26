石藥盈利倒退大行紛降目標價 股價急插半成創一年低

石藥集團(01093)昨日(25日)中午公布今年首季業績，首季收入雖升17%，但純利跌4.6%，績後遭多間大行下調目標價， 有大行指其次季業績受內地疫情影響或轉弱，今日(26日)股價跌約半成，最多插逾8%低見7.2元，創逾一年新低。

(石藥集團網頁截圖)

首季純利跌4.6%收入升17% 已完成收購銘康生物

石藥集團首季純利14.05億元(人民幣．下同)，按年跌4.55%，每股基本盈利11.79分，按年少4.1%。期內收入78.74億元，升16.94%；毛利58.11億元，升12.09%。成藥業務收入63.02億元，按年增15%。原料產品業務收入11.47億元，按年升25.6%。功能食品及其他收入4.25億元，按年增24.8%。



石藥指，已完成對銘康生物的收購，銘康一款腦梗塞藥有巨大市場潛力，另兩款抗腫瘤藥多恩達和可必妥在今年1月和3月取得中國藥品註冊。

高盛：研發開支增盈利遜預期 次季業績或轉弱



高盛發表研究報告指，石藥首季銷售收入好過該行預期，但季度盈利則因為研發開支增加及投資虧損而遜預期，而內地防疫封控措施對石藥首季業績影響有限，影響會在次季開始浮現，最新維持全年銷售預測不變，但因應次季業績可能轉弱及研發開支增加等因素，下調2022至24年盈利預測，將目標價由11.95元下調3.8%至11.5元，維持「買入」評級。

野村則指，石藥首季收入按年升17%主要受惠治療中風藥物NBP增長勝預期，按年升8%，另亦受其他腫瘤藥物的穩定增長，以及維他命C產品的強勁需求帶動。管理層指，新冠疫情仍然令業務不確定，但將嘗試達成早前雙位數收入增長的指引；雖然現時環境具挑戰性，但重申集團重視研發投資及尋求商業發展的機會。野村維持其「買入」評級，惟目標價由12.32元下調5.52%至11.64元。

瑞信：新冠疫苗年底前未必獲緊急使用授權

另瑞信指，石藥首季收入增長優於該行預期，至於純利則倒退4.6%，而由於內地疫情不明朗，管理層沒有就今年的指引提供清晰更新。集團的新冠mRNA疫苗「SYS6006」近期完成一期臨床，數據料於7月左右公布，而管理層目標於今年底前在中國獲得緊急使用授權，不過相信在通過授權前需進行大型的三期臨床，目標價由13元下調7.7%至12元，評級維持「跑贏大市」，並調低集團今年至2024年各年每股盈測分別1.9%、0.8%及2.9%。另建銀國際雖維持石藥「跑贏大市」評級，但目標價亦由13.2元降至12元。

大和則認為，石藥暫時欠缺新的收入增長動力，在公司的mRNA新冠疫苗及血栓溶解劑兩款新藥有成果之前，對石藥股價態度保守。

花旗：收入勝預期為藥股首選 目標價14元籲買入

眾大行中唯花旗看法最正面。花旗指，石藥今年首季銷售額按年增長17%高於預期，純利按年跌5%符合預期，旗下藥物恩必普(NBP)錄得穩定增長，根據管理層數據，恩必普今年首季銷售額按年增長7.4%，但抗腫瘤產品增長放緩。而管理層相信今年首季疫情的影響有限，但由於上海的防控措施和跨省旅行限制，預計對今年次季影響更大。集團目標是在5年內在中國推出超過30個新藥批准，石藥擁有逾40個小分子候選藥物及超過40個新的生物候選藥物，為藥股中首選，維持目標價14元及「買入」評級。

石藥今日收市跌5.1%報7.44元，成交4.1億元。部分藥股表現亦麻麻，藥明生物(02269)跌4.97%報50.65元，復星醫藥(02196)跌2.03%報31.4元，中生製藥(01177)跌2.58%報4.16元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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