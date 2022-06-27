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小米將發布新機股價飆12%　現價追入仲有水位？

27/06/2022

　　受國家主席習近平將出席香港回歸慶典及上海恢復堂食等消息刺激，今日(27日)恒指被夾上22000點以上，連升3日累升近千點；市場開始尋找股價相對落後的股份炒作，其中小米(01810)據報將於下月初發布很多米粉期待已久的旗艦機小米12 Ultra，另旗下智能電動汽車業務小米汽車近日公開車對車充電等專利，股價今日借勢急升12%近全日高位收市，為表現最佳藍籌。

 

 

(資料圖片)

 

據報小米12 Ultra下月5日發布　招銀國際料新機發售將帶動股價


　　據外媒TechGoing報道，小米12 Ultra將定於7月5日發布，具體官宣日期在6月28日左右。據悉小米12 Ultra正面為微曲面挖洞屏，背面設計有超大「奧利奧」透鏡組；主攝像頭為索尼最新的IMX989傳感器，感光面積接近1英寸；將搭載高通驍龍8+ Gen 1處理器，內置4800mAh電池，支持67W有線快充和50W無線閃充。


　　招銀國際早前發表報告指，目前投資者對於小米的關注點集中在手機業務前景、缺晶片與通脹的影響、拓展海外市場的進展，以及AIoT(人工智慧網(AI)及物聯網(IoT))業務潛力和上行空間。不過，即使手機市場疲弱，小米在全球手機市場的份額將持續提升，巨集觀問題將成為手機與AIoT業務的短期影響因素。小米目前估值水平具吸引力，下半年新手機發售將成為帶動股價的因素，維持「買入」評級，目標價15.1元。

 

小米汽車公開車對車充電等專利　半年已申33項專利


　　另外，小米汽車近日公開「車對車充電電路、充電線束、充電系統及電動車輛」專利。專利摘要指，車對車充電電路可以通過一輛電動車，向另一輛電動車進行車對車充電，而毋須將待充電的電動車移動至充電樁，提高對電動車充電的靈活性。

 

　　小米汽車亦公布「自動駕駛方法、裝置、電子設備和存儲介質」專利。摘要顯示，該方法包括獲取車輛攝像模組連續採集的多幀待檢測圖像並識別；確定是否存在目標對象，所述目標對象為前方車輛的指定配件；根據目標對象位置，確定路況信息，並控制車輛執行對應的駕駛動作。據指本年上半年小米汽車已申請33項專利。

 

高盛：小米618購物節手機銷售領先　目標價17.5元

 

　　此外，高盛近日發表報告指，小米於「618」購物節維持領先的智能手機銷售額，線上線下商品交易總額合共187億元人民幣，智能手機銷量於多個電商平台均佔首位，尤其是在京東集團(09618)10款最暢銷智能手機型號中，小米佔了6款，包括紅米50及小米12等旗艦機，跟iPhone 13並列暢銷手機。


　　高盛又指，小米的中高端智能手機出貨量強勁，不過，高達10%至15%的折扣促銷或對第2季毛利率帶來壓力。估計小米第2季智能手機業務收入332億元人民幣，按季倒退幅度略為收窄，維持「買入」評級，目標價17.5元不變。

 

張智威：追落後借消息炒上　或可挑戰3月高位15.48元

 

　　信誠證券聯席董事張智威於今日《hot talk 1點鐘》節目則指，隨著大市連日抽升，資金開始由保守地方包括中移動(00941)流出，追落後買入一些升幅之前沒跟得太貼的股份，其中就包括小米，至於小米12 Ultra及車對車充電專利等消息都只是借勢，相關消息一早已傳出。相比騰訊(00700)之前已升了一輪，小米連同今日也只有兩支陽燭，其他科技股就已炒了成個星期，而今日突破100天線13.2元後，或可借往後幾日大市再挾上挑戰3月23日時高位15.48元。

 

　　小米今日升12.44%收報13.74元，成交51.85億元。其他重磅科技股表現則大為遜色，阿里巴巴(09988)升3.69%報118.1元，美團(03690)升3.48%報205元，京東(09618)升6.25%報265.4元，不過，騰訊逆市跌1.56%報378.2元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 


另外，信誠證券聯席董事張智威，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小米及港股大市，立即重溫

 



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