  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫

22/06/2022

　　澳門立法會昨日(21日)通過新《博彩法》法案，為澳門博彩業帶來更多確定性，惟澳門近日再現新冠病毒感染個案，當地宣布收緊出入境措施，並啟動全民核酸檢測，至今累計已有數十宗個案，大行紛吹淡風，摩通預期未來數周澳門博彩收入將跌至近乎零，部分博企流動性令人擔憂，加上今日(22日)午後大市跌幅擴大，令一度逆市靠穩的濠賭股收市普遍下挫。

 

(金沙網頁截圖)

 

賭牌上限6個批給期不多於10年　中介只可服務一間承批公司

 

　　新《博彩法》法案訂明賭牌批給上限6個，禁止發副牌，批給期不多於10年，最多可延長3年；未來管理公司只能收管理費，不能與娛樂場分享利潤或收取佣金。法案建議每一博彩中介僅可於一間承批公司內從事博彩中介業務，以收取佣金方式提供服務，不得以任何方式與承批公司分享娛樂場的收入。

 

　　澳門經濟財政司司長李偉農表示，「一對一」方式確保承批公司和中介關係更明晰，財務關係更清楚，防止中介無限擴張。博監局局長何浩瀚則稱，「一對一」做法能更好地監管中介業務，過去承批公司對開設於其場內的貴賓廳參與度不高，現規定承批公司有監管義務，將來更好監管中介，使博彩業健康發展。

 

澳門增至65宗確診　全民檢測34個混合樣本陽性

 

　　另方面，澳門應變協調中心公布，截至今日新一輪疫情確診個案增至65宗，而全民核酸檢測已在昨日中午結束，共有67萬多人次接受採樣，有34個10混1樣本初檢呈陽性，部分仍在複檢中，另今日會安排全民抗原檢測，亦會劃區做核酸檢測。

 

　　本港方面，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增1323宗本地確診，另有124宗輸入個案，連續8日破千。張竹君昨日又指正注視澳門疫情，或會調整入境措施。內地疫情則持續緩和，昨新增22宗本土個案，其中北京佔6宗，上海佔8宗。

 

大華繼顯：博彩業基本面復甦難捉摸　降金沙銀娛目標價

 

　　大華繼顯發表研究報告指，鑑於北京的新冠病毒清零政策，澳門博彩業基本面的復甦仍然難以捉摸，不過即使在收入接近於零的情況下，其覆蓋的公司也有足夠的現金維持到2023年首季，而博彩法案的修訂工作進展順利，應有助於下半年估值回升。不過，只有當中國明顯擺脫封城或公布明確的退出策略時，該行業才有重新估值意義，下調行業評級至「減持」，首選金沙(01928)，惟將其目標價由27元下調14.1%至23.2元，維持「買入」評級；另將銀娛(00027)評級由「買入」下調至「持有」，目標價由47元下調8.1%至43.2元。

摩通估澳博金沙流動性僅撐9個月　瑞銀料7月中前不會放寬防疫

 

　　摩通則指，澳門此波疫情為2020年3月以來最嚴重的爆發，雖然澳門賭場現時仍維持營業，但對其未來幾星期賭收跌至接近零的狀態並不感到意外。假設未有額外資金，在零收入下，澳博(00880)及金沙的流動性只可支撐9個月的營業，而永利澳門(01128)、美高梅(02282)及新濠(00200)則可支撐1.5至2年，銀娛則可支撐5年。若加上續牌費用約50億澳門元，澳博的流動性只剩下1個月，而金沙只剩下6個月，不過金沙母公司資本強勁，而澳博母公司亦計劃向其提供50億港元貸款，目前並不太擔心。


　　另瑞銀指，澳門自本月19日發現最少12宗新冠個案，隨即收緊邊境管控，由澳門往珠海需持有24小時核酸檢測陰性證明，並在珠海進行7日家居隔離及7日自主健康管理。料澳門未來3至4周的日均賭收，將由現時的1億澳門元跌至低於5000萬澳門元，並估計當局於7月中旬前不會放寬防疫。預期濠賭股對有關新聞反應負面，惟銀娛因流動性狀況良好，料可跑贏同業。

 

匯證：敲定新博彩法帶來確定性　惟市場情緒仍受疫情影響


　　此外，匯證表示，澳門出現新一輪疫情，政府隨即收緊出入境管控，包括離境核酸陰性檢測證明縮短至24小時；由於旅遊管制加上展開3日全民檢測，預期澳門博彩業近期數據仍然非常疲弱，惟澳賭股股價已反映今年行業復甦有限的預期，而據流動性分析顯示6間博企在零收入的情況下可維持營運至少10個月。


　　匯證又指，澳門敲定新博彩法最終草案，為行業帶來更多的確定性，新建議的影響亦相對中性，當中博彩稅上調1個百分點及收緊資本要求為意料之外，但影響仍屬可控。預計於6月23日與博企簽約延長賭牌，對此持正面看法，但市場情緒短期仍可能受到疫情及潛在簽證限制影響。匯證繼續看好金沙，因風險回報吸引，維持「買入」評級，目標價21.5元。

 

　　金沙今日跌1.22%收報14.54元，銀娛跌1.46%報40.45元，永利澳門跌1.35%報4.37元，澳博跌2.56%報3.04元，新濠跌2.33%報5.03元，美高梅無升跌報4.02元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 



其他濠賭股相關新聞：
【新冠肺炎】澳門政府：全民核酸檢測計劃將於明日上午９時開始
【新冠肺炎】澳門全民快測，申報平台一度短暫故障
減免博企撥款方案惹爭議，澳門官員：拓海外客收益大
澳門通過新《博彩法》，博彩中介只可為一間承批公司服務

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

19.380

異動股

00002

中電控股

65.600

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

140.900

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 19.380
  • 00002 中電控股
  • 65.600
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 140.900
  • 00175 吉利汽車
  • 15.680
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 115.700
股份推介
  • 02005 石四藥集團
  • 3.680
  • 目標︰$4.15
  • 01876 百威亞太
  • 20.500
  • 目標︰$22.60
  • 00285 比亞迪電子
  • 19.060
  • 目標︰$23.90
  • 01755 新城悅服務
  • 8.710
  • 目標︰$9.47
  • 03171 Ａ三星區塊鏈
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 370.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 101.500
  • 00002 中電控股
  • 65.600
  • 00388 香港交易所
  • 359.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 191.600
報章貼士
  • 06690 海爾智家
  • 26.550
  • 目標︰$30.00
  • 03692 翰森製藥
  • 14.300
  • 目標︰$15.00
  • 00728 中國電信
  • 2.680
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/06/2022 17:11  《盤後部署》恒指回吐551點兼日均成交較上周減少，後市料偏軟

22/06/2022 14:36  【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單，葉劉擔任召集人

22/06/2022 14:29  鄧炳強:中電電纜橋沒有人為破壞跡象，起火原因待進一步調查

22/06/2022 17:31  GOGOX周五掛牌，港交所金融大堂恢復舉辦上市儀式

22/06/2022 17:42  【螞蟻整改】傳螞蟻集團最快月內提交設立金控公司申請

22/06/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，買理想沽安踏

22/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】中電盈警後續有大行唱淡，和記、數碼通邊隻好？

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令　滬指終失三千三　萬億成交斷纜
人氣文章

新聞>香港政情

【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單　葉劉擔任召集人
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

醉醺醺、火辣辣川式火鍋體驗！當33種香料火焰醉雞鍋遇上紹興酒浸牛小排、醉蝦丸！甜品仲有藤椒雲呢拿雪糕
人氣文章

馬拉松週記．馮華添

疫情下參加馬拉松有著數？跑友向六星跑手進發：趁競爭小盡快完成世界六大馬拉松！
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

不容忽視的潛在購買力
DIVA CHANNEL
人氣文章

一分鐘閱讀．李怡

讀歷史乏味？是因為歷史作者寫的東西不真實？聽歷史學家巴巴拉‧塔奇曼怎麼說！
人氣文章

Beauty

早晨起來的第一件事將會影響你的一天？看似不起眼的小事，往往瞬間使生活失序
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

林嘉欣個展「Take Care You 好好聊療」：在瓦礫中尋找失落的身分，讓微醺的回憶修補殘破的裂痕
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏至養生｜陰陽交接時節啱飲！「當歸生薑羊肉湯」溫中養血兼補腎，為下半年做好準備！新文章
人氣文章
35年的經典！復修版《秋天的童話》7月放映！回味靚人靚衫靚景！「船頭尺」發憤圖強的結局是好是壞？
人氣文章
研究發現：女性腰圍每増2吋，下肢骨折風險增7%！醫生：過重或過輕同樣易骨折！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2022 19:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/06/2022
受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
人氣文章中國故事22/06/2022
《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令　滬指終失三千三　萬億成交斷纜
人氣文章香港政情22/06/2022
【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單　葉劉擔任召集人
人氣文章財經熱話22/06/2022
【尋高息記】中電煤氣都「信唔過」　可以吼D乜？！
人氣文章FOCUS22/06/2022
【FOCUS】華南暴雨華北酷熱　氣候危機再響警號
人氣文章財經熱話22/06/2022
【煤價高企】中央倡擴大煤炭產能　熊麗萍：短炒兗礦能源(01171)值博！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金