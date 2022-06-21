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歐美鷹聲不斷英國或猛加息　匯控渣打升逾3%

21/06/2022

　　昨日(20日)英國及歐美央行鷹聲不斷。英倫銀行有委員認為，在英鎊疲弱加大通脹壓力下，央行應更激進加息，市場料下次議息加幅或達半厘，有經濟學家甚至預計年內剩餘4次會議有3次會加息半厘，另美國聖路易聯儲銀行行長指聯儲局須滿足市場加息預期以遏制通脹，歐洲央行行長拉加德則重申歐央行7月開始加息，並預告7月及9月分別加息0.25厘。加息可擴闊淨息差，提升銀行淨利息收入，隔晚匯控(00005)在英國股市已漲逾半成，今日(21日)於港股亦造好升逾3%，而匯控連日於港英兩地回購股份亦繼續支撐股價。另一國際銀行股渣打(02888)同樣升逾3%。

 

(資料圖片)

 

英倫銀行稱必要時採更有力行動　有委員指需激進加息遏英鎊跌勢

 

　　在英國通脹升至40年高位的背景下，英倫銀行上周四(16日)加息0.25厘，基準利率升至1.25厘，是連續第五次加息，9名委員中更有3名支持加息半厘。英倫銀行又發出迄今最強烈鷹派訊號，指如果目前通脹率為9%，貨幣政策委員會預計10月通脹率將超過11%，準備好在必要時採取更強而有力行動來遏制通脹，該措辭得到所有投票委員支持。摩通表示，英倫銀行今次聲明鷹派，為更大規模加息鋪路，預計8月將加息半厘。

 

　　另外，今年迄今英鎊兌美元已下跌超過9%，英倫銀行貨幣政策委員Catherine Mann表示，央行需要更激進地加息，以制止英鎊兌美元的跌勢，後者會進一步推高通膨。彭博經濟學家Dan Hanson則指，投資者上調了年內進一步加息的押注，預計到年底基準利率達3%，這有可能需要在年內剩餘的4次會議上進行3次、每次半厘，以及一次0.25厘的加息。不過，外界同時憂慮倘加息步伐維持，會不利當地經濟增長。事實上，英國4月份GDP按月收縮0.3%，3月份則收縮0.1%，經濟已連月錄負增長。

 

聖路易聯儲銀行行長指須滿足加息預期　拉加德重申歐央行7月加息

 

　　此外，美國聖路易聯儲銀行行長布拉德表示，美國經濟今年可望繼續擴張，聯儲局必須滿足市場對加息的期待，才能遏制通脹。有權參與貨幣決策的聯儲局理事沃勒則指，如果經濟數據符合他的預期，將支持在7月再加息75個基點，全力以赴重塑價格穩定。市場估計聯儲局下月加息75個基點的機會高達97.5%，加息半厘的機會僅為4.3%。

 

　　歐洲央行行長拉加德亦繼續大放「口頭鷹」，重申7月開始加息，7月及9月分別加息0.25厘，以確保歐元區通脹中期穩定維持在2%，並即將停止買債，有可能會同時進行。目前歐元區基準存款利率為-0.5%，自2014年以來一直為負。

 

花旗：亞太區銀行首選港銀　料今年底3個月HIBOR升至1.6厘

 

　　花旗發表亞太區銀行報告指，美聯儲上周將目標利率上調0.75厘，英倫銀行將基準利率上調25個基點至1.25厘，瑞士央行出乎預期近15年來首次加息50個基點至負0.25厘。而渣打更新了旗下金融市場業務情況，匯控亦提供了匯豐英國的近況，在亞太區銀行中首選香港銀行，其次是韓國銀行。


　　花旗料美國聯儲局聯邦基金利率至2022年底為3.75厘，2023年第三季達到4.25厘，估計香港3個月銀行同業拆息(HIBOR)至2022年底為1.6厘(對比今年6月19日為1.3厘)，料2023年第三季達到2.6厘。


匯控連日港英兩地回購　昨共斥近1.4億元

 

　　另方面，匯控早前公布，計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股，繼後便持續不斷進行回購。上周五(17日)在英國再回購160萬股，總值約827.06萬英鎊(約7926.7萬港元)，同日在香港聯交所回購156.92萬股，總值約7795.3萬港元。昨日則在英國回購約117.76萬股，總值約628.6萬英鎊(約6042.5萬港元)，同日在香港聯交所回購158.88萬股，總值約7836.6萬港元。至今累計回購約6718.6萬股。

 

黃瑋傑：憧憬英加息步伐加快　匯控或可升至53元

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，憧憬英國加息步伐加快，匯控今日再炒一轉，現時其100天線約處於52元，5月尾最高升至52.9元，今個月初最高見52.8元，故今次應可升至52至53元。

 

　　匯控半日升3.23%收報51.15元，成交8.27億元，渣打則升3.38%報58.2元。其他銀行股亦普遍上升，中銀香港(02388)升1.95%報31.45元，恒生(00011)升0.72%報139.5元，東亞(00023)升1.08%報11.24元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評加息股及港股大市，立即重溫

 



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