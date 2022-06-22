【尋高息記】中電煤氣都「信唔過」 可以吼D乜？！

繼煤氣(00003)停派紅股令一眾長期粉絲「跌晒眼鏡」後，中電(00002)近日發盈警，料上半年錄得虧損，看來傳統公用股已不能保證有穩定盈利及穩定派息。繼摩通及花旗大削中電目標價後，再有大行下調其目標價，股價昨日(21日)已大跌7%，今天(22日)沽壓未消，後市恐持續受壓成煤氣翻版。不為甚麼，只為高息？但眼下連2號仔3號仔都「信唔過」，還有甚麼高息股可吼呢？

其實，除中移動(00941)及中電信(00728)等中資電訊股外，同樣較少受經濟下行風險影響的本地電訊股亦可考慮，其中數碼通(00315)及香港電訊(06823)相對近期升勢凌厲的和記(00215)更值博，預期周息率達7厘。另部分房託股如領展(00823)及置富產業信託(00778)亦具防守性可留意。

(數碼通網頁截圖)

匯證：中電澳洲業務帶來盈利不確定性 目標價降至72元

中電發盈警後再有大行下調目標價。匯證發表研究報告指，鑑於澳洲未來可能面臨的挑戰帶來的盈利不確定性，將中電目標價自88元下調至72元，同時缺乏積極的催化劑，將評級從「買入」下調至「持有」，不過中電重申維持其股息分配政策，且澳洲業務的對沖損失是非現金，可能會在未來價格下跌和對沖工具到期時被撤銷，而鑑於燃料成本主要由自有煤礦和多年供應合同固定，集團利潤率應具有韌性。

美銀證券亦將中電目標價從89.4元下調至83元，重申「中性」評級。不過美銀指，雖然澳洲電廠進一步停電、產能下降和燃料成本飆升將對中電構成負面影響，但最近澳洲期貨電價飆升對中電長期發電頭寸有利，又指其在一定程度上免於當前高能源價格帶來的影響，因為雅洛恩電廠可從自身礦山採購煤炭，在香港可以通過管制計劃轉嫁燃料成本。另大摩維持中電「減持」評級，目標價68元。

「屋漏逢夜雨」中電股價疲不能興。另邊廂，昨晚電纜橋焚毀，導致元朗天水圍一帶大停電（Henry攝）

摩通：和記過分反映漫遊業務改善 數碼通落後目標價升至5元

摩通近日就本地電訊股發表報告指，由於政府縮短隔離檢疫期，令出境旅遊數字溫和增加，預期漫遊業務收入稍微復甦，將和記目標價由1.3元上調至1.4元，數碼通目標價由4.1元升至5元，不過將和記評級由「中性」降至「減持」，相信其自5月底以來股價反彈36%(相對於恒指升4%)已過分反映漫遊業務輕微改善的情況，但對數碼通的評級則由「減持」上調至「增持」，因其股價較和電落後，預期將有所反彈。



另匯證亦看好本地電訊商下半年有望受惠利潤率較高的漫遊服務復甦，其中以通訊業務為主的營運商如香港電訊將會最受惠，不過因其本身相對較高的財務開支，將抵銷部分利好，因此較為看好債務水平相對較低的數碼通，以及處於淨現金水平的和記。匯證上調數碼通目標價12%至5.5元，評級由「持有」調高至「買入」，而和記股價一個月內累升36%，故將其評級由「買入」降至「持有」，目標價維持1.6元不變，特別股息和放寬旅行限制將成為潛在的股價催化劑。

摩通：電訊股受美債息變動影響微 香港電訊股息增長適應強

摩通則指，雖然傳統觀念認為收息股在加息環境可能處於不利地位，但研究顯示電訊公司的股價與美國十年債息變動的相關性非常弱。摩通偏好香港電訊，因其具多元化的業務組合及適應性強的的股息增長。另電盈(00008)及中移動則最具防禦性，看好電盈媒體業務，並看好中移動股息率吸引，增長能見度高，以及有可能恢復回購。



另瑞信指，儘管香港電訊受市場激烈的價格競爭影響，惟料在集團積極控制成本的情況下，相信其服務EBITDA利潤率能夠穩定增長，而公司今年股息收益率介乎6%至7%，維持「跑贏大市」評級。大摩則維持香港電訊「增持」評級，重申其為首選，認為其今年預測股息收益率吸引，約為7%，於2021至24年的每股派息年均複合增長率也有3.5%。

領展受惠本地消費剛性需求 惟大摩降目標價至71元



另外，本地上市的房託基金(REITS)市帳率大多處於0.4至0.6倍，領展亦只有0.8倍，估值不貴，再跌空間相對有限，而根據法例房託須將最少90%盈利以股息形式定期分派給投資者，目前本港房託息率介乎4厘至9厘，相當吸引，而房託借貸比例不可高於總資產的45%，可投資的房產種類亦有限制，因此風險較低。其中領展及置富產業信託，受惠於本地消費的剛性需求，將較不受環球經濟衰退因素拖累，而且派息亦相對穩定。



不過大摩近日發表報告指，考慮到十年期美債孳息率飆升和香港確診宗數上升帶來的負面影響，將領展評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價由78元下調至71元。大摩指，過去3個月領展股價跑嬴恒指約一成，反映了香港零售業在放寬社交距離措施和發放消費券下得以復甦，並預計中港通關前領展業務仍會保持韌性。不過，十年期美債孳息率已飆升至3.3%，目前領展每基金單位分派回報與十年期美債的息差已收窄至1.4%，較長期平均值低1個標準差。

熊麗萍：公用股業務有風險股息不吸引 香港電訊派息穩定可吼

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，如英國加快加息對當地經濟考驗大，若英國陷入衰退對電能實業(00006)及長江基建(01038)等有一定影響，在通脹高企下電價追不上不斷上升的成本，並受英鎊匯價下跌影響，而美國十年期債券息率也有逾3厘，這些有風險的傳統公用股4厘息已變得不吸引，股價至少要跌至有5厘息才可考慮。總之對有歐美業務的公用股要小心，因調整壓力仍大。另她推介香港電訊，指其受原材料等影響較小，派息亦比較穩定，達6、7厘，近期股價調整亦大。



中電半日跌1.34%收報66.5元，香港電訊升0.38%報10.5元，數碼通升1.22%報4.15元，和記電訊跌1.73%報1.7元，香港電訊升0.38%報10.50元，領展升0.47%報64.8元，置富產業信託升0.16%報6.47元。





(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此





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