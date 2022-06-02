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【理小蔚！】「蔚小理」又改名？剖析5月銷量！專家首選理想汽車

02/06/2022

　　在內地疫情緩和下，三大造車新勢力5月交付量按月及按年均錄得升幅，最佳進步獎落在理想汽車(02015)手上；按月升幅高達1.75倍，按年亦有1.65倍增長，獲專家看高一線！事實上，造車新勢力排名不斷變化，由「蔚小理」、「小蔚理」、至現時的「理小蔚」，交付量對部署的參考作用有多大？

剖析造車新勢力5月銷量

　　要拆解數據，便要重溫上月情況。


　　內地自3月起經歷新一波疫情，封控及停工停產嚴重打擊車企的供應鏈和產銷，對三大造車新勢力構成前所未有的挑戰。基於理想汽車及蔚來汽車(09866)主要生產地集中在受管控範圍，所受影響較大，4月數據按月大倒退。而小鵬(09868)主要生產地為廣東省與河南鄭州，相對能逃過一劫，4月交付量按月跌幅最少，且按年仍增長75％。由此可見，小鵬在相對高基數下，5月數據按月反彈幅度較少也尚算合理。


　　事實上，內地5月仍未完全復工復產，理想汽車和小鵬汽車創出破萬交付量可謂交足功課。步伐落後的蔚來解釋，公司仍受相關防疫措施限制。的確，早於3月，蔚來董事長李斌已預告位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停產，車輛將會推遲交付。

 

三大造車新勢力5月交付量。（《開市Good Morning》截圖）


林家亨:小鵬、蔚來今年扭虧機會為0！

　　比較三間車企，國農證券董事總經理林家亨將理想汽車秤高一線，豪言理想有望於年底率先錄得盈利，更道:「小鵬、蔚來今年扭虧機會為零！」。


　　林家亨今早在《開市Good Morning》表示，理想汽車單靠出售「理想ONE」一款車，已能交出「破萬」成績，達到收支平衡，足證「理想ONE」的競爭力。


　　他續說，雖然小鵬同樣「破萬」，但其目前已推出四款車型，導致較難達至收支平衡。至於蔚來汽車在交付量落後下，前景更加不言而喻。

政策配合，車企「金九銀十」指日可待

　　為挽回疫情引致的經濟放緩，國務院總理李克強發號施令，谷政策「能出盡出」，帶動車股持續向好。

 

 

　　打從國務院辦公廳於4月底發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》後，政策細則紛紛落地，針對車企的減徵部分乘用車購置稅措施，可謂車股的強心針。雖然新能源車本來已獲豁免購置稅，但炒作經濟復甦及刺激消費措施陸續有來，整板車股氣氛普遍熾熱。


　　林家亨多年來醉心鑽研車股，深信車股走「金九銀十」周期，即9至10月份是車企銷量數據最亮眼的時期，投資者可作參考。

 

撰文：經濟通通訊社記者葉嘉兒

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 


 

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