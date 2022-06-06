比亞迪5月銷量佳股價創半年高 理想將發布新車飆逾一成

近日持續受惠國策的新能源車股再有好消息，比亞迪(01211)公布5月銷量升1.5倍，獲大行唱好，股價今日(6日)再飆半成八連升，高見300元創半年高，另理想汽車(02015)本月21日將發布新車「L9」，股價飆逾一成，再加上南京出台購新能源車補貼，而Tesla行政總裁馬斯克又改口稱沒打算裁員，未來一年會增加員工總數，刺激其他新能源車股也急升。

(比亞迪網頁截圖)

比亞迪5月銷量升1.5倍 美銀籲買入目標價375元



比亞迪公布，5月汽車銷量約11.49萬輛，同比升1.48倍，全部來自新能源汽車。另今年首5個月汽車銷量約51.24萬輛，同比升1.62倍，其中新能源汽車銷量升3.48倍，燃油汽車銷量降約94%。5月汽車產量約11.81萬輛，同比升1.41倍，期內未產燃油汽車，而今年首5個月汽車產量約51.78萬輛，同比升1.55倍。

瑞信發表研究報告指，儘管整體行業在零部件供應方面受到干擾，比亞迪5月汽車銷量達歷史新高，符合該行預期，公司的產品組合正顯著改善，預計今年第二季的盈利能力將因其價格上漲而持續受到改善，而公司正享受約50萬輛的訂單積壓，因此其近期銷售將完全取決於供應而不是需求或新訂單流，公司近期的新產品發布會亦非常成功，維持目標價368元及「優於大市」評級。美銀則指，比亞迪5月銷量按年升1.5倍，按月升8%，首5月達該行估計33%目標。比亞迪電動車銷售有望持續加快，同時毛利率有望受惠產品組合改善，以及刀片電池加大應用，重申「買入」評級，目標價375元。

另外，比亞迪早前表示擬斥不超過18.5億元，不低於18億元回購股份，價格不超過每股300元，上周三(1日)就首次斥約4.33億元人民幣回購約145.21萬股A股。另據內媒近日引述消息人士報道，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向。據測算6座鋰礦氧化鋰品位2.5%的礦石量達到2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸，每噸裝車價格會在20萬元人民幣以下。

理想本月21日發布「L9」 料9月交付量過萬輛

另方面，理想汽車董事長李想在微博表示，新車型「理想L9」將於6月21日正式發布，已在常州基地量產，生產線上投產1000輛，7月會陸續運輸到全國108個城市的233家零售中心，屆時全國所有店面都可試駕，料8月可以正式交付給用戶，目前確定有100%意向訂車率，有信心到9月交付量達過萬輛。



花旗近日引述理想汽車管理層指，「L9」毛利率目標為25%，預計月交付量達1萬輛時可達標。另理想汽車目前毛利率維持在22%以上水平，管理層預計今年毛利率將高於20%。管理層又確認電池漲價不會對今年第二季的毛利率產生負面影響，因為現有電池庫存可以部分抵銷漲價的影響。花旗維持其「買入」評級及目標價26.8美元。

南京出台購新能源車補貼 馬斯克稱未來一年增員工總數

此外，繼工信部早前表示要組織新一輪新能源汽車下鄉活動後，南京也宣布出台購新能源車補貼最高1.2萬元人民幣。另北京就疫情防控和穩定經濟增長提出方案，其中提出大力促進汽車等大宗消費，對購置日期在2022年6月1日至12月31日且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元人民幣的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

另較早時Tesla行政總裁馬斯克稱，對經濟有一種很差的感覺，公司將需要裁減一成受薪員工且計劃暫停全球招聘，但時薪員工數目將會增加，消息拖累Tesla股價於上周五(3日)大跌9.2%。但據報馬斯克最新表示，公司總員工數目將在未來12個月內增加，但受薪員工的數量應該近乎持平。另內媒引述Tesla中國相關人士指未聽聞裁員消息，不久前仍在大規模招聘人手，目前仍缺人才。

溫傑：比亞迪跌至240元才考慮 連敬涵：現價追入有風險

獨立股評人溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪新能源車銷售遠遠拋離其他車企，且是唯一有錢賺的公司，而近期股價升幅驚人，因4月及5月銷售理想，又加到價，再加上最近碳酸鋰價格由50幾萬一噸回調至40幾萬，令電池生產成本回落。車股仍以比亞迪為首選，其他都只可炒區間上落，但現時比亞迪升至300元不宜追入，至少回落至240元才考慮。另未來汽車股要留意芯片供應不足的問題，有關成本可能比電池還高。

香港股票分析師協會理事連敬涵於《hot talk 1點鐘》節目則指，芯片短缺問題未解決，但對比亞迪看來沒任何影響，因其有自己製造芯片能力，料按月銷量持續上升已可支撐股價向上，但現價追入有風險，因升幅已巨，上月低位只約203元，即一個月已升了五成，9天RSI突破80即已達超買水平，如低位買現價可分段沽貨食胡。至於蔚小理受美股影響較大，波動性及風險較大，汽車銷量一萬部或以下亦遠不及比亞迪。

比亞迪今日收市升5.7%300.6元，連升8日，累積升幅17.97%，成交38.72億元；理想汽車則升12.4%收報113.3元，成交13.68億元，小鵬汽車(09868)升8.31%報99.1元，蔚來(09866)升5.88%報149.5元。至於其他汽車股，吉利(00175)跌0.78%收報15.2元，廣汽(02238)跌1.28%報7.7元，長汽(02333)升0.27%報15.12元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，香港股票分析師協會理事連敬涵，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評車股及港股大市，立即重溫









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