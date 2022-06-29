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內地放寬入境檢疫遭大行唱淡　熱炒旅遊航空餐飲股紛回吐

29/06/2022

　　內地放寬入境檢疫措施，將隔離時間由「14+7」縮至「7+3」，航空、旅遊、餐飲及濠賭股昨日(28日)炒上，其中國航(00753)抽升10%，攜程(09961)彈高16.5%，海底撈(06862)抽升7.4%，金沙中國(01928)彈11.7%。不過內地疫情持續，加上多間大行看得不是那麼樂觀，今日(29日)一眾相關熱炒股即見回吐。

 

(攜程網頁截圖)

 

入境隔離時間縮至「7+3」　惟強調不代表防控措施寬鬆

 

　　內地發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，至於檢疫方法亦有所簡化，核酸檢測措施由採集鼻咽拭子改為採集口咽拭子，不再要求雙採雙檢。


　　不過，內地對疫情傳播的態度仍處於零容忍狀態，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍強調，調整隔離措施不代表防控措施的寬鬆，而是精準防控的體現。此外，相較於其他國家及地區已幾乎沒有入境檢疫措施，中國防疫封控措施對外地遊客而言仍然過於嚴格，而內地遊客也或會選擇在家變相隔離。另內地本土新冠陽性個案昨日小幅攀升，全國報告本土確診病例及無症狀感染合計39宗，其中安徽泗縣新增無症狀感染者13宗，核酸初篩陽性10宗，即時起對全縣所有住宅小區、村(社區)實施封控管理。

 

大和：懷疑措施能否鼓勵市民短期內旅遊　維持攜程持有評級

 

　　大和發表研報指，內地剛宣布縮減旅客入境後的隔離日數，令市場認為這是進一步放鬆邊境管制的訊號，惟懷疑放寬措施能否足以鼓勵市民於短期內旅遊，將攜程今年每股盈利預測下調23%，將其目標價由195元上調至214元，並維持「持有」評級。


　　匯證則指，當局6月下旬起放寬防疫政策，酒店預訂量和航班量有所回升，行業出現復甦跡象，預期近日宣布入境檢疫縮短至7+3天，將帶動出境旅遊，成為主要催化劑，重申攜程「買入」評級，美股目標價從30美元上調至35美元。

 

麥格理：內地感染個案波動　海底撈盈利復甦前景顛簸


　　另麥格理下調海底撈今明兩年盈利預測分別27%及5%，反映受到Omicron疫情影響，及預料其盈利復甦前景顛簸。內地感染個案波動，難以評估集團的轉型計劃，因此看法轉為更加正面之前，寧可等待更確定的訊號。目標價由13元降至12元，評級維持「跑輸大市」。


　　美銀證券則指，海底撈是內地重新開放的受益者，但考慮到短期復甦路徑或顛簸，以及目前估值合理，因部分城市重新開放的正面因素已反映在股價，重申「中性」評級，目標價由17.7元下調至16.7元。

 

大摩：放寬入境隔離是積極因素　惟對國際航班運力限制仍存


　　此外，摩根士丹利指，內地放寬入境隔離規定至「7+3」是積極因素，但由於對國際航班運力的限制仍然存在，意味著國際客運量的上升空間仍有限。若國際航班限制進一步放寬，會更看好內地三大航空公司國航、東航(00670)及南航(01055)，另繼續看好國泰(00293)及美蘭空港(00357)。


　　不過，大和指，內地放寬入境隔離規定至「7+3」，預計在未來幾個月內，航空股不只會出現短期上升，而且會出現結構性反彈，首選中航信(00696)、首都機場(00694)及國泰。如果疫情持續受控，預計內地未來會進一步放寬旅遊限制，例如允許更多的國際航班、進一步縮短檢疫日，以及可能取消「五個一」政策，同時預計香港亦可能會縮短檢疫要求，如將目前7日酒店檢疫改為5日酒店檢疫+2日居家檢疫。

 

摩通：不會給澳門博彩收入帶來變化　惟發出足夠好方向性訊號

 

　　另摩通表示，中國宣布放鬆隔離要求不會給澳門的博彩收入帶來變化，但這一時間點出人意料，發出了「足夠好的方向性訊號」，又指放鬆要求是朝著逐步正常化的正確方向邁出急需的一步，預計夏季後將有方向性的改善，首選股為金沙中國，其次是銀河娛樂(00027)和永利澳門(01128)。

 

熊麗萍：未必很快帶動旅客到內地旅遊　惟料攜程航空股受惠內部消費


　　今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍分析，她指對能否很快就可帶動旅客到內地旅遊有保留，始終仍然有「7+3」，第一時間希望返內地料商務客較多，不過內部消費值得留意，早前省內省外旅遊已見增加，料攜程及航空股會受惠。航空股方面，國泰已由低位升了不少，反而內地航空股受上海疫情影響大，現時才見回升，首選受上海疫情影響最大的東航，但其資金壓力較大，股價走勢與南航差不多，兩隻都可考慮，國航則已升了太多。惟航空股走勢仍要視乎疫情發展，要分注買，如東航3元可先買第一注，南航如跌至4元具值博率。

 

　　除航空股外，熊麗萍認為內地消費股亦可吼，惟上海解封後及「618」購物節期間內地消費不見特別熾熱，可見消費模式已變，疫情仍影響消費意欲，加上內地經濟增長放慢，故較看好餐飲及體育用品股這些不太高檔消費。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　昨日急升的航空、旅遊、餐飲及濠賭股今日均見回吐，國航半日跌0.15%收報6.77元，南航跌1.75%報4.49元，東航跌0.66%報3元。另攜程跌3.73%報221.8元，海底撈跌2.97%報18.3元，九毛九(09922)跌6.36%報20.6元，金沙中國跌2.2%報17.8元，銀娛跌1.78%報46.9元，永利澳門跌5.05%報5.27元。

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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