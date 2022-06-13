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【內險回暖？】摩通指內險股最壞時間已過　惟平保轉勢言之尚早？

13/06/2022

　　內險公司陸續公布5月保費收入，數據隨內地經濟一同回暖。當中，中國人保(01339)及中國財險(02328)今年首5個月保費收入按年齊錄雙位數增長。摩通近日唱好內險股，認為板塊最壞時間已過去，更上調平保(02318)(滬:602318)A、H股評級至「跑蠃大市」。不過，有專家直斥內險股沒有賣點，憂慮平保在投資收益、壞帳撥備以及本業三大方面不如理想下，轉勢論調言之尚早。

 

 摩通吹奏內險股最壞時間已過

　　人保、財險及中國太保(02601)均於上周五（10日）收市後公布5月保費收入，三者首5個月按年分別增長12.9%、10%及6.7%。


　　摩通近日發表研究報告指表示，內險股已接近周期底部，認為板塊最差時間已過。報告指出，板塊去年起跑輸大市乃基於資產減值及盈利風險，不過目前盈利下調周期已近乎完成。摩通相信，隨著內地經濟活動重啟，整體代理人數目回穩並於未來3個月增加，壽險銷售將會在未來一至兩季顯著復甦，建議投資者可把握近期股價走弱的機會增持。

 

 

專家料平保轉勢言之尚早

　　內險板塊當中，摩通尤好中國平安A股及H股均可「跑蠃大市」，與獨立股評人溫傑的看法大相徑庭。他今早（13日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》直指內險板塊「無睇頭」，加上平保投資在內房及債務等業務於過去一年表現欠佳，導致收益、壞帳撥備以及本業未見起色，不建議現階段部署。


　　溫傑補充，平保股價由去年近乎紅底股（以除淨價計，股價曾高見99.069元）至今腰斬一半，與華夏幸福資產減值一事息息相關，可見市場對其信心大不如前。


　　中國平安去年8月公布，將斥50－100億元人民幣自有資金回購A股，用於集團員工持股計劃，惟去年股價仍累挫42%。公司最新將回購價格上限由每股不超過82.56元人民幣，下調至80.2元人民幣。


　　至於中國平安H股去年累跌近40%，今年仍未止跌，年初至今仍挫近14%。內險股中，只見主理機動車輛保險、企業財產保險和家庭財產保險的中國財險表現明顯跑出，年內累計升近26%。


　　溫傑認為，內險股缺乏炒作空間，若考慮部署中資金融股，建議於低位買入內銀股，值博率料更高。

 

 

撰文： 經濟通通訊社記者葉嘉兒

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

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