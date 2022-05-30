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ETF通拍板港交所曾飆4% 可趁勢追入？

30/05/2022

      互聯互通進一步擴大，中國證監會和香港證監會上周五(27日)聯合宣布，原則同意兩地交易所將符合條件的交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通，刺激港交所(00388)今日(30日)最多升4.11%至344.4元，惟有大行指港交所收入只會因此有些微增加，加上近日大市成交不見顯著改善，新股市場依舊死水一潭，港交所半日只升逾2%。

 

(資料圖片)

 

最快7月實施   料南向暫僅4隻ETF符標準

 

      ETF納入互聯互通後，中港投資者可買賣兩地的股票和ETF基金份額，預期需要約兩個月準備時間，最快或在7月正式實施。不過，要成為南向ETF產品，有關ETF不得為合成ETF或槓桿及反向產品，ETF必須以港元計價，且最近6個月日均資產規模不低於17億元，並須已上市不少於6個月，跟蹤的標的指數發布時間滿一年，且追蹤指數的聯交所上巿股票權重不低於90%等。市場估計，現時僅約4隻ETF符合標準，包括盈富基金(02800)、恒生H股指數ETF(02828)、南方東英恒生科指ETF(03033)及安碩恒生科指ETF(03067)。另投資者通過互聯互通投資ETF，僅可在二級市場進行交易，不允許申購贖回。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)


　　北向ETF產品方面，有關ETF則要以人民幣計價，上市不少於6個月，最近6個月日均資產規模不低於15億元人民幣，跟蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於90%，且滬股通股票和深股通股票權重佔比不低於80%。

 

中金：中長期影響深遠   基金人士：豐富中國資產銷售渠道

 

      中金公司認為，整體來看，納入合資格ETF是互聯互通機制又一標誌性擴容事件。儘管短期直接影響未必很大，但中長期影響深遠，不僅有利於豐富交易產品種類、為外資投資中國資本市場提供更多便利，同時對促進兩地資本市場相互融合，以及中國資本市場進一步開放也有重要意義。


　　另外，據《上海證券報》引述南方東英人士表示，互聯互通有望將龐大的內地投資者人群吸引至香港ETF，擴大香港ETF市場規模，另將豐富中國資產的銷售渠道，讓國際投資人能更輕鬆便捷獲得更多元的中國資產，也會增加國內ETF產品的機構投資人佔比。

瑞信：料港交所收入因此僅增0.5%   予目標價352元

 

      瑞信發表報告，估計將ETF納入互聯互通為港交所帶來的增量收入約0.5%，包括交易相關費用、投資組合費用、數據費用等。而實施ETF通對市場不完全是驚喜，因為監管機構自2016年以來一直討論有關事項，並在去年底已達成協議，予港交所目標價352元，維持「中性」評級。中信證券則稱，ETF通落地進度符合預期，但業務規模影響預計相對有限，港交所短期受市場疲弱影響，預計今年次季業績仍存壓力，維持「增持」評級，目標價407元。

 

      另中金認為，ETF的納入雖對港交所收入增厚相對有限，但有助投資者更便捷有效地實現跨境配置、改善ETF市場投資者結構和流動性，另港交所曾提出，未來擬將互聯互通標的拓展至上市債券、衍生品或商品等，並在假期交易、股票借貸及北向大宗交易等方面突破，其長期競爭力持續鞏固，維持「跑贏行業」評級及目標價460元。瑞銀則指，相信ETF納入互聯互通是港交所針對中國戰略的重要里程碑，而未來可能擴大海外ETF的資格，以進一步釋放南向需求，或有助把香港定位為中國投資者進行全球投資的渠道，予目標價520元，維持「買入」評級。

 

潘鐵珊：港交所只會增些微收益   料股價續窄幅上落

 

      香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目則指，ETF通不允許申購贖回，但散戶於二手市場買ETF很少會有贖回或拿現貨，相信影響不大。而醫療及科技等很多公司仍未有錢賺，ETF通正給予買入這些股票機會，使互聯互通進一步深化，中期會令投資闊度更全面。

 

      另他指，ETF成交佔比一向不重，ETF通料亦未必可令其顯著增加，因內地股民鍾意投資於個股，港交所只會因成交量有些增加而增加些微收益。現時港交所股價未見很大突破，只在低位浮沉，料繼續橫行為主，料於320至345元窄幅上落。現價雖處於合理價值區，但近日成交每日只約1000億元，不見顯著增加，新股上市亦低迷，加上息率不算高不吸引，展望未來收入未見太大突破，較適宜短線買賣。


港交所：4月日均成交額按月跌19%   許正宇：市場動盪IPO受影響

 

      另方面，港交所近日公布去年5月至今年4月的參與者市場佔有率報告，單計今年4月，其總成交額為19468億元，按年跌28.6%，按月跌46.4%，4月其平均每日成交額達1081.55億元，按年跌24.7%，按月跌19.4%。

 

      此外，財經事務及庫務局局長許正宇上周書面答覆議員提問時表示，在地緣政治局勢緊張、新冠疫情反覆、通脹和主要央行調升利率等宏觀因素下，近月全球主要金融市場相對動盪，首次公開招股集資亦受到影響，發行人普遍較為審慎，全球集資總額於第一季按年減少超過一半。然而，港交所4月新接獲上市申請22份，截至4月底處理中的上市申請共計168份，顯示申請上市的步伐未有放慢。

 

     港交所半日升2.72%收報339.8元，連升3日，累積升幅4.68%，成交12.87億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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