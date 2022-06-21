中電受累澳洲業務中期料錄虧損 大行狠劈目標價逆市插7%

中電(00002)昨日(20日)收市後發盈警，料上半年受澳洲業務影響，中期將錄得虧損，市場憂慮或影響派息，加上有大行大降目標價，今日(21日)持續捱沽，午後跌勢加劇，最終逆市插7%，為表現最差藍籌。其他公用股預期周息率約4至5厘，對比十年期美國債息同樣未算吸引，但部分獲摩通唱好，股價隨大市上升。

(資料圖片)

Energy Australia遠期合約公平價值現不利變動 首5月虧損37億元



中電公布，由於Energy Australia遠期合約的公平價值出現大幅度不利變動，預期集團將於截至今年6月30日止的六個月錄得綜合虧損。鑑於澳洲甚具挑戰和極端的能源巿場狀況，集團的會計盈利受到負面影響。根據集團截至今年5月31日止五個月的未經審計綜合管理帳目，Energy Australia由於不利的公平價值變動錄得相關稅後虧損約72億元，導致集團的綜合營運盈利虧損約37億元。至於其他業務的盈利，則與去年同期表現相若。



中電又指，今年上半年的狀況仍未確定，將取決於今年6月30日的市場價格，屆時錄得的虧損可能比今年5月31日所錄得的金額較多或較少，但預期仍會對集團的營運盈利造成重大不利影響。

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

中電：受電廠停運及商品價格高企夾擊 以安全積極態度應對



另中電指，最近幾周在大型燃煤發電廠停運和商品價格高企的雙重影響下，全國電力市場繼續出現極端和異常的價格飆升和波動。為應對這些狀況，澳洲能源市場營運商(AEMO)於6月12日對昆士蘭州的電力現貨價格實施了價格上限，另於6月15日臨時暫停全國電力市場的現貨交易。



Energy Australia正專注為AEMO提供所有可用的發電量和能源，同時以安全和積極態度應對可能影響電廠停運的問題，目前AEMO仍維持其系統運行。儘管市場交易暫停，遠期合約價格相對歷史水平仍處於高位。

花旗：經營利潤疲弱 股息對比十年期美債息未算吸引

花旗發表報告指，中電業績表現令人失望，主要由於持續經營利潤減少及公允值損失大增。集團在今年首五個月錄得37億元的綜合經營虧損，包括來自Energy Australia的72億元公允值損失。若撇除公允值損失，中電今年首五個月的經營利潤估計為35億元，對比去年上半年的57億元仍相對疲弱。

花旗又指，預測中電今年股息回報率僅4.3厘，對比十年期美國國債孳息率3.25厘水平未算吸引，因中電自2000年來股息回報一直較後者高出137點子。此外，雖中電香港業務佔核心利潤約70%，但據公司與港府簽訂的固定協議，無法受益於更高的通脹率。花旗將中電評級由「中性」降至「沽售」，目標價由82.5元大降32%至56元。

摩通：燃料成本升澳洲業務競爭大 目標價降至63元

摩通則對中電和粵投(00270)持謹慎態度，將評級由「增持」下調至「中性」，其中中電面臨燃料成本上升、澳洲業務競爭激烈等不利因素，目標價由90元大削三成至63元。

摩通又指公用股首選電能(00006)及長建(01038)，將評級由「中性」升至「增持」，兩間公司受益於英國和澳洲的通脹，在燃料成本上升和人民幣貶值的情況下處於最佳位置，隨著全球重新開放關口，其併購活動也可能增加。

黃瑋傑：部分屬非現金虧損 惟仍受累煤價高企電廠停運

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中電發盈警不用反應過大，今次虧損逾70億其中一部分屬非現金虧損，因為做了遠期電價銷售合約對沖，價格低於遠期現價，出現價差，觸發公平值變動。不過撇除公平值變動因素，澳洲營運在第二季的確艱難，包括有電廠發電量受非計劃停運影響，又有電廠因受限煤炭交付量低於預期未能按合約提供電力，需於現貨市場買高價電，但應不會長期如此，只因最近煤價高企及受一些電廠停運影響。中電今個月初已見跌勢，或因息率約4厘，與美國十年期國債收益率3.5厘比較不算吸引。

林嘉麒：不排除經營利潤受損影響派息 吸取煤氣教訓

元宇證券基金投資總監林嘉麒則於《hot talk 1點鐘》節目指，中電作為一隻公用股發盈警，某些業務波動性大，令投資者非常憂慮。澳洲業務一向左右中電股價走勢，以往無影響派息，惟俄烏事件令能源價格上升，澳洲不准電力公司亂加價，市場早預期經營狀況惡劣，但沒想過會發盈警，不排除澳洲業務令經營利潤大減甚至出現虧蝕，影響之後派息情況，宜避一避。

林嘉麒又料中電股價難於短期回穩，恐如煤氣(00003)般一停派紅股就愈買愈跌。相比無風險及之後息率可能會更高的美國國債，中電息率可說完全欠缺吸引力，還未計日後股本回報及派息可能受澳洲業務影響。因此，現時選收息股一定要避開受上游資源價格影響的股份，可考慮買中移動(00941)及中電信(00728)等電訊股。

連跌12日累挫13%

中電今日跌7.1%收報67.4元，連跌12日，累跌13.26%，成交17.45億元，其他公用股，煤氣升0.85%報8.35元，電能升1.74%報49.65元，長建升2.09%報48.95元，港燈(02638)升0.54%報7.45元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此







另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評加息股及港股大市，立即重溫



其他公用股相關新聞：

《午市前瞻》專家指恒指維持上落市，公用股防守力削弱轉吼領展

《大手成交》中電一手約１５２萬股交叉盤，涉資１﹒０４億元

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動