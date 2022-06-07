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因鎳交易事件遭索賠　無阻港交所逆市造好

07/06/2022

      港交所(00388)近期因旗下倫敦金屬交易所(LME)於今年3月叫停並取消部分鎳期貨交易而捲入訴訟，遭基金公司索賠4.7億美元，惟有大行指成交上升及IPO可能重啟等多項因素可能蓋過相關訴訟風險，予「買入」評級，今日(7日)港交所仍逆市造好，最多升近3%高見357.8元。

 

(資料圖片)

 

取消鎳交易遭索賠4.7億美元　LME指將積極抗辯


　　港交所全資附屬LME和LME Clear Limited繼日前遭Elliott Associates及Elliott International在英國提出司法覆核申索索賠約4.56億美元後，再遭Jane Street Global Trading索償約1534萬美元。LME管理層認為該申索毫無法律依據，LME將積極抗辯。


　　事緣今年3月7日(英國時間．下同)鎳市場價格出現顯著上升，LME認為截至當日晚上收盤交易有序進行。隨後在3月8日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升，LME與LME Clear商討後，決定於當日08:15起暫停所有鎳合約交易，並將所有於3月8日00:00或之後執行的交易取消，因鎳市場已出現失序的情況，而追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME鎳交易其後於3月16日恢復進行。Elliott及Jane Street擬挑戰有關實行及維持取消3月8日00:00或之後執行的鎳合約交易的決定，稱有關決定根據公法屬不合法，及構成侵犯原告人的人權。

 

匯證：成交升及IPO可能重啟等　或蓋過訴訟風險


     匯豐環球研究發表報告，認為港交所對改善市場的槓桿作用、日均成交額上升，以及IPO可能重啟等因素，都可能蓋過與LME相關的訴訟風險。港交所現有170份活躍的上市申請，多項因素可能會釋放受壓抑的需求，包括美國證券交易委員會將約150家公司列入潛在除牌名單，這可能會鼓勵ADR發行人尋求在港交所上市；港交所計劃更新上市制度，接受大型但未有盈利的科技公司；內地信貸供應和貸款審批加快，反映利率降低和貨幣立場更寬鬆；以及中資科技公司的監管清晰度可能有改善。在香港金融股中偏好港交所，評級為「買入」，目標價400元。


      報告又指，從「回歸效應」而言，港交所趨於跑贏大市，根據2007年、2012年和2017年歷史股價，港交所6月表現往往優於市場，因為在慶祝活動期間公布了有利於資本市場的舉措，今年預計有南向通人民幣櫃枱、ETF通等方面的進展，以及額外與大灣區有關的政策。

 

      另方面，本港第二隻SPAC將於本周五(10日)上午9時起開始買賣。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，自香港SPAC上市機制於今年1月生效至今，共錄得12家公司申請，而首家SPAC已於3月18日掛牌，總括本年首季市場對此嶄新的上市機制反應理想。不過，基於近月市況波動、流動性收緊，SPAC的活躍度亦隨整體新股市場偏向淡靜，近日有新一家SPAC進行招股，有望為市場注入動力。

 

林嘉麒：LME事件嚴重性難料　待回至320元才可買入

 

     元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，現時有很多保護投資者的法律，港交所捲入此類訴訟變數大，如投資者勝訴可能需作賠償，近一兩個月股價低迷就是因此次事件兼大市成交少，不過現時訴訟結果未知，而大市昨日(6日)成交大且再有突破，股價料先會反映此短線利好因素，且就算訴訟涉數以億元計損失，料對港交所每年盈利不會有很大影響。不過，中長線暫難說是否看好，因不清楚事件嚴重性，例如可能出現集體投資者索償，或事件會使LME認受性降低致影響交易量及會員數量等。

 

      他續指，港交所潛在此頗大不明朗因素，只宜短炒。惟近日股價已五連陽，且已突破350元阻力位，如大市般一浪高於一浪，但料升至100天線，即3月尾密集區370多元應很難突破，如已於低位買入，可於此高位減持，待負面消息差不多出盡才再買入，未宥貨則可待回至315至320元大橫區間底部，才考慮買入中長線持有。

 

     港交所近日升多跌少，今日再升1.32%收報352.2元，連升兩日，累積升幅3%，成交26.84億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午在【hot talk 1 點鐘】點評港交所及科技股，立即重溫


 

 

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港交所ＬＭＥ撤鎳交易遭ＪａｎｅＳｔｒｅｅｔ索償１５３４萬美元

 

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