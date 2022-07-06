大行齊升目標價兼憧憬改在港第一上市 阿里逆市造好

今日(6日)大市表現欠佳，一度急跌2.6%或567點，一眾重磅科技股亦普遍下跌，惟阿里巴巴(09988)獲多間大行上調目標價，且港交所(00388)行政總裁歐冠昇指，可能有更多中概股轉移在港主要上市，其中特別提及仍未能納入滬深港通的阿里，阿里逆市造好。

(阿里巴巴官網視頻截圖)

歐冠昇：互聯互通擴大 料更多中概股包括阿里改以港第一上市

歐冠昇接受《彭博》訪問時指，隨著中港互聯互通擴大，可能有更多第二上市的公司轉移在港主要上市，因為現時在港第二上市的企業未能納入滬深港通。以阿里巴巴等公司而言，更多交投在香港發生，假如它們在香港交投量佔比達55%，就必須選擇在港第一上市，但他沒表明阿里是否曾就此與港交所討論。根據現行上市規則，若企業上個財年在港交所的交易量達55%以上，將被要求改變上市地位至主要上市。

港交所上市科主管陳翊庭則相信，會有更多企業選擇在港雙重上市，而不是第二上市，而尋求轉換的公司也可與港交所討論豁免期限，以幫助順利過渡。事實上，公司可藉改變上市地位以求納入滬深港通，嗶哩嗶哩(09626)上月的股東會就通過自願轉換為雙重主要上市，並已向港交所提出申請。

摩通：阿里減新業務投資可改善虧損 大和：受惠基金流入及螞蟻整改



另外，近日不少大行發表報告點評阿里，大多將其目標價上調，其中摩通料阿里在成本優化方面有正面驚喜空間。預計阿里6月止季度客戶管理收入(CMR)按年跌9%，在本季度進一步縮減新業務投資，因此虧損可能會比預期改善更多，重申「增持」評級，目標價由130元上調3.85%至135元。雖因早前物流網絡中斷導致訂單取消，核心CMR收入可能沒有太大正面驚喜，對天貓的佣金收入產生負面影響，惟預計阿里股價上行將受到積極的盈利修正推動，然後在6至12個月的盈利增長恢復至20%以上，仍是中國互聯網領域首選之一。

大和則指，儘管在行業競爭和消費氣氛疲弱下，阿里核心電商業務依然未見顯著回升，但料近期股價將受基金流入所帶動，同時螞蟻集團整改也有助於市場氣氛，維持「買入」評級，目標價由145元上調3.4%至150元。另基於近期「618」銷售表現，重申對阿里業績預測，預計2023財年第一季總收入按年下跌2%至2014億元(人民幣．下同)，經調整EBITA料從22財年末季的158億元持續上升至23財年首季的289億元；經調整淨利潤料達272億元，較市場普遍預期高11%，又預期雲業務收入將按年增14%，社區團購業務「淘菜菜」虧損將顯著減少。

麥格理：持續優化成本支持盈利復甦 核心廣告收入跌影響短暫

此外，麥格理在阿里披露2023財年首季業績前，對其盈利預測作出微調，認為公司整體前景變化有限，相信各業務領域持續優化成本，可支持未來幾個季度盈利健康復甦。估計阿里核心市場總商品交易額(GMV)按年僅跌8%，主要受物流恢復健康和於「618」促銷期間商家需求強勁所推動。鑑於內地部分城市封城期間的訂單取消率較高，預測其核心廣告於6月止季度收入按年跌10%，但相信只是短期影響，將其2023至24財年的經調整盈利各上調2%，目標價由138元升至145元，重申「跑贏大市」評級。



中金則指，由於新冠疫情持續，對阿里內地商務板塊造成壓力，預料2023財年首季收入按年跌3%至2003億元人民幣，較市場預期低3%；由於內地疫情反彈、淘寶特賣和淘菜菜等新業務的按年虧損增加，料首財季經調整EBITA按年跌31%至289億元人民幣。不過，阿里成本減省及效率改善正步入正軌，預期淘寶特賣、淘菜菜、新零售及餓了麼的全財年虧損將收窄，H股目標價137元，維持「跑贏行業」評級。

匯證：螞蟻需增資本支持貸款規模 目標價降至137元



匯證是少數下調阿里目標價的券商之一。匯證指，阿里關連公司螞蟻集團有良好整改進展，其中在支付方面為切斷消費貸款業務的不正當連接，以確保公平競爭，螞蟻現時允許用戶選擇支付方式，並與28間銀行應用程式共用二維碼。螞蟻在貸款業務方面已按要求設立消費金融公司，聯合貸款的自籌資金最低為30%，以承接所有自營消費貸款，但螞蟻仍需增加其淨資本以支持目前的貸款規模。由於對螞蟻的假設更為保守，將阿里美股目標價由146美元降至141美元，港股目標價由142元降至137元，評級維持「買入」。

另富瑞早前指，出席了阿里主持的會議，提及阿里透過「全通路」(omni channel)以解決痛點和推動商家業績，以及過去幾個月疫情期間不同業務部門如何支持上海消費者，予「買入」評級，目標價224元。會議提到品牌商面臨推動業務增長和數字化工具的問題，阿里以客戶體驗為核心，通過餓了麼、盒馬等不同業務，發揮天貓、天貓超市等的協同效應，並通過淘寶優惠和淘菜菜滲透到低線城市，另直接面向消費者(D2C)模式可以更好地促進品牌商的新產品滿足目標客戶群的需求。







熊麗萍：受惠整改完結業務調整 短線或可升至125元

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，之前阿里是風眼，而現時整改政策應已完結，最多只有政策微調，故風眼變成最受惠。除整改壓力紓緩外，阿里業務調整亦值得留意，而對螞蟻金融業務無論線上線下的監管都漸見清晰，如恒指下半年升至24000點，阿里有機會如某些大行估計可升至160元。

熊麗萍又認為，騰訊(00700)大股東近日失信減持，料資金暫不會流入，或可有利於幾隻主要中概股包括阿里。此外，近日美國或減徵部分對華關稅，未知會否連帶談及中概股問題，如能帶出正面訊號，阿里短線可升越125至130元，如回落至110至112元可吸納。科技股中除阿里可吼外，想穩陣可揀美團(03690)，料股價較穩定，京東(09618)則股價上落較大，回落至250元以下才可考慮，騰訊則料續受困大股東減持消息，欠上升動力。

阿里今日逆市升1.56%收報117元，最多升3.3%至119元，成交60.93億元。至於其他重磅科技股，騰訊跌0.34%報347.6元，美團跌0.91%報195.9元，京東跌3.92%報250元，小米(01810)跌1.35%報13.18元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此







其他阿里巴巴相關新聞：

【大行炒D乜】眾行點評阿里 麥格理唱好騰訊網易

國家電投與阿里巴巴（９９８８）戰略合作，發展新能源及數字化

《新股上市》歐冠昇料更多中概股將改於香港第一上市

阿里巴巴國際站６月跨境指數：全球採購需求復甦





【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動