《午市前瞻》恒指百天線前借勢調整 專家指炒教育股不如吼網龍

恒生指數半日收報21193，跌612點或2.81%，主板成交933.32億元。恒生中國企業指數報7392，跌216點或2.85%。恒生科技指數報4649，跌176點或3.66%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報378.2元，跌18.2元或4.59%，成交50.57億元;阿里巴巴-SW收報106.1元，跌6.7元或5.94%，成交46.81億元;美團收報192.7元，跌8.5元或4.22%，成交40.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。





(新東方在綫官網截圖)

今日為早前恒指季檢後4隻新藍籌納入恒指首日，惟大市回吐下，4股未能解除染藍魔咒，半日東方海外(00316)跌逾3%，中升(00881)跌逾2%，中國宏橋(01378)跌近6%，中芯(00981)支持較強無升跌。



黃偉康：美國通脹強勁有利取消關稅



美國通脹未如預期般見頂，5月CPI按年升8.6%再創逾40年新高，上周五道指急挫880點。儘管中概股獲外資押注中國經濟改善而跑贏大市，但恒指早前逼近百天平均線後見阻力，今早借勢回調低開643點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股近期走勢轉強更跑贏美股，短期有調亦合理。他認為，美國4月及5月的通脹壓力大應早為市場知曉，現時反應不應過於意外，港股今日回吐亦算是以此為藉口。



黃偉康維持看好港股走勢，指6月下旬有望反覆造好。他提到，美國通脹維持強勁將加大美國取消部分中國進口關稅壓力，7月限期臨近之際，預期6月底中美於關稅問題上有望「傾掂數」，屆時將有利大市再度挑戰百天線。



翻兜教育股惟不宜高追 網龍更值博



教育股近日鹹魚返生獲熱炒，因新東方(09901)創辦人俞敏洪積極轉型，大搞直播帶貨及網購求生，由早前直播推售農產品的「東方甄選」，進一步擴展至主營教育產品的「新東方直播間」，「東方甄選」每日GMV近半年以來已達百萬人幣，主營直播的新東方在線(01797)谷底反彈連升第六日，股價爆升超過200%；其餘一同轉型教育股亦見資金追捧。黃偉康指，教育股積極轉型網購確有助分散原本業務的風險，但他仍不敢過分看好教育股，而且新東方在線等抽升後水位偏高，現時追入已遲。



黃偉康亦提到，網龍(00777)亦有教育概念，近期教育行業鬆綁下，網龍有相同概念同時又非教育機構故風險較細，PE低而且去年業績有增長，建議現價買入，上望20元水平。(hc)

新東方在綫股價一度漲逾一倍至最12.5元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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