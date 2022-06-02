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遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫

02/06/2022

      富時羅素公布旗下指數股份調整，三隻本港地產股恒隆地產(00101)、恒地(00012)及新世界(00017)將被剔出地產指數，另美國經濟增速放緩，摩通促聯儲局採更強力措施以避免衰退，若美國加息提速，本港或很快跟隨；加上變數仍多，包括經濟表現及本港新管治班子上場後樓市政策等。恒隆、恒地及新世界今日(2日)股價皆急跌，其他地產股亦普遍下跌。

 

(恒隆地產網頁截圖)

 

遭剔出地產指數被日韓股份取代　本月17日收市後生效

 

      富時羅素於本月17日收市後將恒隆地產、恒地及新世界剔出旗下地產商指數「FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index」。日股Ichigo、日本房託基金SAMTY Residential及韓國房託基金LOTTE REIT將取代本港三家地產商。

 

      《彭博》引述投資分析平台Smartkarma分析師指，是次指數成分股調整對所有相關股份均帶來影響，被剔出的股份受影響更大，不排除股價會下跌並跑輸同業。


摩通促美儲局採更強力措施　恒地林高演：港樓價走勢穩定


      另方面，美國聯儲局昨日(1日)公布的「褐皮書」顯示經濟增速放緩，摩通警告美國經濟正走向颶風，敦促聯儲局採取強有力措施避免衰退。美國隨時加快加息步伐，而加息理論上會令地產股受壓，因為加息會導致按揭成本上升，從而影響投資者買樓意欲。

 

      恒地副主席林高演近日表示，美國加息對買家負擔影響不大，但不論投資、買樓置業都要量力而為，雖然香港不會立即跟從美國加息，但由於美國聯儲局已表明今年每次會議都會加息，估計今年7月本港加息機會較高，而今年住宅供應量不算多，明年及後年的供應也不會太多，所以預計未來樓價走勢趨穩定。


利嘉閣：5月樓價指數或再升1.5%　下半年端視加息幅度樓市政策等

 

      另外，差估署數據顯示，今年4月私人住宅售價指數報384點，較3月的382.1點回升0.5%，為連跌3個月後首次反彈。不過，今年首4個月，樓價指數累跌2.51%，而與去年9月份的歷史高位398.1點比較，則仍累跌3.54%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情轉緩，樓市反應立竿見影，官方樓價指數一如預期乍現反彈，預料5、6月份樓價續看俏，5月樓價指數升幅有望擴大至1%或1.5%。至於下半年則要端視經濟表現、美國加息幅度及特區新管理班子上任後拋出的樓市政策力度，暫時維持全年樓價至少升5%的預測。

 

      另萊坊《香港每月物業市場報告》指，第五波疫情受控，住宅市場重拾勢頭更得到本地買家的支持。一手和二手住宅市場的交投量和樓價均錄得上升。儘管香港已進入加息周期，但短期內整體住宅市場將繼續受本地需求和銀行低息按揭支持。

 

匯證：利率上升風險可控　新地短期推更多新盤利股價


      匯證早前發表報告指，利率上升是投資者主要憂慮，但考慮到樓市穩定的借貸比率，以及超過一半的住宅業主已完全償還抵押貸款，相信風險可控。自4月底以來，香港一手樓銷售出現明顯改善，表現符合預期，預計短期內一手市場將繼續復甦。預料全年本港樓價升3%，扭轉今年以來約2%的樓價跌勢。看好新地(00016)及恒地，目標價分別為120.6元和41.8元，評級均為「買入」，並指新地短期內有更多項目推出，可能會成為股價的催化劑。

 

林嘉麒：新世界估值大折讓兼息高　可買入中長線持有 

 

     元宇證券基金投資總監林嘉麒則指，新世界屬優質地產股，且估值大折讓，現時每股帳面值87.841元，市帳率0.342倍，息率高達6.8%，一隻淨值87元的股票，現在三折出售，每年接近7厘息，確實吸引。再者，新世界多方面項目已踏入收成期，預期相繼入帳後，資本市場對公司估值將作出重大幅度重估，股價修復回升至合理價值可期，可考慮買入作中長線持有。

 

      恒隆地產收市跌5.08%報13.82元，最多跌8.52%低見13.32元，成交4.08億元；恒地跌4.14%報32.45元，最多跌7.53%低見31.3元，成交4.64億元；新世界跌3.96%報29.1元，最多跌6.44%低見28.35元，成交5.95億元。其他地產股亦普遍下跌，新地跌1.18%收報96.1元，信置(00083)跌0.54%報11.14元，嘉里建設(00683)跌0.49%報20.15元，惟長實(01113)升1.54%報52.65元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 




另外，香港股票分析師協會副主席潘鐵珊 ，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評地產股及港股大市，立即重溫

 


 


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