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夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？

23/06/2022

　　夏天為啤酒股傳統旺季，近日天氣炎熱，又適逢內地疫情緩和，上海亦已解封，社會活動逐漸恢復正常，三隻啤酒股華潤啤酒(00291)、青島啤酒(00168)及百威亞太(01876)近期股價向好，今日(23日)均跑嬴大市，其中潤啤最受大行看好，而百威及青啤看來也有可取之處，究竟哪隻最值博呢？

 

 

(華潤啤酒網頁截圖)

 

花旗：料潤啤第3季銷售增長加快　國聯證券：料高端啤酒佔比續增


　　花旗近日發表報告指，預計中國6月至8月的消費數據將波動，積壓的需求或弱於預期，建議投資者在今年第三季增持優質且估值具有吸引力的大型消費股，包括潤啤及蒙牛(02319)。花旗指潤啤多方面成本控制努力下，2022年全年毛利率可能維持或同比取得增長。相較百威亞太年初至今表現，以及青啤早前遭配股減持，預測投資者對潤啤較有買入興趣，加上重開及啤酒消費旺季，預測潤啤第3季銷售增長速度重新加快，以及持續高端化，予潤啤「買入」評級，目標價67.1元，另予青啤「中性」評級，目標價72.5元，予百威亞太「買入」評級，目標價29.8元。

 

　　國聯證券亦首予潤啤「買入」評級，考慮到高端化持續推進，逐漸進入利潤兌現期，並參考可比公司估值，目標價64元。作為國產啤酒龍頭，公司市佔率25%，銷量居行業第一。當前啤酒行業高端化步入深水區，結構升級仍有空間，而公司產品方面聯手喜力推出高端4+4組合，品牌方面依靠多元化營銷拉高品牌調性，渠道方面轉向更加適合運作高端品的大客戶模式，前期運作和布局基本完善，預計未來高端啤酒銷量佔比持續增長。

 

高盛看好潤啤市佔提升定價能力佳　摩通建議增持潤啤青啤


　　高盛則指，雖然中國消費市場短期內存在挑戰，例如消費能力減弱、通脹風險、今年上半年基數較高等，但相信年底或明年初將會出現拐點，原因是有較低的按年基數、就業和經濟活動改善、以及通脹更可控，據從行業了解，5月下半月生意開始改善。高盛看好市佔提升、定價能力佳及增強成本結構公司，包括潤啤及李寧(02331)等。


　　另摩通近日發表中國市場下半年展望報告，認為中國股市將較亞洲新興市場和全球變得更加引人注目，因中國對經濟具刺激空間，料能在控制通脹的同時降低融資成本，給予MSCI中國指數基本情境下今年年底目標為116點，建議增持優質價值及優質增長股，包括潤啤及青啤。

 

大摩升青啤評級及目標價　林家亨：潤啤最值博或升至60元

 

　　此外，大摩最新將青啤評級由「減持」升至「持平」，目標價由64元升至75元；潤啤則維持「增持」評級，目標價由64元降至60元；百威亞太亦維持「增持」評級，目標價由29元升至30元。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，潤啤股價似乎形成圓底慢慢升上來，正走右邊倒轉肩頭的右肩，如果完成U形反彈，股價有機會升上60元，三隻啤酒股中以潤啤最具值博率。

 

百威海外業務佔比高疫情影響較小　青啤遭復星清倉料減沽壓

 

　　看來潤啤最多人看好，不過百威亞太及青啤也各有賣點。內地多個省市在今年上半年相繼爆發疫情，儘管疫情暫時受控，但看來內地業務佔比高的啤酒股投資風險較大。潤啤及青啤的收入幾乎全來自國內市場，而百威亞太的業務重心雖然也在中國，但包括日本、韓國及新西蘭等地去年收入佔比亦達18%，其海外業務比例最高，對內地疫情敏感度亦最低。百威今年首季純利按年升近三成至3.02億美元，收入雖僅升0.4%，但韓國收入升10.3%，集團就指中國銷量下跌被韓國強勁表現所抵銷。


　　至於青啤，早前已被復星國際(00656)清倉，復星過去一年已多次減持青啤，曾為公司股價帶來壓力，現時潛在不利沽壓消失，料對股價有相當幫助，再加上偏向大眾化路線，在封控解除下業務或能搶先復甦。

 

　　潤啤今日升3.54%收報52.7元，成交4.09億元；青啤則升1.5%報71.05元，成交1.19億元；百威亞太升3.17%報21.15元，成交1.59億元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 


重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此



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