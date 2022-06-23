內地再推新政救市樓市有起色 內房股普遍造好

繼早前溫州住建局發布15項支持合理購房需求的政策後，內地再出新政刺激樓市，多地推出「房票」安置政策，有券商指此舉有助房地產產業鏈復甦，另在近幾個月穩樓市政策助力下，6月內地房產銷售及成交數據亦見改善，內房股今日(23日)普遍造好。

(碧桂園網頁截圖)

多城推棚戶區拆遷補償房票安置 中信證券料有助房產產業鏈復甦

近期包括河南鄭州、江蘇宜興、河南開封、江蘇南京、浙江溫州在內至少20個城市推出「房票」安置政策，推動房地產市場去庫存。其中鄭州發布《鄭州大棚戶區改造項目房票安置實施辦法(暫行)》，提到中心城區的棚戶區拆遷補償將推行「房票安置」，被徵收人非直接領取安置款，而是可拿著房票買房。被徵收人選擇房票安置的，又可以獲得相應獎勵，包括安置補償權益金額的8%、同時以現金方式獎勵被徵收人3個月的過渡費。

中信證券表示，房票模式如果推廣，可能有助於因城施策，推動房地產產業鏈復甦，且會令地方政府在拆遷補償方面的支付壓力大幅下降，啟動資金的問題得到解決。早在2015年，內地就有城市為去庫存，在棚戶拆遷安置中推出房票，被認為是托起當時中國地產增速的重要因素。

易居研究院：6月新房成交環比料增兩成 上海激增近7倍

另方面，中國房地產研究機構易居研究院發布報告稱，在3月份以來持續性的穩樓市政策等助力下，房地產交易層面的數據開始有所改觀，6月其監測的全國100個城市新建商品住宅成交面積預計為2506萬平方米，環比增長21%，同比下降41%。此前封控逾兩個月的上海，6月銷售量將比上月增長684%，引領交易量激增。



貝殼研究院則指，6月上半月監測的50城二手房日均成交量較5月日均水平超過20%。貝殼研究院市場分析師劉麗傑認為，6月以來地方支持樓市的政策還在加強，這有利6月及下半年市場交易的修復。另5月五年期以上LPR下降帶動首套、二套房貸利率下限分別降為4.25%、5.05%，城市銀行及時調整，監測的103個城市中有56%已降至下限，最大程度降低購房者的貸款成本。

摩通：銷售勢頭持續有利內房表現 繼續看好中海外潤地等國企

近日摩通發表研究報告指，根據中國房地產指數系統數據，內地40個主要城市最新銷售額按周增長40%，按年計亦升2%，較前一星期的按年跌33%大幅改善，若內房銷售勢頭可在未來幾個星期持續，將有利於內房股表現持續向好。內房為近期表現最差的行業之一，憧憬潛在反彈，繼續看好國企開發商，包括中國海外(00688)及華潤置地(01109)，亦建議投資者關注回調較多的萬科(02202)、龍湖(00960)及金茂(00817)。



匯證則指，內地當局以「房票」政策刺激樓市，鄭州向棚改區被徵收戶房票安置補償，市場憧憬其他城市亦會仿效，預期措施將釋放市場購買需求，並有助減輕開發商和政府的現金流壓力，有效促進房地產銷售及恢復市場信心。市場距離復甦更近了一步，現時較看好潤地、中國海外及旭輝(00884)，予「買入」評級。

穆迪將碧桂園降至Ba1垃圾級 傳世茂未能償還到期4億美元私募債

不過，部分內房近期仍有關於債務風險消息。據《彭博》報道，穆迪將碧桂園的債信評級下調一檔，從Baa3降至Ba1垃圾級，展望負面，表明在全行業資金緊張和銷售下滑的背景下，中國民營地產開發商的市場人氣已經進一步惡化。碧桂園今日一度跌近3%，集團回應指，穆迪下調評級不會對公司的償債及融資能力產生不利影響，目前經營情況和財務狀況穩定，現金流充裕，公司在5月20日成功發行了5億元人民幣公司債，是首批發行附帶信用保護工具公司債的示範性民營房企。

另外，自5月3日起停牌的世茂服務(00873)公布去年純利約12.17億元人民幣，比2020年度升68%，今日復牌開跌一成。今年4月底，羅兵咸永道會計師事務所辭任世茂服務核數師，大華馬施雲會計師事務所接手。世茂服務稱，大華馬施雲會計師事務所已核對及同意其綜合財務報表所載的金額，並表示不反對對其真實及公平情況發表無保留意見。不過，其母公司世茂集團(00813)仍在停牌，近日更傳出無法償還6月14日到期的4億美元私募債，據指已經違約。

今日內房股普遍上升，合景泰富(01813)更升近半成，碧桂園則僅跌0.44%，另世茂服務微跌0.24%收報4.19元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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